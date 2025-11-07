R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L o s c a n d a l o c h e c o i n v o l g e i l f i n a n z i e r e P a s q u a l e S t r i a n o , c h e o p e r a v a p r e s s o l a P r o c u r a N a z i o n a l e A n t i m a f i a , h a d i m e n s i o n i c o l o s s a l i . S a r e b b e r o p i ù d i 2 0 0 . 0 0 0 g l i a c c e s s i a b u s i v i a c c e r t a t i a i d a n n i d i t a n t i s s i m i c i t t a d i n i , m o l t i d e i q u a l i p e r s o n a g g i p o l i t i c i , e r e s i n o t i i n q u e s t e o r e d a l l ’ a v v i s o d i c o n c l u s i o n e i n d a g i n i d e p o s i t a t o d a l l a P r o c u r a d i R o m a . S i d e v e f a r e l a m a s s i m a c h i a r e z z a s u l l e r e s p o n s a b i l i t à p e n a l i d e i s o g g e t t i c o i n v o l t i , m a a n c h e s u i m a n d a n t i o c c u l t i e s u l l e c a r e n z e d i c o n t r o l l i c h e h a n n o c o n s e n t i t o u n a u t e n t i c o d o s s i e r a g g i o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . " L a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a d o v r à s v o l g e r e t u t t e l e i n d a g i n i n e c e s s a r i e d i p r o p r i a c o m p e t e n z a , s e n z a l a s c i a r e z o n e d ’ o m b r a , e v i g i l a r e p e r c h é s i t u a z i o n i d i q u e s t a g r a v i t à n o n a b b i a n o a r i p e t e r s i " , c o n c l u d e .