R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i i n c u r a p r e s s o l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e d e l P i e m o n t e d e v o n o v a c c i n a r s i . C i n q u e s o n o l e i m m u n i z z a z i o n i f o r t e m e n t e r a c c o m a n d a t e d a g l i s p e c i a l i s t i : C o v i d - 1 9 , a n t i n f l u e n z a l e , a n t i - p n e u m o c o c c i c a , H p v e d H e r p e s z o s t e r . L a s o p r a v v i v e n z a d a l c a n c r o è i n c o s t a n t e a u m e n t o e d è i m p o r t a n t e t u t e l a r e a 3 6 0 g r a d i l a s a l u t e d e i m a l a t i a n c h e p r e v e n e n d o p e r i c o l o s e i n f e z i o n i . E ' q u a n t o e m e r g e d a l c o n v e g n o ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' , o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) p r e s s o l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a C i t t à d e l l a S a l u t e e d e l l a S c i e n z a d i T o r i n o . L ' a p p u t a m e n t o f a p a r t e d i u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e c h e p r e v e d e u n t o u r d i s e n s i b i l i z z a z i o n e i n 1 0 r e g i o n i c o n i n c o n t r i t r a o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e . L ' i n t e r o p r o g e t t o è r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . " O g n i a n n o i n P i e m o n t e s o n o s t i m a t i o l t r e 3 0 m i l a n u o v i c a s i d i t u m o r e - a f f e r m a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i T o r i n o e d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a 1 U d e l l ' A o u C i t t à d e l l a S a l u t e e d e l l a S c i e n z a d i T o r i n o - I n t o t a l e n e l l a r e g i o n e v i v o n o p i ù d i 2 8 0 m i l a p e r s o n e c o n u n a n e o p l a s i a e s p e s s o s o n o u o m i n i e d o n n e n o n p i ù g i o v a n i s s i m i . I v a c c i n i s o n o u n ' a r m a f o n d a m e n t a l e p e r e v i t a r e a l c u n e m a l a t t i e c h e i n u n p a z i e n t e o n c o l o g i c o p o s s o n o e s s e r e d a v v e r o p e r i c o l o s e . L ' A i o m è s t a t a u n a d e l l e p r i m e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a l m o n d o a p u b b l i c a r e d e l l e l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e s u l l e i m m u n i z z a z i o n i . U n d o c u m e n t o i m p o r t a n t e e u n o s t r u m e n t o d i l a v o r o , p e r m o l t i p r o f e s s i o n i s t i , n e l q u a l e i n d i c h i a m o m o d a l i t à e t e m p i s t i c h e d i s o m m i n i s t r a z i o n e d e i v a c c i n i . Q u e s t e d e v o n o t e n e r e c o n t o d e g l i s c h e m i t e r a p e u t i c i d e l p a z i e n t e e d e l l e s u e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d i s a l u t e . C o n l a n u o v a c a m p a g n a s t i a m o g i r a n d o t u t t a l ' I t a l i a p e r s e n s i b i l i z z a r e c l i n i c i , m a l a t i e c a r e g i v e r s u u n a s p e t t o n o n p i ù s e c o n d a r i o d e l l ' a s s i s t e n z a o n c o l o g i c a . N o t i a m o i n f a t t i u n ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e d e l t u t t o i n g i u s t i f i c a t a e c h e i n t e n d i a m o c o n t r a s t a r e a n c h e a t t r a v e r s o u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e " . " I l v i r u s H e r p e s z o s t e r n o n p r o v o c a s o l o f o r t e d o l o r e , p r u r i t o o l a c o m p a r s a d i r a s h c u t a n e i - s o t t o l i n e a R o b e r t a S i l i q u i n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e , D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a e p e d i a t r i c h e d e l l ' u n i v e r s i t à d i T o r i n o - I n a l c u n i c a s i p u ò a n c h e e s s e r e f a t a l e s o p r a t t u t t o p e r i p a z i e n t i g i à f o r t e m e n t e i m m u n o - c o m p r o m e s s i d a l l a m a l a t t i a e d a l l e t e r a p i e . I v a c c i n i d i s p o n i b i l i s o n o i n g r a d o d i d a r e r i s p o s t e a n t i c o r p a l i , p r e v e n i r e l ' i n s o r g e n z a d e l l a p a t o l o g i a e r i d u r r e l a g r a v i t à d e i s i n t o m i . L e i m m u n i z z a z i o n i v a n n o i n c e n t i v a t e e f a v o r i t e i l p i ù p o s s i b i l e , a n c h e r e n d e n d o l e p i ù f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l i . P e r e s e m p i o è c o n s i g l i a b i l e e s e g u i r l e a l l ' i n t e r n o d e g l i o s p e d a l i c h e f a n n o p a r t e d e l l a R e t e o n c o l o g i c a d e l P i e m o n t e e d e l l a V a l l e d ' A o s t a . S o n o s t r u t t u r e d o v e m a l a t i r i c e v o n o i t r a t t a m e n t i a n t i c a n c r o e q u i p o s s o n o a n c h e r e p e r i r e i n f o r m a z i o n i e c o n s i g l i d a p e r s o n a l e m e d i c o - s a n i t a r i o c h e g i à c o n o s c o n o " . L a c a m p a g n a ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' è s t a t a l a n c i a t a l o s c o r s o a p r i l e d a F o n d a z i o n e A i o m p e r p r o m u o v e r e i l v a l o r e d e l l e v a c c i n a z i o n i t r a i m a l a t i d i t u m o r e . O l t r e a l t o u r i n 1 0 r e g i o n i p r e v e d e l a d i f f u s i o n e d i o p u s c o l i , u n p o r t a l e i n f o r m a t i v o ( v a c c i n i n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o . i t ) , s p o t d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a .