Roma, 7 nov. (Adnkronos) - La vicenda Striano rappresenta uno scandalo istituzionale di proporzioni gravissime. Per anni, secondo quanto emerge dalle indagini, informazioni riservate della Direzione Nazionale Antimafia sarebbero state consultate e diffuse in modo illecito, alimentando un sistema che ha minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella giustizia. Così il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, componente della commissione parlamentare Antimafia. È necessario fare piena luce su quanto accaduto, accertando non solo le responsabilità individuali ma anche eventuali omissioni e falle di controllo che hanno consentito abusi così estesi. La commissione parlamentare Antimafia, sotto la guida della presidente Chiara Colosimo, sta svolgendo un lavoro serio e approfondito, che merita pieno sostegno. È il luogo della trasparenza, dove la politica può finalmente restituire credibilità allo Stato e difendere i principi di legalità che sono alla base della nostra democrazia, conclude.