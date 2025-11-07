R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v i c e n d a S t r i a n o r a p p r e s e n t a u n o s c a n d a l o i s t i t u z i o n a l e d i p r o p o r z i o n i g r a v i s s i m e . P e r a n n i , s e c o n d o q u a n t o e m e r g e d a l l e i n d a g i n i , i n f o r m a z i o n i r i s e r v a t e d e l l a D i r e z i o n e N a z i o n a l e A n t i m a f i a s a r e b b e r o s t a t e c o n s u l t a t e e d i f f u s e i n m o d o i l l e c i t o , a l i m e n t a n d o u n s i s t e m a c h e h a m i n a t o l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l e i s t i t u z i o n i e n e l l a g i u s t i z i a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a P i n o B i c c h i e l l i , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a . “ È n e c e s s a r i o f a r e p i e n a l u c e s u q u a n t o a c c a d u t o , a c c e r t a n d o n o n s o l o l e r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l i m a a n c h e e v e n t u a l i o m i s s i o n i e f a l l e d i c o n t r o l l o c h e h a n n o c o n s e n t i t o a b u s i c o s ì e s t e s i . L a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a , s o t t o l a g u i d a d e l l a p r e s i d e n t e C h i a r a C o l o s i m o , s t a s v o l g e n d o u n l a v o r o s e r i o e a p p r o f o n d i t o , c h e m e r i t a p i e n o s o s t e g n o . È i l l u o g o d e l l a t r a s p a r e n z a , d o v e l a p o l i t i c a p u ò f i n a l m e n t e r e s t i t u i r e c r e d i b i l i t à a l l o S t a t o e d i f e n d e r e i p r i n c i p i d i l e g a l i t à c h e s o n o a l l a b a s e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a ” , c o n c l u d e .