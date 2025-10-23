Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - In unazienda infrastrutturale come Terna, il welfare non è un accessorio, ma una leva strategica della dimensione sociale dellagenda Esg. A dirlo Daniel Thomas Seacombe, Head of Compensation, Welfare and Mobility di Terna, intervenendo oggi a Roma al Global Welfare Summit, dedicato questanno alle Eccellenze che ispirano. Per Terna investire sul benessere delle persone significa attrarre e trattenere competenze, sostenere la genitorialità e lequilibrio vita-lavoro, promuovendo linclusione e le pari opportunità nella selezione, crescita e sviluppo delle persone. In questo modo il welfare contribuisce in modo concreto alla sostenibilità del Gruppo e alla creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder.