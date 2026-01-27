R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à h a d i c h i a r a t o d i " n o n c l a s s i f i c a r e " p i ù l a G r a n B r e t a g n a c o m e P a e s e ' l i b e r o ' d a l m o r b i l l o " p e r c h é l a m a l a t t i a s i è r i s t a b i l i t a " . I l R e g n o U n i t o è u n o d e i s e i p a e s i i n E u r o p a e A s i a c e n t r a l e c h e , s e c o n d o l ' O m s , n o n s o n o p i ù l i b e r i d a l m o r b i l l o ; g l i a l t r i s o n o S p a g n a , A u s t r i a , A r m e n i a , A z e r b a i g i a n e U z b e k i s t a n . S e c o n d o l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , i l R e g n o U n i t o a v e v a e l i m i n a t o l a m a l a t t i a t r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 3 , m a i l r e c e n t e a u m e n t o d e l n u m e r o d i c a s i r e g i s t r a t i – 3 . 6 8 1 n e l 2 0 2 4 – e l ' a u m e n t o d e l n u m e r o d i e p i d e m i e e d e c e s s i h a n n o p o r t a t o a u n r i p e n s a m e n t o . N e i s e i a n n i t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 5 - s o t t o l i n e a ' T h e T e l e g r a p h ' - s i s o n o v e r i f i c a t i 2 0 d e c e s s i p e r m o r b i l l o , l o s t e s s o n u m e r o d e i 1 9 a n n i t r a i l 1 9 9 9 e i l 2 0 1 8 . M e d i c i e d e s p e r t i d i s a n i t à p u b b l i c a h a n n o a f f e r m a t o c h e l a d e c i s i o n e d e l l ' O m s r i f l e t t e l a d i m i n u z i o n e d e l l a v a c c i n a z i o n e M r p ( m o r b i l l o , p a r o t i t e e r o s o l i a ) n e l P a e s e , c o l l e g a t a a l l ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e e a l l a d i f f i c o l t à d e i g e n i t o r i a f i s s a r e a p p u n t a m e n t i p e r l a v a c c i n a z i o n e d e i p r o p r i f i g l i . " È t r i s t e v e d e r e i l R e g n o U n i t o p e r d e r e l o s t a t u s d i p a e s e d e b e l l a t o d a l m o r b i l l o , a n c h e s e n o n s o r p r e n d e , v i s t i i f o c o l a i d e g l i u l t i m i a n n i - h a s p i e g a t o S i m o n W i l l i a m s , r i c e r c a t o r e d i s a n i t à p u b b l i c a d e l l ' U n i v e r s i t à d i S w a n s e a - I l m o r b i l l o è u n a m a l a t t i a a m p i a m e n t e p r e v e n i b i l e , m a l a c o p e r t u r a v a c c i n a l e M p r è d i m i n u i t a . S t i a m o a s s i s t e n d o a u n a c r e s c e n t e e s i t a z i o n e v a c c i n a l e n e l R e g n o U n i t o , c o m e i n m o l t i a l t r i P a e s i , e l e t e o r i e d e l c o m p l o t t o s u i s o c i a l m e d i a s u m o r b i l l o s o n o u n f a t t o r e d e t e r m i n a n t e " . I n G r a n B r e t a g n a , a i b a m b i n i v e n g o n o o f f e r t e d u e d o s i d e l v a c c i n o M p r , a 1 2 e 1 8 m e s i , m a l a c o p e r t u r a è d i m i n u i t a n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o . I d a t i a n n u a l i p i ù r e c e n t i m o s t r a n o c h e l ' a s s u n z i o n e d e l l a p r i m a d o s e d i v a c c i n o M p r i n I n g h i l t e r r a è s c e s a d a l 9 1 , 9 % n e l 2 0 1 5 - 1 6 a l l ' 8 8 , 9 % n e l 2 0 2 4 - 2 5 .