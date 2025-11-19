R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l s i s t e m a i n f o r m a t i v o E x c e l s i o r ( 2 0 2 4 ) r i v e l a c h e i n I t a l i a , n e l q u i n q u e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 8 , l a p r e v i s i o n e d e l f a b b i s o g n o p e r i l a v o r a t o r i i n p o s s e s s o d i u n a f o r m a z i o n e t e r z i a r i a i n a m b i t o s t e m ( s c i e n c e , t e c h n o l o g y , e n g i n e e r i n g , a n d m a t h e m a t i c s ) d o v r e b b e a t t e s t a r s i t r a 7 2 m i l a e 8 2 m i l a u n i t à i n m e d i a a l l ’ a n n o . T u t t a v i a , l a r i d o t t a p r e s e n z a d i s t u d e n t i i n p o s s e s s o d i q u e s t o t i p o d i f o r m a z i o n e d e t e r m i n e r à u n a c a r e n z a d i q u e s t e f i g u r e c o m p r e s a t r a 8 m i l a e 1 7 m i l a g i o v a n i o g n i a n n o , n o n o s t a n t e i l n u m e r o d i i m m a t r i c o l a z i o n i s i a i n a u m e n t o ( + 7 3 , 4 % n e l g r u p p o s c i e n t i f i c o d a l 2 0 0 0 a l 2 0 2 4 , d a t i C e n s i s ) . C o m e r e n d e r e l e c o m p e t e n z e n e l l e s t e m a c c e s s i b i l i a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p e r s o n e a t t r a v e r s o l a f o r m a z i o n e s c i e n t i f i c a è s t a t o i l f o c u s d e l t a l k N o n s o l o n u m e r i , c o s a r a c c o n t a n o i d a t i c h e s i è s v o l t o n e l l ’ a m b i t o d e l C i c a p F e s t 2 0 2 5 a P a d o v a . O l t r e a e s s e r e u n f a t t o r e d i c o m p e t i t i v i t à , l ’ i s t r u z i o n e s t e m p u ò e s s e r e u n p o t e n t e m o t o r e d i p r o m o z i o n e s o c i a l e , f o r n e n d o a l l e p e r s o n e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e d i r i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i e m i g l i o r a n d o l e l o r o p r o s p e t t i v e d i c a r r i e r a . M a p r o p r i o l a d i m e n s i o n e s o c i a l e r a p p r e s e n t a s p e s s o i l p r i m o o s t a c o l o . " L e d i s u g u a g l i a n z e e c o n o m i c h e e s o c i a l i h a n n o u n p e s o e n o r m e n e l l e s c e l t e f o r m a t i v e e l ’ U n i v e r s i t à o g g i n o n è p i ù u n v e r o a s c e n s o r e s o c i a l e . I f i g l i d e i l a u r e a t i h a n n o p i ù p o s s i b i l i t à d i l a u r e a r s i a l o r o v o l t a - a f f e r m a L o r e n z o M o n t a l i , p r e s i d e n t e d i C i c a p , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i p s i c o l o g i a s o c i a l e , d i p a r t i m e n t o d i p s i c o l o g i a , u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a - s e c o n d o l ’ I s t a t 2 0 2 5 n e l p e r i o d o 1 9 9 2 - 2 0 2 2 , a l n e t t o d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e i n d i v i d u a l i ( g e n e r e ) e d i t e r r i t o r i o , s i s t i m a c h e u n o d e i d u e g e n i t o r i l a u r e a t o a u m e n t i l a p r o b a b i l i t à d i l a u r e a r s i d e l l a f i g l i a / o d i 2 0 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a i f i g l i d i g e n i t o r i n o n d i p l o m a t i " . R a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e s t e m è u n o d e g l i o b i e t t i v i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , c h e l o s c o r s o m a r z o h a l a n c i a t o u n p i a n o s t r a t e g i c o p e r l a f o r m a z i o n e i n q u e s t e d i s c i p l i n e , s u l l a b a s e d i u n a s p e c i f i c a r a c c o m a n d a z i o n e c o n t e n u t a n e l r a p p o r t o s u l l a c o m p e t i t i v i t à d i M a r i o D r a g h i . R i s p e t t o a P a e s i c o m e C i n a e I n d i a , d o v e o l t r e i l 3 0 % d e i l a u r e a t i p r o v i e n e d a a r e e s t e m , i n E u r o p a l a p e r c e n t u a l e d i l a u r e a t i S t e m s i a g g i r a s u l 2 5 % ( d a t o O e c d / C o m m i s s i o n e E u r o p e a 2 0 2 3 ) . L e s t e m r a p p r e s e n t a n o o g g i u n i m p o r t a n t e e l e m e n t o f o r m a t i v o n o n s o l o p e r i l m o n d o d e l l a v o r o . " L a c o n o s c e n z a d e l l e s t e m d o v r e b b e r i g u a r d a r e t u t t i , a n c h e c h i n o n d i v e n t e r à m a i u n i n g e g n e r e o u n b i o l o g o – o s s e r v a S i l v i a B e n c i v e l l i , g i o r n a l i s t a s c i e n t i f i c a , s c r i t t r i c e , a u t r i c e e c o n d u t t r i c e r a d i o t e l e v i s i v a – ' C i t t a d i n a n z a s c i e n t i f i c a ' ( s c i e n t i f i c c i t i z e n s h i p ) s i g n i f i c a c h e o g n i p e r s o n a d e b b a a v e r e u n l i v e l l o m i n i m o d i c u l t u r a s c i e n t i f i c a p e r o r i e n t a r s i n e l m o n d o " . A v v i c i n a r e i g i o v a n i a l l a s c i e n z a r i c h i e d e u n c a m b i a m e n t o d i p e r c e z i o n e s o c i a l e d e l l a c o n o s c e n z a c h e s u p e r i l o s t e r e o t i p o d e l l o s c i e n z i a t o c o m e m o n a d e i s o l a t a d a l c o n t e s t o . " S e c o n d o i d a t i E u r o s t a t 2 0 2 4 , i n I t a l i a i l 2 3 , 4 % d e i l a u r e a t i p r o v i e n e d a p e r c o r s i s c i e n t i f i c i o t e c n o l o g i c i – d i c h i a r a D o n a t a C o l u m b r o , G i o r n a l i s t a , d i v u l g a t r i c e e s c r i t t r i c e – t e n d i a m o a c o n s i d e r a r e l e d i s c i p l i n e s c i e n t i f i c h e c o m e q u a l c o s a d i ' t e c n i c o ' , r i s e r v a t o a p o c h i . I n v e c e , s o n o f o n d a m e n t a l i i n o g n i c o n t e s t o . I d a t i e l a s t a t i s t i c a p e r m e a n o o r m a i t u t t i g l i a m b i t i d e l l a s o c i e t à " . P r o m u o v e r e l a f o r m a z i o n e s c i e n t i f i c a s i g n i f i c a s o s t e n e r e l a c r e s c i t a p e r s o n a l e e s o c i a l e , s t i m o l a r e l a c u r i o s i t à , r a f f o r z a r e i l l e g a m e t r a s c i e n z a e c o m u n i t à e i s p i r a r e t a l e n t i n e l l e s t e m a n c h e a t t r a v e r s o i l c o n t r i b u t o d e c i s i v o d e l m o n d o d e l l e i m p r e s e . È i l p r i n c i p i o a l l a b a s e d e l l ’ i m p e g n o d i F o n d a z i o n e A m g e n , c h e , a t t r a v e r s o d i v e r s i p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e n e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a , o f f r e a g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e e s p e r i e n z e d i r i c e r c a i n U n i v e r s i t à e C e n t r i d i e c c e l l e n z a i n t u t t o i l m o n d o . S o l o n e l 2 0 2 4 F o n d a z i o n e A m g e n h a r a g g i u n t o 2 5 m i l i o n i t r a s t u d e n t i e d o c e n t i a l i v e l l o g l o b a l e . C o l p r o g e t t o A m g e n S c h o l a r s – a t t i v o d a l 2 0 0 7 – l a F o n d a z i o n e h a c o i n v o l t o o l t r e 5 . 8 0 0 s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i p r o v e n i e n t i d a p i ù d i 1 0 0 0 c o l l e g e e U n i v e r s i t à , c h e p a r t e c i p a n o a i n t e n s e e s p e r i e n z e d i r i c e r c a e s t i v a s o t t o l a g u i d a d i p r o f e s s o r i d i p r i m o p i a n o , p r e n d e n d o p a r t e a s e m i n a r i , e v e n t i d i n e t w o r k i n g e s i m p o s i r e g i o n a l i . P e r g l i s t u d e n t i e u r o p e i s o n o c i n q u e i c e n t r i o s p i t a n t i : E i d g e n ö s s i s c h e T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e Z ü r i c h ( S v i z z e r a ) , I n s t i t u t P a s t e u r ( F r a n c i a ) , K a r o l i n s k a I n s t i t u t e t ( S v e z i a ) , L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ( G e r m a n i a ) e U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e ( U K ) . A d o g g i , g l i a l u m n i d i q u e s t o p r o g r a m m a l a v o r a n o i n a m b i t i s c i e n t i f i c i i n o l t r e 4 0 P a e s i . I n p a r a l l e l o , l ’ a n n o s c o r s o è s t a t o r a g g i u n t o i l t r a g u a r d o d i 1 m i l i o n e d i s t u d e n t i c h e d a l ’ 9 0 h a n n o p a r t e c i p a t o a d A b e ( a m g e n b i o t e c h e x p e r i e n c e ) , i l p r o g r a m m a d i i n s e g n a m e n t o d e l l e d i s c i p l i n e s t e m c h e p o r t a l e b i o t e c n o l o g i e s u i b a n c h i d e l l a s c u o l a s e c o n d a r i a . " A m g e n i n t e n d e s o s t e n e r e n o n s o l o l ’ i n n o v a z i o n e t r a m i t e t e r a p i e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , s t u d i c l i n i c i e r i c e r c a i n I t a l i a , m a c o n F o n d a z i o n e A m g e n s i i m p e g n a a p r o m u o v e r e i l c a p i t a l e u m a n o d e l P a e s e , a s p e t t o c h e c o n s i d e r i a m o a l t r e t t a n t o f o n d a m e n t a l e " , d i c h i a r a A l e s s a n d r a B r e s c i a n i n i , d i r e t t o r e m e d i c o A m g e n I t a l i a . " R e a l i z z i a m o p r o g e t t i r i v o l t i a u n i v e r s i t a r i c h e g i à s t u d i a n o n e l c a m p o d e l l a s c i e n z a , e a c u i o f f r i a m o l ’ o p p o r t u n i t à d i f r e q u e n t a r e c e n t r i d i e c c e l l e n z a p e r a f f i n a r e l e p r o p r i e c o m p e t e n z e e d i n s e r i r s i p r e s s o p r e s t i g i o s i n e t w o r k i n t e r n a z i o n a l i . I n t e n d i a m o i n q u e s t o m o d o i n c e n t i v a r e l ’ a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o a f f i n c h é i g i o v a n i a p p r e n d a n o n o n s o l o e l e m e n t i c h e p o s s a n o p o i u t i l i z z a r e i n u n s u c c e s s i v o p e r c o r s o d i c a r r i e r a , m a a n c h e u n m e t o d o , c h e p e r m e t t a l o r o d i a p p a s s i o n a r s i a l l a s c i e n z a e s v i l u p p a r e u n p e n s i e r o c r i t i c o s e m p r e p i ù i n d i s p e n s a b i l e a c o m p r e n d e r e e c a p i r e i l m o n d o " , c o n c l u d e .