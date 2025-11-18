R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l l a r m e m i n o r i : t r o p p i a d u l t i g l i v e n d o n o i l l e g a l m e n t e a l c o l , t a b a c c o , a z z a r d o e p o r n o g r a f i a . P i ù d e l l a m e t à d e i l o c a l i e r i v e n d i t o r i i g n o r a i d i v i e t i d i l e g g e : i l 5 3 % d e i l o c a l i c o n t i n u a a v e n d e r e a l c o l i c i a i m i n o r i a n c h e s e v i s i b i l m e n t e a l t i c c i ; i l 6 0 % d e i r i v e n d i t o r i d i t a b a c c o n o n v e r i f i c a l ’ e t à e i l 4 6 % d e i m i n o r i r i t i e n e c h e g i o c a r e m o d e r a t a m e n t e n o n s i a p e r i c o l o s o . S o n o a l c u n i d e i d a t i c h e e m e r g o n o d a l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ' i n d a g i n e “ V e n d u t i a i m i n o r i ” , p r e s e n t a t a n e l l a S a l a M a t t e o t t i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , c o n d o t t a d a l M o v i m e n t o i t a l i a n o g e n i t o r i ( M o i g e ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I s t i t u t o P i e p o l i p e r a n a l i z z a r e i l f e n o m e n o d e l l a v e n d i t a a i m i n o r i d i p r o d o t t i v i e t a t i o i n a d a t t i : a l c o l , f u m o , g i o c o d ’ a z z a r d o , p o r n o g r a f i a , v i d e o g i o c h i 1 8 + e p r o d o t t i c o n t r a f f a t t i . L ' i n d a g i n e è s t a t a c o n d o t t a s u 2 . 1 2 3 r a g a z z i f r a i 1 0 e 1 8 a n n i n o n c o m p i u t i . D a l l a r i c e r c a e m e r g e u n a v e n d i t a “ i l l e g a l e ” a i m i n o r i p i u t t o s t o d i f f u s a d i p r o d o t t i v i e t a t i t r a i m i n o r i i n I t a l i a , n o n o s t a n t e i d i v i e t i d i l e g g e . L a d i f f u s i o n e , s o t t o l i n e a i l M o i g e , è l e g a t a a l l a f a c i l i t à e l a c o m p l i c i t à d e i c o m m e r c i a n t i c h e n o n v e r i f i c a n o l ’ e t à d i c h i c o m p r a , e v e n d o n o s e n z a p r o b l e m i a n c h e a d a c q u i r e n t i m i n o r e n n i . I l 9 4 % d e l c a m p i o n e i n t e r v i s t a t o è c o n s a p e v o l e d e l f a t t o c h e l ’ a l c o l p u ò a v e r e c o n s e g u e n z e n o c i v e s u l l a s a l u t e . T r e i n t e r v i s t a t i s u 4 a f f e r m a n o d i a v e r n e p a r l a t o i n f a m i g l i a e i g e n i t o r i l i h a n n o m e s s i i n g u a r d i a . N o v e r a g a z z i s u 1 0 d i c h i a r a n o c h e a n c h e i l o r o d o c e n t i h a n n o a f f r o n t a t o i l t e m a i n c l a s s e . C i o n o n o s t a n t e , u n t e r z o d e i m i n o r i i t a l i a n i d i c h i a r a d i a v e r c o n s u m a t o b e v a n d e a l c o l i c h e , a n c h e s e c o n f r e q u e n z e e i n t e n s i t à d i v e r s e . I l ( 2 8 % ) h a b e v u t o a l c o l a l m e n o u n a v o l t a e i l 5 % l o f a a b i t u a l m e n t e ( i n a u m e n t o r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) . I m i n o r i b e v o n o a l c o l p r i n c i p a l m e n t e p e r s e n t i r s i p i ù e n e r g i c i e a l l e g r i ( 1 4 % ) , r i l a s s a r s i ( 1 2 % ) , e d e s s e r e p i ù s o c i e v o l i ( 1 0 % ) . G l i a l c o l i c i v e n g o n o a c q u i s t a t i p r i n c i p a l m e n t e i n l o c a l i , p u b e d i s c o t e c a ( 9 % ) e b a r ( 8 % ) , i l 6 % a l s u p e r m e r c a t o . I l 5 9 % d e i r i v e n d i t o r i n o n h a v e r i f i c a t o l ’ e t à d i c h i c o m p r a v a a l c o l i c i e i l 5 3 % h a c o n t i n u a t o a v e n d e r e a l c o l i c i a i m i n o r i a n c h e s e v i s i b i l m e n t e a l t i c c i . Q u a n t o a l f u m o i l 9 5 % d e l c a m p i o n e i n t e r v i s t a t o s a c h e i l f u m o f a m a l e , e c h e p u ò c o m p o r t a r e c o n s e g u e n z e s e r i e e p e r m a n e n t i ( 8 5 % ) . I l 2 8 % h a f u m a t o a l m e n o u n a s i g a r e t t a . D i q u e s t i , i l 8 % l o f a a b i t u a l m e n t e . I m i n o r i f u m a n o p r i n c i p a l m e n t e p e r c u r i o s i t à ( 2 0 % ) e p e r r i l a s s a r s i ( 9 % ) . I l 7 6 % d e i f u m a t o r i l o f a i n c o m p a g n i a . I l 5 6 % h a s o l o p r o v a t o o f u m a o c c a s i o n a l m e n t e , t r a i f u m a t o r i , l a m a g g i o r p a r t e ( 2 6 % ) f u m a t r a 1 e 5 s i g a r e t t e , m a i l 4 % a r r i v a a d u n i n t e r o p a c c h e t t o d a 2 0 a g i o r n o e l ’ 2 % f u m a a n c h e o l t r e u n p a c c h e t t o q u o t i d i a n a m e n t e ( d a t o r a d d o p p i a t o r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) . L e s i g a r e t t e o t a b a c c o t r i n c i a t o v e n g o n o a c q u i s t a t e p r i n c i p a l m e n t e p r e s s o t a b a c c h e r i e ( 4 5 % ) e d i s t r i b u t o r i ( 2 2 % ) . I l 1 7 % , i n v e c e , l e c h i e d e a d a m i c i . S e c o n d o l a r i c e r c a i m i n o r i c h e a c q u i s t a n o p r e s s o d i s t r i b u t o r i a u t o m a t i c i c o n c o n t r o l l o d e l l a t e s s e r a s a n i t a r i a u t i l i z z a n o q u e l l a d i a m i c i p i ù g r a n d i ( 5 2 % ) , o d e i g e n i t o r i o f r a t e l l i m a g g i o r i ( 3 8 % ) . N e l 1 0 % d e i c a s i , i n v e c e , l a v e r i f i c a n o n e r a a t t i v a . P e r q u a n t o r i g u a r d a i n e g o z i f i s i c i , i n v e c e , i l 6 0 % d e i v e n d i t o r i n o n h a v e r i f i c a t o l ’ e t à , e i l 4 5 % n o n h a n e g a t o l a v e n d i t a a n c h e s a p e n d o c h e s i t r a t t a v a d i u n m i n o r e . D a i d a t i d e l l a r i c e r c a c o n d o t t a d a l M o i g e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I s t i t u t o P i e p o l i , i l 3 3 % d e g l i i n t e r v i s t a t i h a f u m a t o a l m e n o u n a v o l t a l a s i g a r e t t a e l e t t r o n i c a . A f u m a r l a a b i t u a l m e n t e è l ' 8 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , a f r o n t e d i u n 4 % d e l l a p r e c e d e n t e r i l e v a z i o n e d e l 2 0 2 3 . I l m o t i v o c h e s p i n g e a s v a p a r e è l a c u r i o s i t à ( 2 1 % ) , l a c o n v i n z i o n e c h e s i a m e n o d a n n o s a d e l l e s i g a r e t t e t r a d i z i o n a l i ( 1 0 % ) , p e r r i l a s s a r s i ( 7 % ) e p e r s m e t t e r e d i f u m a r e a l t r i t i p i d i s i g a r e t t e ( 4 % ) . I l 5 % ( + 2 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) l o f a p e r c h é l a f u m a n o g l i a m i c i . I l 6 9 % u t i l i z z a l i q u i d i c h e c o n t e n g o n o n i c o t i n a ( + 2 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) . I l 3 8 % a c q u i s t a s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e r i c a r i c h e i n t a b a c c h e r i a , i l 1 9 % p r e s s o d i s t r i b u t o r i a u t o m a t i c i e i l 1 7 % l e c h i e d e a g l i a m i c i . R i g u a r d o a l l e r i c e r c h e l ’ 8 0 % u t i l i z z a p r o d o t t i g i à c o n f e z i o n a t i e p r o n t i a l l ’ u s o . Q u a n t o a l g i o c o , s e c o n d o i d a t i d i f f u s i d a l M o i g e , l ’ 8 1 % ( - 2 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) d e i r a g a z z i è c o n s a p e v o l e d e l f a t t o c h e g i o c a r e s p e s s o c o n g i o c h i c o n v i n c i t a i n d e n a r o p u ò a v e r e c o n s e g u e n z e n e g a t i v e , m a s o l o i l 4 6 % c r e d e c h e q u e s t e p o s s a n o e s s e r e s e r i e e p e r m a n e n t i . I l 5 9 % r i c o n o s c e c o m e c o n s e g u e n z a g r a v e i l n o n e s s e r e p i ù i n g r a d o d i s m e t t e r e , p e r i l 3 4 % c o m p o r t a i l r i d u r s i i l p o v e r t à , i l 7 % r i c o n o s c e i n f l u e n z e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e . L ’ 8 3 % s a c h e q u e s t o t i p o d i a t t i v i t à è v i e t a t o a i m i n o r i d i 1 8 a n n i , i l 5 % c r e d e c h e l ’ e t à m i n i m a s i a 1 6 a n n i , p e r i l 4 % è s u f f i c i e n t e a v e r e 1 4 a n n i e p e r i l 8 % n o n è m a i v i e t a t o . I l 4 6 % r i t i e n e c h e g i o c a r e m o d e r a t a m e n t e n o n s i a p e r i c o l o s o , m e n t r e l ’ 8 5 % r i t i e n e u t i l e i n s e r i r e u n l i m i t e m a s s i m o d i i m p o r t o o d i t e m p o p e r i l g i o c o . I l 2 9 % è e n t r a t o i n u n a s a l a d e d i c a t a a l g i o c o c o n v i n c i t a i n d e n a r o , i l 7 2 % l o h a f a t t o c o n i c o e t a n e i . I l 6 8 % c o n o s c e i l d i v i e t o d i a c c e s s o a l l e s a l e c o n v i n c i t e i n d e n a r o p e r i m i n o r i . I l 1 6 % h a g i o c a t o a l m e n o u n a v o l t a p r e s s o a g e n z i e p e r l e s c o m m e s s e , b a r , t a b a c c h e r i e , s a l e b i n g o , o a l t r i l u o g h i s i m i l i . L a t i p o l o g i a d i g i o c o p i ù d i f f u s a t r a i m i n o r i è i l g r a t t a e v i n c i ( 3 0 % ) , s e g u i t i d a l l e s c o m m e s s e s p o r t i v e ( 2 2 % ) , s l o t m a c h i n e ( 1 2 % ) e C a s i n ò ( 1 1 % ) . P r e s s o l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , i l 4 8 % d i c e c h e s i a s t a t a c o n t r o l l a t a l a s u a e t à , i l 5 0 % d e i g e s t o r i n o n s i è r i f i u t a t o d i f a r g i o c a r e u n m i n o r e . I l 6 4 % d i c h i a r a c h e n o n s i a p o s s i b i l e s c a m b i a r l o p e r u n m a g g i o r e n n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a , i n v e c e , i l g i o c o o n l i n e c o n v i n c i t e i n d e n a r o , i l 1 2 % c i h a g i o c a t o a l m e n o u n a v o l t a , i l 3 7 % n e è v e n u t o a c o n o s c e n z a d a g l i a m i c i , i l 2 2 % l o h a v i s t o i n t v . I n r e t e s i f a n n o p r i n c i p a l m e n t e s c o m m e s s e s p o r t i v e ( 7 % ) , m a a n c h e p o k e r ( i n t u t t e l e s u e v a r i a n t i ) , b i n g o , c a s i n ò e v i d e o l o t t e r y . N e l 3 0 % d e i s i t i n o n c ’ e r a n o a v v i s i c h e d i c h i a r a n o i l l e g a l e q u e l g i o c o p e r i m i n o r i d i 1 8 a n n i . A l m o m e n t o d e l l ’ i s c r i z i o n e , o n o n v i e n e c h i e s t a l ’ e t à ( 3 4 % ) , o p p u r e , s e m p l i c e m e n t e , i r a g a z z i m e n t o n o ( 4 7 % ) . I l 4 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i h a v i s t o a l m e n o u n a v o l t a u n c o n t e n u t o p o r n o g r a f i c o , d a n n o s o p e r i l b e n e s s e r e p s i c h i c o d e i m i n o r i d a l 4 9 % d e g l i i n t e r v i s t a t i . P e r i l 6 8 % f i l m e f o t o p o r n o s o n o i l l e g a l i p e r i m i n o r i d i 1 8 a n n i , m e n t r e p e r 2 2 % s i t r a t t a s o l o d i u n a r a c c o m a n d a z i o n e , p e r i l 1 0 % b a s t a a v e r e a l m e n o 1 4 a n n i . S e c o n d o i d a t i d e l l ' i n d a g i n e i l 6 9 % d e g l i i n t e r v i s t a t i g u a r d a q u e s t i c o n t e n u t i d a s o l o , i l 2 3 % c o n a m i c i d e l l a s t e s s a e t à , i l 4 % c o n i l / l a f i d a n z a t o / a , i l 2 % c o n a m i c i p i ù g r a n d i e l ’ 2 % c o n a d u l t i . I l 5 3 % è v e n u t o a c o n o s c e n z a d i c o n t e n u t i p o r n o g r a f i c i d a a m i c i , i l 2 1 % l i h a c e r c a t i s u i n t e r n e t . I l m e z z o p i ù u t i l i z z a t o è l o s m a r t p h o n e ( 3 6 % ) , s e g u i t o d a c o m p u t e r d i c a s a ( 8 % ) e t a b l e t ( 7 % ) . N e l 4 1 % d e i c a s i n o n v i e n e v e r i f i c a t a l ’ e t à d e l l ’ a c q u i r e n t e , i l 5 5 % m e n t e . A u m e n t a n o i g i o v a n i c h e g i o c a n o a i v i d e o g i o c h i , s o l o 2 5 % d i c h i a r a d i n o n g i o c a r c i m a i . I l 4 0 % g i o c a 1 o r a a l g i o r n o , i l 7 5 % g i o c a c o l l e g a t o o n l i n e ( i l 4 0 % s e m p r e o s p e s s o ) . I l 3 6 % g i o c a d a s o l o , i l 3 6 % c o n a m i c i c o l l e g a t i o n l i n e , i l 2 0 % c o n a m i c i i n p r e s e n z a e i l 3 % c o n s c o n o s c i u t i c o n n e s s i i n r e t e . I g i o c h i p r e f e r i t i s o n o q u e l l i d i a z i o n e e a v v e n t u r a ( 4 3 % ) , m a a n c h e s p o r t ( 2 2 % ) . I l d e v i c e p i ù u t i l i z z a t o è l o s m a r t p h o n e ( 4 2 % ) , s e g u i t o d a c o n s o l e p e r v i d e o g i o c h i ( 3 8 % ) . I l 3 8 % d e i m i n o r i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e c h e i g i o c h i c o n c o n t e n u t i v i o l e n t i o v o l g a r i n o n a b b i a a l c u n a c o n s e g u e n z a s u l p r o p r i o b e n e s s e r e m e n t a l e . I l 9 % c r e d e c h e n o n e s i s t a n o d i v i e t i p e r i g i o c h i c o n c o n t e n u t i v i o l e n t i e v o l g a r i , e i l 4 7 % a m m e t t e d i a v e r g i o c a t o a l m e n o u n a v o l t a c o n v i d e o g i o c h i v i e t a t i p e r l a p r o p r i a e t à . I l 3 8 % , s e c o n d o i d a t i d i f f u s i d a l M o i g e , h a s c a r i c a t o n e l l ’ u l t i m o a n n o v i d e o g i o c h i n o n a d a t t i p e r l a l o r o e t à , n e l 3 2 % d e i c a s i n o n e r a n o p r e s e n t i a v v i s i d i d i v i e t o d i e t à . I l 1 8 % l i h a f a t t i a c q u i s t a r e a i g e n i t o r i i l 1 7 % l i h a a c q u i s t a t i i n n e g o z i o , l ’ 8 % s u i n t e r n e t . M o l t i r a g a z z i ( 5 7 % ) r i c o n o s c o n o i s i m b o l i c h e a c c o m p a g n a n o i v i d e o g i o c h i , c o m e i l P e g i . I l 6 0 % è d ’ a c c o r d o n e l l ' i n s t a l l a z i o n e d e l p a r e n t a l c o n t r o l . L a c o n t r a f f a z i o n e è p e r c e p i t a i n m o d o s u p e r f i c i a l e d a g l i a d o l e s c e n t i : i l 3 3 % n o n h a c o n s a p e v o l e z z a d e l f e n o m e n o e i l 1 3 % l o r i d u c e a u n a s e m p l i c e “ i m i t a z i o n e a b a s s o c o s t o ” . I l 7 3 % r i t i e n e c h e r i g u a r d i t u t t i i s e t t o r i , s o p r a t t u t t o a b b i g l i a m e n t o , a c c e s s o r i e t e c n o l o g i a . I l 7 0 % s a c h e è u n p r o b l e m a g l o b a l e , n o n s o l o i t a l i a n o . I c a n a l i d i a c q u i s t o d e i f a l s i s o n o s i a o n l i n e c h e o f f l i n e ( 5 0 % ) , m a i n t e r n e t è i l p r i n c i p a l e : i l 4 6 % s i i m b a t t e s p e s s o i n o f f e r t e s o s p e t t e s u e - c o m m e r c e e s o c i a l . L ' i n d a g i n e è s t a t a c o n d o t t a s u 2 . 1 2 3 r a g a z z i f r a i 1 0 e 1 8 a n n i n o n c o m p i u t i S e c o n d o l ' i n d a g i n e , m o l t i r a g a z z i n o n s a n n o d i s t i n g u e r e u n p r o d o t t o a u t e n t i c o d a u n o c o n t r a f f a t t o . I r i s c h i p e r c e p i t i r i g u a r d a n o s o p r a t t u t t o l a s c a r s a q u a l i t à ( 6 7 % ) , m e n t r e p o c h i c o n o s c o n o i p e r i c o l i p e r s a l u t e , s i c u r e z z a o l e i m p l i c a z i o n i l e g a l i ; i l 2 5 % p e n s a c h e n o n c i s i a n o r i s c h i . S o l o u n a m i n o r a n z a s a c h e c o m p r a r e f a l s i p u ò e s s e r e s a n z i o n a t o . N e l l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e , p r e v a l e i l c o n t r o l l o d e l l e r e c e n s i o n i o n l i n e ( 3 7 % ) . G l i a c q u i s t i c o n t r a f f a t t i r i g u a r d a n o s o p r a t t u t t o a b b i g l i a m e n t o ( 6 6 % ) e t e c n o l o g i a ( 2 0 % ) , m a a n c h e c o s m e t i c i e c i b o . I l 4 1 % r i c o n o s c e i l f a l s o d o p o p r o b l e m i t e c n i c i , i l 1 9 % l o u s a c o m u n q u e , e u n 1 0 % p r o v a v e r g o g n a p e r l ’ a c q u i s t o . L e m o t i v a z i o n i p r i n c i p a l i s o n o c o n v e n i e n z a ( 3 5 % ) , s c e l t a ( 4 0 % ) e r a p i d i t à ( 2 7 % ) . I l 7 2 % n o n c o n o s c e l e t e c n i c h e d e i c o n t r a f f a t t o r i , s e m p r e p i ù s o f i s t i c a t e e i n g a n n e v o l i .