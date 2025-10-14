R o m a , 1 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ G a z a v e r s a i n u n o s t a t o d i c a r e s t i a d r a m m a t i c a i n d o t t a d a l l ’ u o m o . S o n o s t a t i o l t r e 4 6 0 i d e c e s s i c o r r e l a t i a l l a m a l n u t r i z i o n e , o l t r e 1 4 0 e r a n o m i n o r i . 6 4 0 m i l a p e r s o n e v i v o n o i n c o n d i z i o n i d i i n s i c u r e z z a a l i m e n t a r e c a t a s t r o f i c a , d i c u i 3 2 0 m i l a s o n o b a m b i n i ” . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s G i u l i o C o c c h i n i , C o o r d i n a t o r e d e l l ’ E m e r g e n z a a G a z a p e r C e s v i , i n o c c a s i o n e d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l G h i 2 0 2 5 , l ’ I n d i c e G l o b a l e d e l l a F a m e c u r a t a d a l l a O n g p e r l ’ e d i z i o n e i t a l i a n a e r e d a t t o d a W e l t h u n g e r h i l f e ( W h h ) , C o n c e r n W o r l d w i d e e I n s t i t u t e f o r I n t e r n a t i o n a l L a w o f P e a c e a n d A r m e d C o n f l i c t ( I f h v ) . C o c c h i n i è t o r n a t o d a l l a s u a s e s t a m i s s i o n e u m a n i t a r i a a G a z a , u n a t e r r a i n c u i “ l a p r o d u z i o n e l o c a l e n o n è p i ù p o s s i b i l e p e r c h é p i ù d e l l ' 8 0 % d e i p o z z i e i l 7 0 % d e l l e s e r r e s o n o f u o r i u s o - r i f e r i s c e - D o v e i l 7 0 % d e i p e s c h e r e c c i è s t a t o d i s t r u t t o ” , d o v e “ 1 m i l i o n e d i p e r s o n e v i v e c o n m e n o d i s e i l i t r i d ’ a c q u a a l g i o r n o , n e c e s s a r i p e r l a s o p r a v v i v e n z a ” e d o v e “ 2 0 m i l a p e r s o n e s o n o r i m a s t e u c c i s e o f e r i t e n e l t e n t a t i v o d i p r o c u r a r s i i l c i b o ” , r a c c o n t a . C e s v i è p r e s e n t e n e l t e r r i t o r i o p a l e s t i n e s e s i n d a l 1 9 9 4 . “ D a l 2 0 1 8 e r a n o a t t i v i p r o g e t t i d i g e s t i o n e d e i r i f i u t i e a l t r i p r o g e t t i i n t e r r o t t i c o m p l e t a m e n t e i l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 - i l l u s t r a C o c c h i n i - D a l l ' a p r i l e d e l 2 0 2 4 C e s v i h a r i c o m i n c i a t o a o p e r a r e n e l l a S t r i s c i a i n c o n d i z i o n i t o t a l m e n t e e m e r g e n z i a l i c o n u n o s t a f f m i n i m o , m a s i a m o r i u s c i t i a d i s t r i b u i r e c i b o t e r a p e u t i c o p e r i b a m b i n i m a l n u t r i t i e p i ù d i 3 m i l a k i t a l i m e n t a r i . P o i c i s i a m o c o n c e n t r a t i s u l l e a t t i v i t à d i W a s h ( W a t e r , S a n i t a t i o n a n d H y g i e n e ) : a b b i a m o d a t o a c q u a a p i ù d i 1 0 0 m i l a p e r s o n e i n m o d o r e g o l a r e e c o s t a n t e , a b b i a m o i n s t a l l a t o c e n t i n a i a d i l a t r i n e e d i s e r b a t o i . A b b i a m o d i s t r i b u i t o k i t i g i e n i c i e c o n t e n i t o r i p e r l ' a c q u a e f a t t o v a r i i n t e r v e n t i d i r i p a r a z i o n e e m i g l i o r a m e n t o d e l d e f l u s s o d e l l e a c q u e n e r e p e r e v i t a r e l e i n o n d a z i o n i . A b b i a m o i n o l t r e r i m o s s o l e m a c e r i e e i r i f i u t i p e r m i g l i o r a r e l e g g e r m e n t e l a v i v i b i l i t à d e i r i f u g i u s a t i d a l l e p o p o l a z i o n i s f o l l a t e ” , d i c e . D a l r a c c o n t o d e l l ’ o p e r a t o r e u m a n i t a r i o d i C e s v i e m e r g e l ’ o p e r o s i t à d i d o n n e e u o m i n i i n s t a n c a b i l i , c a p a c i d i f o r m a r e u n a c a t e n a u m a n a s i l e n z i o s a e i n v i s i b i l e c h e p o r t a c o n s é u n b a g a g l i o p e s a n t e , “ u n s e n t i m e n t o d i s g o m e n t o c h e n o n p a s s a m a i . C ' è s e m p r e u n n o d o a l l a g o l a p e r l a s i t u a z i o n e e s t r e m a m e n t e d r a m m a t i c a a c u i s i a s s i s t e ” , r i f e r i s c e C o c c h i n i . M a l a s o d d i s f a z i o n e è g r a n d e : “ C ' è u n u n s e n t i m e n t o d i o r g o g l i o p e r q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o - r i p r e n d e - e s o p r a t t u t t o d i s t i m a e g r a t i t u d i n e v e r s o i c o l l e g h i e l e c o l l e g h e d i C e s v i , p a l e s t i n e s i e g a z a w i , c h e c o n t i n u a n o a l a v o r a r e c o n u n ' e f f i c i e n z a e u n a c o m p e t e n z a s t r a o r d i n a r i e . N o n o s t a n t e s i a n o e s s e s t e s s e s f o l l a t e , c o n u n l i v e l l o d i t r a u m a e d i s t r e s s c h e n o n p o s s i a m o n e a n c h e i m m a g i n a r e , o g n i g i o r n o l a v o r a n o e d a n n o i l l o r o c o n t r i b u t o p e r l a s o p r a v v i v e n z a e p e r i l b e n e s s e r e d e l l a l o r o c o m u n i t à ” .