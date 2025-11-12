N u o v a D e l h i , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' I n d i a h a d i c h i a r a t o c h e l ' e s p l o s i o n e d e l l ' a u t o n e i p r e s s i d e l F o r t e R o s s o d i N u o v a D e l h i , n e l l a q u a l e l u n e d ì s o n o m o r t e a l m e n o 1 2 p e r s o n e , è s t a t a u n " a t t o t e r r o r i s t i c o " . " I l P a e s e è s t a t o t e s t i m o n e d i u n e p i s o d i o t e r r o r i s t i c o a t r o c e , p e r p e t r a t o d a f o r z e a n t i n a z i o n a l i " , s i l e g g e i n u n a d i c h i a r a z i o n e d e l g o v e r n o , c h e p e r l a p r i m a v o l t a h a f o r m a l m e n t e d e s i g n a t o l a n a t u r a d e l l ' a t t e n t a t o d i d u e g i o r n i f a .