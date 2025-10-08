P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l f u t u r o d e l l e C c i a a e d e g l i e n t i i n t e r m e d i è s t a t o a l c e n t r o d e l l ' i n t e r v e n t o d e l s e g r e t a r i o g e n e r a l e U n i o n c a m e r e G i u s e p p e T r i p o l i d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a C c i a a d i P a l e r m o e d E n n a , c r e a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o C a m e r e e p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a . " S e n z a i l c o i n v o l g i m e n t o d i o r g a n i s m i e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r m e d i e i l f u t u r o è i m p e n s a b i l e e i n g e s t i b i l e - h a d e t t o - S i è a v v i a t o u n p r o c e s s o d i i n t e g r a z i o n e t r a s i s t e m i e c o n o m i c i d i v e r s i e n o i c o m e c i p r e s e n t i a m o c o n a l t r i s i s t e m i e c o n o m i c i e u r o p e i ? T u t t i i s i s t e m i s i i n t e g r a n o s u l l a b a s e d e l l e t e c n o l o g i e u s a t e e i n I t a l i a a b b i a m o d u e p r o b l e m i g r o s s i d a a f f r o n t a r e : i l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o è u n p a s s o i n d i e t r o n e l l ' u s o d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i e i l n o s t r o s i s t e m a e c o n o m i c o è p a r t i c o l a r e : 5 m i l i o n i d i i m p r e s e a t t i v e , l a g r a n p a r t e m i c r o i m p r e s e , e s o l o p o c o p i ù d i u n m i l i o n e 4 0 0 . 0 0 0 h a n n o d i p e n d e n t i , l e a l t r e n o n h a n n o d i p e n d e n t i . C o m e s i f a a f a r p a s s a r e l a d i g i t a l i z z a z i o n e v i s t a u n a r e a l t à c o s ì d i f f e r e n z i a t a ? E ' q u i c h e l e C a m e r e d i C o m m e r c i o p o s s o n o d a r e i l l o r o c o n t r i b u t o . A b b i a m o g i à i n i z i a t o u n v a s t i s s i m o p r o g e t t o d i a l f a b e t i z z a z i o n e d e l l e a z i e n d e , c h e h a c o i n v o l t o 7 - 8 0 0 . m i l a i m p r e s e . È s t a t o u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e m a n o n v a b e n e p e r a z i e n d e p i ù s t r u t t u r a t e e c o s ì c i s i a m o m o s s i p e r d i v e r s i f i c a r e i s e r v i z i o f f e r t i , v e r s o u n a r i c e r c a f i n a l i z z a t a a b i s o g n i e t e r r i t o r i s p e c i f i c i p e r o f f r i r e a o g n i r e a l t à a z i e n d a l e u n p r o g r a m m a a d e g u a t o ” .