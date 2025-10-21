R o m a , 2 1 o t t . ( L a b i t a l i a ) - D a l l ’ e s o s c h e l e t r o p e r l a d e a m b u l a z i o n e a s s i s t i t a a l s i s t e m a d i a d d e s t r a m e n t o i n r e a l t à v i r t u a l e p e r l e a t t i v i t à i n c a v e e c a n t i e r i , i r i c e r c a t o r i I n a i l s o n o i m p e g n a t i n e l l o s v i l u p p o d i d i s p o s i t i v i a l l ’ a v a n g u a r d i a p e r l a p r e v e n z i o n e d i i n f o r t u n i e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i , l a f o r m a z i o n e e l a r i a b i l i t a z i o n e d e g l i a s s i s t i t i , a t t r a v e r s o l ’ i m p i e g o d i t e c n o l o g i e r o b o t i c h e e d i g i t a l i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e . O g g i a R o m a , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m ' A n t o n i o M a g l i o ' d e l l a d i r e z i o n e g e n e r a l e I n a i l , i n o c c a s i o n e d e l l a ' G i o r n a t a d e l l a s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o ' , c o - o r g a n i z z a t a d a l l ’ I s t i t u t o e d a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ’ I s p e t t o r a t o n a z i o n a l e d e l l a v o r o , è s t a t o p o s s i b i l e o s s e r v a r e d a l v i v o i r i s u l t a t i d i a l c u n i d e i p r o g e t t i d i r i c e r c a p i ù i n n o v a t i v i d e l l ’ I s t i t u t o , e s p o s t i i n u n ’ a r e a d e d i c a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A u d i t o r i u m . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o , p r o m o s s o i n o c c a s i o n e d e l l a S e t t i m a n a e u r o p e a p e r l a s i c u r e z z a e l a s a l u t e s u l l a v o r o o r g a n i z z a t a d a l l ’ E u - O s h a , d i c u i l ’ I n a i l è f o c a l p o i n t p e r l ’ I t a l i a , a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i , M a r i n a C a l d e r o n e , s o n o i n t e r v e n u t i i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ I n a i l , M a r c e l l o F i o r i , i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i i n d i r i z z o e v i g i l a n z a d e l l ’ I s t i t u t o , G u g l i e l m o L o y , i l d i r e t t o r e d e l l ’ I s p e t t o r a t o n a z i o n a l e d e l l a v o r o , D a n i l o P a p a , i l c o m a n d a n t e d e l C o m a n d o d e i C a r a b i n i e r i p e r l a t u t e l a d e l l a v o r o , A n t o n i o B a n d i e r a , e i l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o i t a l i a n o p a r a l i m p i c o , M a r c o G i u n i o D e S a n c t i s . “ I l G o v e r n o – h a s p i e g a t o i l m i n i s t r o C a l d e r o n e – i n s i e m e a l l ’ I n a i l e a l l e a l t r e i s t i t u z i o n i s t a i n v e s t e n d o r i s o r s e e c o m p e t e n z e p e r p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a s a l u t e e d e l l a s i c u r e z z a , s o s t e n e n d o l a f o r m a z i o n e e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e t u t e l e p e r t u t t i i l a v o r a t o r i . I n q u e s t a d i r e z i o n e s i i n s e r i s c o n o l a S t r a t e g i a n a z i o n a l e e i l P i a n o i n t e g r a t o p e r l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 5 – 2 0 2 7 , c h e p u n t a n o a r i d u r r e i n m o d o s i s t e m a t i c o i n f o r t u n i e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i a t t r a v e r s o p r o t o c o l l i c o n d i v i s i , c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e s t r u m e n t i i n n o v a t i v i d i m o n i t o r a g g i o e f o r m a z i o n e . V o g l i a m o c h e l a p r e v e n z i o n e d i v e n t i u n v a l o r e c o n d i v i s o e q u o t i d i a n o , a p a r t i r e d a l l e i m p r e s e e d a i l u o g h i d i l a v o r o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i s e t t o r i e a i t e r r i t o r i p i ù v u l n e r a b i l i . D a q u i l a p r o p o s t a d i c o s t r u i r e u n P a t t o n a z i o n a l e p e r l a s i c u r e z z a , c h e u n i s c a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , s i n d a c a t i , s c u o l e e t e r r i t o r i : u n p a t t o c h e m o b i l i t i e n e r g i e e c o s c i e n z e , e c h e m e t t a a l c e n t r o l a v i t a , l a d i g n i t à e l a q u a l i t à d e l l a v o r o ” . C o m e h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l ’ I n a i l , F a b r i z i o D ’ A s c e n z o , n e l s u o v i d e o m e s s a g g i o d i s a l u t o , l a r i c e r c a i n s i e m e a l l a f o r m a z i o n e r a p p r e s e n t a “ i l c o m b u s t i b i l e p e r l a p r e v e n z i o n e ” d i i n f o r t u n i e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i . D o p o a v e r r i b a d i t o l ’ i m p e g n o d e l l ’ I s t i t u t o p e r l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i a v a n z a t e f i n a l i z z a t e a t u t e l a r e i l a v o r a t o r i e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e g l i a s s i s t i t i , D ’ A s c e n z o h a e v i d e n z i a t o i l v a l o r e d e l l e d i v e r s e p r o f e s s i o n a l i t à p r e s e n t i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I n a i l e s i è d e t t o c o n v i n t o c h e “ l ’ I s t i t u t o p o s s a g i o c a r e u n r u o l o a n c o r a p i ù i n c i s i v o p e r s c o n f i g g e r e l a p i a g a t e r r i b i l e d e g l i i n c i d e n t i s u l l a v o r o ” , a n c h e “ g r a z i e a l l a s i n e r g i a c h e c ’ è s e m p r e s t a t a c o n i l M i n i s t e r o d e l L a v o r o ” . “ I l C o n s i g l i o d i i n d i r i z z o e v i g i l a n z a – h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l C i v I n a i l , G u g l i e l m o L o y – h a g i à i n d i c a t o t r a i t e m i p r i o r i t a r i d e l l ’ a t t i v i t à d e l l ’ I s t i t u t o l a n e c e s s i t à d i r a g g i u n g e r e i l m a g g i o r n u m e r o d i i m p r e s e e l a v o r a t o r i p e r i n n a l z a r e l e a t t i v i t à p r e v e n z i o n a l i , f a v o r i r e i n v e s t i m e n t i i n s i c u r e z z a , a m p l i a r e i p e r c o r s i f o r m a t i v i p e r f a r c r e s c e r e c o n o s c e n z a e c o m p e t e n z e i n t e m a d i s a l u t e e c o n t r a s t o a i r i s c h i p r o f e s s i o n a l i . C o n i l p r o g e t t o S i . i n . p r e . s a . s i c o l g o n o i n b u o n a p a r t e q u e s t i i n d i r i z z i p o i c h é l ’ o b i e t t i v o è q u e l l o , n e l t e m p o , d i c e r c a r e d i a r r i v a r e a l l e o l t r e 3 . 7 0 0 . 0 0 0 r e a l t à l a v o r a t i v e , s t i m o l a n d o b u o n a i n f o r m a z i o n e , f o r m a z i o n e , c o n t r a t t a z i o n e p e r l a s i c u r e z z a ” . P e r i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ I n a i l , M a r c e l l o F i o r i , “ l a G i o r n a t a d e l l a s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o è u n v e r o e p r o p r i o i n v i t o a f e r m a r s i , r i f l e t t e r e e r i l a n c i a r e i l v a l o r e d e l l a p r e v e n z i o n e c o m e f o n d a m e n t o d i u n l a v o r o d i g n i t o s o , s i c u r o e s o s t e n i b i l e . Q u e l l a d i o g g i è u n ’ o c c a s i o n e p e r r a f f o r z a r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e e p r o g e t t a r e i n s i e m e u n f u t u r o i n c u i l a t u t e l a d e l l a p e r s o n a s i a a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e d e l l a v o r o . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a I n a i l e M i n i s t e r o d e l L a v o r o d i m o s t r a q u a n t o s i a n o i m p o r t a n t i a z i o n i c o o r d i n a t e e c o n d i v i s e p e r l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e p e r u n a s e n s i b i l i z z a z i o n e m i r a t a c h e c o i n v o l g a i m p r e s e , d a t o r i d i l a v o r o , o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i , l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i , s t u d e n t i , i n s e g n a n t i e i n t e r a c o l l e t t i v i t à ” . P e r r i c h i a m a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a t t i v i t à s p o r t i v a c o m e s t r u m e n t o p e r l a r i a b i l i t a z i o n e e i l r e i n s e r i m e n t o s o c i a l e d e g l i i n f o r t u n a t i , l ’ e v e n t o h a o s p i t a t o a n c h e l a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ a t l e t a p a r a l i m p i c o E d o a r d o G i o r d a n , c h e h a r a c c o n t a t o i l s u o p e r c o r s o d i r i n a s c i t a : d a l l ’ a m p u t a z i o n e d e l l a g a m b a d e s t r a , d o v u t a a u n a d i a g n o s i s b a g l i a t a , a l l a m e d a g l i a d i b r o n z o c o n q u i s t a t a n e l l a s c i a b o l a a l l e P a r a l i m p i a d i d i P a r i g i 2 0 2 4 . D o p o a v e r p r a t i c a t o i l n u o t o e i l c a l c i o , G i o r d a n h a c o m i n c i a t o a t i r a r e l e p r i m e s t o c c a t e d u r a n t e l a f a s e d i r i a b i l i t a z i o n e e h a s u b i t o c a p i t o c h e l a s c h e r m a s a r e b b e d i v e n t a t a i l s u o n u o v o s p o r t . I l r i c o r d o p i ù b e l l o è q u e l l o l e g a t o a l l ’ o r o v i n t o a i c a m p i o n a t i m o n d i a l i d i s p u t a t i n e l 2 0 1 7 n e l l a s u a R o m a , c o n u n a s q u a d r a f o r m a t a d a q u a t t r o r o m a n i . L a M a r m i D e s i g n S r l d i T i v o l i , i m p r e s a s p e c i a l i z z a t a n e l l a l a v o r a z i o n e d i m a r m o , g r a n i t o e t r a v e r t i n o , h a d e s c r i t t o i n v e c e i l p r o g e t t o c h e l e h a p e r m e s s o d i s o s t i t u i r e u n m a c c h i n a r i o o b s o l e t o c o n u n a n u o v a a t t r e z z a t u r a d o t a t a d i s i s t e m i a v a n z a t i d i s i c u r e z z a e a u t o m a z i o n e , m i g l i o r a n d o l a t u t e l a d e i p r o p r i l a v o r a t o r i . L ’ i n t e r v e n t o h a b e n e f i c i a t o d e l s o s t e g n o d e l b a n d o I s i , c o n c u i l ’ I n a i l a p a r t i r e d a l 2 0 1 0 h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e l l e a z i e n d e c h e i n v e s t o n o i n p r e v e n z i o n e o l t r e q u a t t r o m i l i a r d i d i e u r o a f o n d o p e r d u t o . I 6 0 0 m i l i o n i d e l l ’ u l t i m o b a n d o , p u b b l i c a t o l o s c o r s o d i c e m b r e , s o n o l ’ i m p o r t o p i ù a l t o s t a n z i a t o n e l l e 1 5 e d i z i o n i d e l l ’ i n i z i a t i v a . T r a l e i n i z i a t i v e r i v o l t e a g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i e d e i c o r s i d i i s t r u z i o n e e f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , c h e s i a p p r e s t a n o a e n t r a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o , r i e n t r a l a t e r z a e d i z i o n e d e l c o n c o r s o “ S a l u t e e s i c u r e z z a … i n s i e m e ! ” , c h e è s t a t a p r e s e n t a t a d a G e n n a r o G a d d i , d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l a S a l u t e e l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o e p e r l e p o l i t i c h e a s s i c u r a t i v e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i . O r g a n i z z a t o d ’ i n t e s a c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ I n a i l , i l c o n c o r s o p u n t a a d i f f o n d e r e t r a i g i o v a n i l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e d e g l i i n f o r t u n i e d e l l e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i , u t i l i z z a n d o l a c r e a t i v i t à e i l i n g u a g g i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . L a G i o r n a t a d e l l a s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o è s t a t a a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r l a n c i a r e i l n u o v o p r o g e t t o S i . i n . p r e . s a . ( S i c u r e z z a i n f o r m a z i o n e p r e v e n z i o n e s a l u t e ) , i n i z i a t i v a i t i n e r a n t e p r o m o s s a d a l l ’ I n a i l n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o t r i e n n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , c h e n e l l ’ a r c o d e i p r o s s i m i 2 4 m e s i f a r à t a p p a i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i f f o n d e r e i n m o d o c a p i l l a r e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o , o f f r e n d o s e r v i z i d i c o n s u l e n z a , f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e d i r e t t a m e n t e s u l t e r r i t o r i o . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e s a r à d a t a a i s e t t o r i p r o d u t t i v i p i ù e s p o s t i a l r i s c h i o i n f o r t u n i s t i c o e a l l a r e a l t à d e l l e m i c r o , p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , s p e s s o i n d i f f i c o l t à n e l l ’ i m p l e m e n t a r e a d e g u a t e m i s u r e d i s i c u r e z z a a c a u s a d e l l e r i s o r s e l i m i t a t e e d i u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e n o n a n c o r a s u f f i c i e n t e m e n t e d i f f u s a . I l p r o g e t t o S i . i n . p r e . s a . s i d i s t i n g u e p e r l ’ i m p i e g o d i d u e s t r u t t u r e m o b i l i , v e r e e p r o p r i e s t a z i o n i a t t r e z z a t e t r a s p o r t a t e d a t r u c k c h e c o n s e n t i r a n n o d i r a g g i u n g e r e d i s t r e t t i i n d u s t r i a l i e c o n s o r z i a g r a r i i n t u t t o i l P a e s e , f a v o r e n d o i l c o i n v o l g i m e n t o d i r e t t o d e l l e r e a l t à p r o d u t t i v e l o c a l i . A t t r a v e r s o q u e s t a m o d a l i t à d i n a m i c a , l ’ I s t i t u t o s i p r o p o n e c o m e i n t e r l o c u t o r e p r i v i l e g i a t o p e r i m p r e s e e l a v o r a t o r i , r a c c o g l i e n d o i l o r o b i s o g n i e o f f r e n d o r i s p o s t e t e m p e s t i v e e m i r a t e i n t e r m i n i d i s u p p o r t o e a s s i s t e n z a d i p r o s s i m i t à . N e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a l a s t r u t t u r a m o b i l e a l l e s t i t a p e r l ’ o c c a s i o n e n e l l ’ a r e a e s t e r n a a l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e I n a i l h a o s p i t a t o d i m o s t r a z i o n i p r a t i c h e , a t t i v i t à f o r m a t i v e e i n c o n t r i d i c o n s u l e n z a s p e c i a l i s t i c a , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i d i v e r s e s t r u t t u r e e p r o f e s s i o n a l i t à d e l l ’ I s t i t u t o .