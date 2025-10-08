N u o v a D e l h i , 8 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - A l m e n o 1 8 p e r s o n e s o n o m o r t e e a l t r e t r e s o n o s t a t e s a l v a t e n e l d i s t r e t t o d i B i l a s p u r , n e l l o S t a t o s e t t e n t r i o n a l e i n d i a n o d e l l ' H i m a c h a l P r a d e s h , d o p o c h e u n a u t o b u s è s t a t o t r a v o l t o d a u n a f r a n a . I l v e i c o l o , c h e t r a s p o r t a v a u n a t r e n t i n a d i p a s s e g g e r i , è s t a t o t r a v o l t o e s e p o l t o d a l c r o l l o d i u n a c o l l i n a , c a u s a t o d a l l e f o r t i p i o g g e c h e h a n n o c o l p i t o l a z o n a d a l u n e d ì , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l l a r e t e t e l e v i s i v a i n d i a n a N d t v . A s e g u i t o d e l l ' i n c i d e n t e , i l p r i m o m i n i s t r o i n d i a n o N a r e n d r a M o d i h a e s p r e s s o s u X i l s u o “ p r o f o n d o c o r d o g l i o ” p e r l e v i t t i m e e h a a n n u n c i a t o i l v e r s a m e n t o d i u n r i s a r c i m e n t o d i 2 0 0 . 0 0 0 r u p i e ( p o c o p i ù d i 1 . 9 3 0 e u r o ) d a l F o n d o d i a i u t o n a z i o n a l e d e l p r i m o m i n i s t r o a i f a m i l i a r i d i c i a s c u n a d e l l e v i t t i m e e d i 5 0 . 0 0 0 r u p i e ( p o c o p i ù d i 4 8 0 e u r o ) a i f e r i t i . D a p a r t e s u a , i l c a p o d e l g o v e r n o d e l l ' H i m a c h a l P r a d e s h , S u k h v i n d e r S i n g h S u k h u , h a a n n u n c i a t o s u X c h e “ è s t a t o o r d i n a t o a l l e a u t o r i t à d i d i s p i e g a r e t u t t i i m e z z i n e c e s s a r i ” p e r s v o l g e r e l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o , p o r g e n d o a n c h e l e s u e c o n d o g l i a n z e a l l e f a m i g l i e c o l p i t e d a l l ' i n c i d e n t e .