M a d r i d , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à s a b a t o p r e s s o l a I e U n i v e r s i t y d i S e g o v i a u n a c o n v e r s a z i o n e s u ' D a n t e e l a l e a d e r s h i p : e t i c a , p o t e r e e u m a n i t à ' . L ' i n c o n t r o , n e l l ' a m b i t o d e l l ' H a y F e s t i v a l i n p r o g r a m m a n e l l a c i t t à s p a g n o l a , v e d r à d i a l o g a r e i l f i l o s o f o b r i t a n n i c o A n t h o n y C G r a y l i n g , f o n d a t o r e d e l N e w C o l l e g e o f t h e H u m a n i t i e s e a u t o r e d i o l t r e 3 0 l i b r i s u e t i c a e r a g i o n e ; S a n t i a g o I ñ i g u e z , p r e s i d e n t e d e l l ' I e U n i v e r s i t y e v o c e d i s p i c c o a l i v e l l o m o n d i a l e n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e s u p e r i o r e e a u t o r e d i D a n t e i n t h e W o r k p l a c e ; e F a b i o C o r s i c o , s a g g i s t a e d i r i g e n t e i t a l i a n o n o t o p e r i l s u o l a v o r o s u l l e g a m e t r a p o t e r e , c u l t u r a e d e c o n o m i a . D a l l ' e t i c a f i l o s o f i c a a l l a l e a d e r s h i p a z i e n d a l e e a l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e s t r a t e g i c o , i r e l a t o r i e s p l o r e r a n n o l a d u r a t u r a r i l e v a n z a d e l p e n s i e r o d i D a n t e n e l m o n d o d i o g g i . L a c o n v e r s a z i o n e s a r à m o d e r a t a d a A n n a B o s c h , g i o r n a l i s t a i n t e r n a z i o n a l e d i s p i c c o d i T v e e d e x c o r r i s p o n d e n t e d a L o n d r a e W a s h i n g t o n .