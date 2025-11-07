R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e s c r i v e o g g i q u a l c u n o , p e r m o l t i a n n i l a b a n c a d a t i d e l l a P r o c u r a A n t i m a f i a è s t a t a u n j u k e b o x . D u e c e n t o m i l a a t t i s o n o s t a t i ‘ r u b a t i ’ d a o g n i g e n e r e d i s i s t e m a . I l p r i n c i p a l e a c c u s a t o è l ' e s p o n e n t e d e l l a g u a r d i a d i f i n a n z a , P a s q u a l e S t r i a n o , c h e h a l a v o r a t o a l l a D i r e z i o n e N a z i o n a l e A n t i m a f i a e c h e h a a v u t o a c c e s s o a t r o p p e b a n c h e d a t i . M a S t r i a n o n o n h a a g i t o d a s o l o . V o g l i a m o c a p i r e s e i l r u o l o d e i c a p i d e l l a P r o c u r a N a z i o n a l e A n t i m a f i a n e l c o r s o d e l l a s t o r i a s i a s t a t o s o l o d i o m e s s a v i g i l a n z a o s e c ’ è s t a t a c o m p l i c i t à . È q u e s t a l a d o m a n d a c h e t o r n e r e m o a f a r e i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . L ì i n d a g h e r e m o o g g i c o n p i ù d o c u m e n t i e r i n n o v a t o v i g o r e . N i e n t e s c o n t i a n e s s u n o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I M a u r i z i o G a s p a r r i , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . " A n c h e s e i n r i t a r d o - p r o s e g u e - a r r i v a n o a l p e t t i n e i n o d i d e l l o s c a n d a l o d e l l a P r o c u r a a n t i m a f i a e l a P r o c u r a d i R o m a c a m m i n a v e r s o i l p r o c e s s o n e i c o n f r o n t i d i S t r i a n o e a l t r i . A c c u s e c h e r i g u a r d a n o a n c h e m a g i s t r a t i e d i g i o r n a l i s t i d e l ‘ D o m a n i ’ , g i o r n a l e f o n d a t o e f i n a n z i a t o d a l l ' i m p r e n d i t o r e C a r l o D e B e n e d e t t i . C i o c c u p e r e m o a n c h e d e i p r e s u n t i g i o r n a l i s t i d i i n c h i e s t a . C h e h a n n o c o l p e e v i d e n t i e c o n d o t t e i n c o m m e n t a b i l i . O r a c h e l a m a g i s t r a t u r a d e p o s i t a g l i a t t i l a p o l i t i c a r i p r e n d e l a p a r o l a , n u l l a s a r à t r a l a s c i a t o . I n q u e s t i m e s i a b b i a m o l e t t o d e c i n e d i a t t i , a l c u n i n o n a n c o r a n o t i a i p i ù , c h e s v e l a n o u n s i s t e m a " . " S o n o s i c u r o c h e l a c o m m i s s i o n e a n t i m a f i a f a r à u n a r e l a z i o n e s e n z a e s c l u s i o n e d i a t t i e r e s p o n s a b i l i t à . U n a p p a r a t o f o n d a t o p e r c o m b a t t e r e l a m a f i a , m a p o i g e s t i t o i n p e r m a n e n z a d a e s p o n e n t i c h e s o n o f i n i t i n e l l e f i l e p a r l a m e n t a r i d e l l e s i n i s t r e , d a R o b e r t i f i n o a D e R a h o , i l c u i p e r i o d o d i ‘ c o m a n d o ’ è s t a t o c a r a t t e r i z z a t o p i ù v o l t e d a e p i s o d i i n q u i e t a n t i " , c o n c l u d e .