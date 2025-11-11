N u o v a D e l h i , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t i i r e s p o n s a b i l i s a r a n n o a s s i c u r a t i a l l a g i u s t i z i a " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o i n d i a n o N a r e n d r a M o d i , p a r l a n d o d e l l ' e s p l o s i o n e d e l l ' a u t o v i c i n o a l F o r t e R o s s o d i D e l h i , u n o d e i s i t i s t o r i c i p i ù v i s i t a t i d e l l a c a p i t a l e i n d i a n a , c h e h a c a u s a t o 1 3 m o r t i e c i r c a 2 0 f e r i t i . L ' e s p l o s i o n e d i i e r i , s e c o n f e r m a t a c o m e a t t a c c o , s a r e b b e i l p r i m o a t t e n t a t o s i g n i f i c a t i v o d a l 2 2 a p r i l e , q u a n d o 2 6 c i v i l i , p e r l o p i ù i n d ù , f u r o n o u c c i s i n e l s i t o t u r i s t i c o d i P a h a l g a m , n e l K a s h m i r a m m i n i s t r a t o d a l l ' I n d i a , i n n e s c a n d o s c o n t r i c o n i l P a k i s t a n . P a r l a n d o d a l B h u t a n , d o v e è i n v i s i t a , i l p r e m i e r h a a g g i u n t o : " S o n o r i m a s t o i n c o n t a t t o c o n t u t t e l e a g e n z i e c h e i n d a g a n o s u q u e s t o i n c i d e n t e p e r t u t t a l a n o t t e . L e n o s t r e a g e n z i e a r r i v e r a n n o i n f o n d o a q u e s t a c o s p i r a z i o n e " . I l m o n u m e n t o d e l X V I I s e c o l o , v i s i t a t o o g n i g i o r n o d a m i g l i a i a d i t u r i s t i , è s t a t o c h i u s o p e r t r e g i o r n i e s o n o s t a t e i m p o s t e r e s t r i z i o n i a l t r a f f i c o n e l l a z o n a m e n t r e p r o c e d o n o l e i n d a g i n i . I l c o m m i s s a r i o d i p o l i z i a d i D e l h i a f f e r m a c h e l ' e s p l o s i o n e è a v v e n u t a q u a n d o u n ' a u t o c h e p r o c e d e v a l e n t a m e n t e s i è f e r m a t a a u n s e m a f o r o p r i m a d i e s p l o d e r e . N o n c ' è a n c o r a u n a c o n f e r m a u f f i c i a l e s u l l a c a u s a d e l l ' e s p l o s i o n e : i l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i S h a h e a l t r i f u n z i o n a r i h a n n o a f f e r m a t o c h e s t a n n o " e s p l o r a n d o t u t t e l e p o s s i b i l i t à " , m e n t r e i s i s t e m i d i s i c u r e z z a n e l l a c a p i t a l e i n d i a n a s o n o s t a t i r a f f o r z a t i .