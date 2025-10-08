P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a p a n o r a m i c a s u q u e l l o c h e i l g o v e r n o S c h i f a n i h a f a t t o e c h e i n t e n d e f a r e p e r i l l a v o r o e l e i m p r e s e n e l l ' i n t e r v e n t o d i E d m o n d o T a m a j o , a s s e s s o r e a l l e A t t i v i t à p r o d u t t i v e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a , n e l c o r s o d e l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a C c i a a d i P a l e r m o e d E n n a , c r e a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o C a m e r e e p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a a P a l e r m o . “ M i f a p i a c e r e c h e i l p r e s i d e n t e A l b a n e s e a b b i a r i c o r d a t o q u a n t o f a t t o d a l l ' e s e c u t i v o r e g i o n a l e , c o m p r e s e l e p r o g r e s s i o n i e l a s t a b i l i z z a z i o n e d e i p r e c a r i d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o . Q u i o g g i m i i m p e g n o a d a u m e n t a r e l e o r e p e r q u e s t i u l t i m i , c h e s o n o s t a t i s ì s t a b i l i z z a t i , m a a i q u a l i d o b b i a m o d a r e d i g n i t à c o n l ' a u m e n t o d e l m o n t e o r a r i o . C ' è p o i d a a f f r o n t a r e l a r i f o r m a d e l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o d e i d i p e n d e n t i d e g l i e n t i c a m e r a l i : i n S i c i l i a c ' è u n a c o n d i z i o n e p a r t i c o l a r e c h e d o b b i a m o r i s o l v e r e e n e l l a F i n a n z i a r i a d i d i c e m b r e v e d i a m o s e c i r i u s c i a m o . Q u a n d o s i p a r l a d i t r a n s i z i o n e d i g i t a l e p e n s o a t u t t o q u e l l o c h e h a f a t t o i l m i o a s s e s s o r a t o ” . T r a i n u m e r o s i i n t e r v e n t i , T a m a j o h a r i c o r d a t o , s o t t o l i n e a n d o l e “ n u m e r o s i s s i m e r i s o r s e ” , l a Z e s : " u n a g r a n d i s s i m a o p p o r t u n i t à p e r c h i v u o l e i n v e s t i r e e l a v o r a r e . O g g i l a S i c i l i a è m o l t o a t t r a t t i v a d a l p u n t o d i v i s t a c o m m e r c i a l e . G i o r n a l m e n t e a r r i v a n o r i c h i e s t e d i m o l t e m u l t i n a z i o n a l i e p m i p e r a v e r e a r e e n e l l e q u a l i i n v e s t i r e e p e r q u e s t o a b b i a m o m e s s o 1 0 0 m i l i o n i p e r r i q u a l i f i c a r e l e a r e e i n d u s t r i a l i . O g g i è s t a t o p u b b l i c a t o i l b a n d o p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e e n e r g e t i c a d e l l e a z i e n d e e c i s o n o a d i s p o s i z i o n e 9 0 m i l i o n i , c o n u n t a g l i o c h e v a d a 5 0 . 0 0 0 a 5 0 0 . 0 0 0 e u r o . E a n c o r a : n e i g i o r n i s c o r s i a b b i a m o p u b b l i c a t o i b a n d i p e r l a r i p r e s a d i S i c i l i a P l u s , p e r c r e a r e s i n e r g i a t r a i m p r e s e e d e n t i r i c e r c a e s i s t a l a v o r a n d o s u l l e s t a r t u p . I n s o m m a , s t i a m o c e r c a n d o d i d a r e r i s p o s t e a d i v e r s i s e t t o r i e c o n o m i a s i c i l i a n a . P r o p r i o i e r i s o n o s t a t i s b l o c c a t i 1 0 4 m i l i o n i p e r l e i m p r e s e a r t i g i a n e , c h e c o s ì p o t r a n n o i n v e s t i r e , e c e r c h e r e m o d i c o m p r i m e r e i t e m p i , d i e s s e r e v e l i c i e r a p i d i , p e r c h é è n e c e s s a r i o v e l o c i z z a r e l ' e r o g a z i o n e d e l l e r i s o r s e d o p o i b a n d i . A b b i a m o l ' i d e a d e l c l i c k d a y c h e n o n h o m a i c o n d i v i s o : i p r o g e t t i l i v a l u t i a m o e n e v a l u t e r e m o t a n t i . A b b i a m o u n m i l i a r d o e m e z z o d i f o n d i d a s p e n d e r e , m a n e g l i u l t i m i a n n i l a p a n d e m i a e i l c o n f l i t t o r u s s o - u c r a i n o h a n n o c a m b i a t o i l m o d o d i f a r e i m p r e s a e n o i d o b b i a m o a c c o m p a g n a r e l e a z i e n d e e s u p p o r t a r l e ” .