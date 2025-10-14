R o m a , 1 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ H o i n c e n t r a t o l a p r e f a z i o n e c h e h o s c r i t t o p e r l ’ e d i z i o n e i t a l i a n a d e l l ’ I n d i c e G l o b a l e d e l l a f a m e ( G h i ) s u l f a t t o c h e e s i s t e u n b u c o n e r o n e l m o n d o e d è , e v i d e n t e m e n t e , l a S t r i s c i a d i G a z a , d o v e , p e r l a p r i m a v o l t a d a l M e d i o e v o , a b b i a m o a s s i s t i t o a u n ' o p e r a z i o n e i g n o b i l e , q u e l l a d i a f f a m a r e l a p o p o l a z i o n e , i m p e d e n d o l ’ a r r i v o d i c i b o , p e r c o s t r i n g e r l a a d a b b a n d o n a r e l a s u a t e r r a ” . A s p i e g a r l o è G i g i R i v a , e d i t o r i a l i s t a d i D o m a n i e s c r i t t o r e , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ I n d i c e G l o b a l e d e l l a f a m e ( G l o b a l h u n g e r i n d e x – G h i ) , t r a i p r i n c i p a l i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i s u l l a m i s u r a z i o n e d e l l a f a m e n e l m o n d o , c u r a t o d a C e s v i p e r l ’ e d i z i o n e i t a l i a n a e r e d a t t o d a W e l t h u n g e r h i l f e ( W h h ) , C o n c e r n w o r l d w i d e e I n s t i t u t e f o r i n t e r n a t i o n a l l a w o f p e a c e a n d a r m e d c o n f l i c t ( I f h v ) . Q u e l l a c h e s i è p r o t r a t t a n e g l i u l t i m i d u e a n n i “ è s t a t a l ' u l t i m a e s c a l a t i o n d o p o m a s s a c r i e , p e r s i n o , p u l i z i e e t n i c h e . M o l t a g e n t e m u o r e a n c o r a d i f a m e n e l m o n d o , m a p e r m o t i v i n a t u r a l i , c o m e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , l e c a t a s t r o f i n a t u r a l i o ‘ s e m p l i c e m e n t e ’ p e r l ’ a s s e n z a d i c i b o - s p i e g a R i v a , c h e n e l l a s u a l u n g a c a r r i e r a è s t a t o a n c h e i n v i a t o d i g u e r r a p e r I l G i o r n o e L ’ E s p r e s s o - M a q u e s t a è l a p r i m a v o l t a i n e p o c a m o d e r n a i n c u i è l ' u o m o a d e c r e t a r e ” l a c a r e s t i a , “ i n c u i è l ’ u o m o c h e h a d e c i s o d i a f f a m a r e u n ' i n t e r a f e t t a d i p o p o l a z i o n e , p r o v o c a n d o a n c h e l a m o r t e d i d i v e r s i b a m b i n i ” p e r m a l n u t r i z i o n e . I l b u c o n e r o d i c u i r a c c o n t a R i v a n e l l a p r e f a z i o n e d e l G h i n o n è r e l a t i v o s o l o a l l a f a m e “ m a a n c h e a l l ’ i n f o r m a z i o n e , p e r c h é l e p o c h e e p a r z i a l i i n f o r m a z i o n i c h e a b b i a m o a v u t o r i s p e t t o a q u e s t a c r i s i a l i m e n t a r e l e a b b i a m o a v u t e d a l l e f o n t i l o c a l i e , s o p r a t t u t t o , d a i g i o r n a l i s t i p a l e s t i n e s i , u n i c i t e s t i m o n i d e l l a s t a m p a p r e s e n t i a p o t e r r a c c o n t a r e q u a n d o s u c c e d e v a , d a l m o m e n t o c h e a i m e d i a i n t e r n a z i o n a l i e r a i m p o s s i b i l e a c c e d e r e a l t e a t r o d i b a t t a g l i a d e l l a S t r i s c i a d i G a z a . Q u a s i 3 0 0 d i l o r o s o n o m o r t i n e l f a r e i l l o r o l a v o r o ” . “ C ' è a n c h e u n b u c o n e r o m o r a l e - a g g i u n g e - p e r c h é l ' O c c i d e n t e n o n h a d i f e s o i s u o i v a l o r i , h a p e r m e s s o c h e t u t t o q u e s t o s u c c e d e s s e . C o m e h o a g g i u n t o n e l l a p r e f a z i o n e , q u e l l o d i G a z a è i l b u c o n e r o p i ù e v i d e n t e , c h e t o c c a p i ù d a v i c i n o s i a d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a p r o s s i m i t à g e o g r a f i c a c h e d e l l a c o s c i e n z a , m a c e n e s o n o a l t r i d i b u c h i n e r i . U n o è i l S u d a n , d o v e c ' è u n a g u e r r a e l a g e n t e m u o r e d i f a m e , l ' a l t r o è l a S o m a l i a . S o n o a l m e n o s e t t e i P a e s i i n c u i l a g e n t e m u o r e d i f a m e a c a u s a d e l l e g u e r r e ” . T o r n a n d o a p a r l a r e d e l l a s i t u a z i o n e u m a n i t a r i a c h e l a p o p o l a z i o n e g a z a w a h a v i s s u t o p e r d u e a n n i , p r i m a c h e H a m a s e d I s r a e l e a c c e t t a s s e r o i l r e c e n t i s s i m o a c c o r d o d i p a c e , l ’ e x d i r e t t o r e d e l G i o r n a l e d i V i c e n z a s p i e g a c o m e s i t r a t t i d e l l a “ p r i m a v o l t a c h e c i t r o v i a m o d a v a n t i a d u n a s i t u a z i o n e d e l g e n e r e , o s s i a a l l a v o l o n t à d i u c c i d e r e d e l l a g e n t e c o n l a f a m e , n o n p e r m e t t e n d o d i a c c e d e r e a g l i a i u t i a l i m e n t a r i ” a l p u n t o d a c o s t r i n g e r e l a p o p o l a z i o n e a p e n s a r e d i a n d a r s e n e “ u n a d e l l e d e l l e p r o s p e t t i v e e r a i n f a t t i q u e l l a d i r e n d e r e l a v i t a n e l l a S t r i s c i a c o s ì i m p o s s i b i l e d a o b b l i g a r e l a p o p o l a z i o n e a d a b b a n d o n a r l a p e r d i s l o c a r s i n e l S i n a i , p i u t t o s t o c h e i n G i o r d a n i a o i n L i b i a . È l a p r i m a v o l t a ” , i n e p o c a m o d e r n a , “ c h e c i t r o v i a m o d a v a n t i a l l ' a c c a n i m e n t o d e l l ' u o m o s u l l ' u o m o ” a t t r a v e r s o l ’ a r m a d e l l a f a m e . L a p e r c e z i o n e “ d i q u e s t o o r r o r e è a n d a t a v i a v i a c r e s c e n d o n e l l a p o p o l a z i o n e - c o m m e n t a R i v a - e c r e d o c h e l a c o s a c h e p i ù h a s m o s s o l e c o s c i e n z e , c o m e s u c c e s s o a n c h e i n a l t r e g u e r r e , è v e d e r e l e i m m a g i n i d e i b a m b i n i d i G a z a . L ' i d e n t i f i c a z i o n e d i q u e i b a m b i n i c o n i n o s t r i f i g l i h a f a t t o s ì c h e e s p l o d e s s e l a p r o t e s t a e i n t u t t o i l m o n d o s i s c e n d e s s e i n p i a z z a p e r d i r e ‘ b a s t a ’ . È i n c r e d i b i l e s e v o l e t e , p e r s i n o u n p a r a d o s s o , c h e l e p r o t e s t e s i a n o s c o p p i a t e n o n q u a n d o i l m a s s a c r o e r a a n c o r a p i ù v a s t o m a q u a n d o i l t e m a è s t a t o l a f a m e ” . U n a f a m e c h e a G a z a n o n u c c i d e v a s o l o a t t r a v e r s o l a p r i v a z i o n e d e l c i b o m a a n c h e c o n i p r o i e t t i l i : " C e n t i n a i a d i p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e a G a z a d a g l i s p a r i s u l l a f o l l a i n c o d a p e r i l c i b o e , a n c o r a , n o n s i s a c h i a b b i a a p e r t o i l f u o c o ” . “ L ' i n f o r m a z i o n e d i g u e r r a p r e s e n t a d u e s f i d e i n q u e s t o m o m e n t o , q u e l l a d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c h é i g i o r n a l i s t i p o s s a n o a c c e d e r e a i l u o g h i i n c u i i c o n f l i t t i a v v e n g o n o e q u e l l a d e l l a l o t t a a l l e f a k e n e w s e a l l a p r o l i f e r a z i o n e d e l l ’ a c c e s s o a i m e d i a e a l l e o p p o r t u n i t à t e c n o l o g i c h e c o n c u i s i p o s s a n o v e i c o l a r e i n f o r m a z i o n e ” p r o s e g u e , s p i e g a n d o c h e l a g u e r r a a G a z a è u n e s e m p i o p e r e n t r a m b e l e s f i d e p e r c h é d a u n a p a r t e “ l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a i m p e d i t o a i g i o r n a l i s t i i n t e r n a z i o n a l i d i a v e r e u n a v i s i o n e s u l l u o g o ” e d a l l ’ a l t r a “ a l c u n i g i o r n a l i s t i s o n o e n t r a t i e m b e d d e d - c o m e s i d i c e i n g e r g o t e c n i c o - a l l ' e s e r c i t o , c h e h a f a t t o q u i n d i v e d e r e l o r o s o l o q u e l l o c h e v o l e v a ” . “ D a u n a s i t u a z i o n e c o m e q u e l l a d i G a z a i m e d i a t r a d i z i o n a l i p o s s o n o t r a r r e u n a l e z i o n e , p e r c h é s e è v e r o c h e l e n o s t r e t e l e c a m e r e e i n o s t r i t a c c u i n i n o n h a n n o p o t u t o r a c c o n t a r l a s u l c a m p o , è p u r v e r o c h e e s i s t o n o c e n t i n a i a d i g i o r n a l i s t i l o c a l i e c e n t i n a i a d i s e m p l i c i c i t t a d i n i c h e p o s s o n o c o n t r i b u i r e a l l ’ i n f o r m a z i o n e i n v i a n d o i l o r o i f i l m a t i , d a n d o l e l o r o t e s t i m o n i a n z e . I n q u e s t o c a s o , i l n o s t r o o b b l i g o d i g i o r n a l i s t i s a r à q u e l l o d i e s s e r e ‘ i v i g i l i u r b a n i d e l l ' i n f o r m a z i o n e ’ , u s a n d o l a n o s t r a p r o f e s s i o n a l i t à p e r c a p i r e q u a l i d i q u e s t e i n f o r m a z i o n i è v e r a e v e r i f i c a t a o v e r i f i c a b i l e e q u a l e n o . N o i a b b i a m o g l i s t r u m e n t i p e r p o t e r l o f a r e ” . “ I l r a p p o r t o G h i d i q u e s t ' a n n o c i d i c e u n a c o s a a l l a r m a n t e - a g g i u n g e R i v a - c h e v a a d d i r i t t u r a o l t r e l e i n f o r m a z i o n i s u l l e m o r t i p e r f a m e a G a z a p i u t t o s t o c h e n e l S u d a n e i n S o m a l i a . S t o p a r l a n d o d e l f a t t o c h e n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i l ' i n d i c e d i p o v e r t à è d i m i n u i t o , m a d i p o c h i s s i m o . I P a e s i c h e e r a n o p i ù g e n e r o s i n e l f o r n i r e a i u t i f i n o a d i e c i a n n i f a , n o n l o s o n o p i ù . C o n l a c r i s i e c o n o m i c a è c a l a t a l ' a t t e n z i o n e v e r s o l ' a l t r o , s i è m e n o d i s p o s t i a g e s t i d i g e n e r o s i t à , s i a p e r s o n a l i c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i n t e r v e n t i d e g l i S t a t i . Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i d a d i e c i a n n i l ' i n d i c e d e l l a f a m e n e l m o n d o è r i m a s t o p r e s s o c h é i n a l t e r a t o , r e n d e n d o i m p o s s i b i l e i l t r a g u a r d o c h e c i s i e r a p r e f i s s a t i : z e r o f a m e e n t r o i l 2 0 3 0 ” , a v v e r t e . S e s i c o n t i n u e r à a m i g l i o r a r e a r i t m i c o s ì b a s s i “ s i r a g g i u n g e r à l a z e r o f a m e n e l 2 1 3 7 , u n s e c o l o d o p o r i s p e t t o a l p r e v i s t o ” , d i c e . “ l l C e s v i , d i c u i s o n o m e m b r o o n o r a r i o - r i c o r d a i l g i o r n a l i s t a - i n q u e s t o m o m e n t o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a p e r m e t t e a l l a g e n t e d i a v e r e a c c e s s o a l l ' a c q u a , f o n d a m e n t a l e a n c h e p i ù d e l c i b o . Q u i n d i l e O n g c h e s v o l g o n o i l l o r o l a v o r o i n z o n e d i g u e r r a , s o p r a t t u t t o n e l l e z o n e p i ù d i f f i c i l i , s o n o q u e l l e c h e f a n n o d a s u p p l e n z a ” a l l a m a n c a n z a d i a z i o n i d e g l i S t a t i , r i f l e t t e R i v a . “ I l s u p p o r t o d e l l e O n g è s t a t o f o n d a m e n t a l e , n o n s o l o p e r s t a r e v i c i n i a l l a p o p o l a z i o n e e p e r c e r c a r e d i p o r t a r e d e l l e g o c c e d i u m a n i t à o l t r e c h e a i u t o c o n c r e t o , m a a n c h e p e r c h é s o n o s t a t e i n o s t r i o c c h i l a d d o v e i n o s t r i o c c h i n o n p o t e v a n o a r r i v a r e ” , c o n c l u d e .