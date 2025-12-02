B r u x e l l e s , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S t e f a n o S a n n i n o , g i à s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S e a e ( S e r v i z i o p e r l ' a z i o n e e s t e r n a d e l l ' U e ) e o g g i d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r i l M e d i o O r i e n t e e N o r d A f r i c a , è s t a t o f e r m a t o a B r u x e l l e s a s s i e m e a F e d e r i c a M o g h e r i n i e a u n a t e r z a p e r s o n a p e r p r e s u n t a f r o d e n e g l i a p p a l t i , c o r r u z i o n e , c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i e v i o l a z i o n e d e l s e g r e t o p r o f e s s i o n a l e , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l a p r o c u r a e u r o p e a ( E p p o ) . S a n n i n o , p e r i l q u a l e l a p r o c u r a e u r o p e a h a o t t e n u t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a l a r e v o c a d e l l ' i m m u n i t à , h a i n i z i a t o l a s u a c a r r i e r a p r e s s o l a C o m m i s s i o n e n e l 2 0 0 2 , c o m e c o n s i g l i e r e p e r l e r e l a z i o n i e s t e r n e e i l c o m m e r c i o n e l g a b i n e t t o d e l l ' a l l o r a p r e s i d e n t e R o m a n o P r o d i . È s t a t o D i r e t t o r e p e r l a g e s t i o n e d e l l e c r i s i e r a p p r e s e n t a n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p r e s s o i l C o m i t a t o p o l i t i c o e d i s i c u r e z z a , p r i m a d i s e g u i r e P r o d i n e l s u o s e c o n d o m a n d a t o d a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , c o m e c o n s i g l i e r e d i p l o m a t i c o d a l 2 0 0 6 a l 2 0 0 8 . E ' s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e d i r e t t o r e p e r l e r e l a z i o n i c o n l ' A m e r i c a L a t i n a ( 2 0 0 8 - 2 0 0 9 ) e v i c e - d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l e R e l a z i o n i e s t e r n e i n c a r i c a t o d i A s i a e A m e r i c a L a t i n a ( 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ) . E ' p a s s a t o p o i a l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l ' a l l a r g a m e n t o d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , d o v e è s t a t o v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e d a l 2 0 1 0 a l 2 0 1 1 e d i r e t t o r e g e n e r a l e d a l l ' a p r i l e 2 0 1 1 a l l u g l i o 2 0 1 3 . N e l l o s t e s s o a n n o , h a s v o l t o i l r u o l o d i R a p p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d ' I t a l i a p r e s s o l ' U n i o n e e u r o p e a , n o m i n a t o d a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n o E n r i c o L e t t a . È s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e n o m i n a t o A m b a s c i a t o r e d ' I t a l i a i n S p a g n a . A f e b b r a i o 2 0 2 0 J o s e p B o r r e l l , A l t o r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' U E p e r l a p o l i t i c a e s t e r a e d i s i c u r e z z a , l o h a n o m i n a t o s e g r e t a r i o g e n e r a l e a g g i u n t o p e r g l i a f f a r i e c o n o m i c i e g l o b a l i d e l S e r v i z i o e u r o p e o p e r l ' a z i o n e e s t e r n a ( S e a e ) , m e n t r e a d i c e m b r e d e l l o s t e s s o a n n o è s t a t o n o m i n a t o n u o v o s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S e a e , i n s o s t i t u z i o n e d i H e l g a S c h m i d , r i c o p r e n d o l ' i n c a r i c o d a l 1 º g e n n a i o 2 0 2 1 a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 4 . T e r m i n a t o l ' i n c a r i c o , è r i t o r n a t o n e l 2 0 2 5 i n C o m m i s s i o n e e u r o p e a i n q u a l i t à d i d i r e t t o r e g e n e r a l e a d i n t e r i m n e l D i r e t t o r a t o G e n e r a l e p e r i l M e d i o O r i e n t e , N o r d A f r i c a e G o l f o p r e s s o l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a .