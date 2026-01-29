R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ U n s i t o m o d e r n o , c o n d i e t r o l ’ a s s i s t e n z a d e i n o s t r i f u n z i o n a r i e d i r i g e n t i , p u ò e s s e r e u n v a l o r e a g g i u n t o p e r o t t i m i z z a r e i l l a v o r o d e l l e i m p r e s e ” . S t e f a n o V i s c o n t i p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i S a s s a r i , c o m m e n t a c o s ì i l l a n c i o d e l p r o g e t t o ‘ C a m e r a d e l F u t u r o ’ , i l p o r t a l e w e b c h e o f f r e n u o v i s e r v i z i a l l e i m p r e s e d e l N o r d S a r d e g n a , p r e s e n t a t o o g g i . “ L e l i n e e e s s e n z i a l i - a g g i u n g e - s o n o u n r i n n o v a m e n t o p r e s s o c h é i n t e g r a l e d e l s i t o c a m e r a l e , c o n l ’ a i u t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a f f i n c h é l e i m p r e s e c h e h a n n o n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e u n p e r c o r s o b u r o c r a t i c o , a c o r r e d o d i u n p e r c o r s o a m m i n i s t r a t i v o , l o p o s s a n o f a r e a g e v o l m e n t e ” , a g g i u n g e . U n o s t r u m e n t o i m p o r t a n t e p e r c h é , c o m e r i l e v a V i s c o n t i : “ N o i a b b i a m o l ’ o b b l i g o , c o m e e n t e c a m e r a l e , d i a c c o r c i a r e e f a c i l i t a r e i p e r c o r s i a t t r a v e r s o u n a d i m i n u z i o n e d e l l e t e m p i s t i c h e n e c e s s a r i e p e r a s s o l v e r e u n a d e t e r m i n a t a p r a t i c a ” .