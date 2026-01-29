R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o a c c o l t o , m o d e l l a t o e s v i l u p p a t o q u e s t o p r o g e t t o c o n l o s g u a r d o r i v o l t o a l t e r r i t o r i o d e l N o r d S a r d e g n a e a i s u o i i m p r e n d i t o r i ” . F r a n c a T i l o c a , d i r i g e n t e d e l l ’ A r e a A n a g r a f e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o , h a c o s ì p r e s e n t a t o q u e l l e c h e s o n o l e i d e e a l l a b a s e d e l l a n c i o d e l p r o g e t t o ‘ C a m e r a d e l F u t u r o ’ , p r e s e n t a t o o g g i . “ I l n o s t r o p r o g e t t o - a g g i u n g e - n o n s o s t i t u i s c e i s e r v i z i e r o g a t i f i n o r a , m a n e a g g i u n g e d i n u o v i s e g u e n d o l ’ i n n o v a z i o n e d a t a d a l l a t e c n o l o g i a ” . U n o s t r u m e n t o i m p o r t a n t e , c o m e d e t t o d a T i l o c a , c h e p o n e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e s u l f u t u r o e s u l t e r r i t o r i o : “ Q u e s t o è u n p r o g e t t o c h e g u a r d a a l f u t u r o , c h e i n t r o d u c e n u o v i s e r v i z i , m a c h e a l l o s t e s s o t e m p o è a t t e n t o e c o n c e n t r a t o s u l f e e d b a c k c h e d a r a n n o l e i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o , a l f i n e d i r e n d e r e q u e s t i s e r v i z i p i ù p e r f o r m a n t i p e r l e i m p r e s e e g l i i m p r e n d i t o r i ” .