R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I n u n ’ a z i e n d a i n f r a s t r u t t u r a l e c o m e T e r n a , i l w e l f a r e n o n è u n a c c e s s o r i o , m a u n a l e v a s t r a t e g i c a d e l l a d i m e n s i o n e s o c i a l e d e l l ’ a g e n d a E s g ” . A d i r l o D a n i e l T h o m a s S e a c o m b e , H e a d o f C o m p e n s a t i o n , W e l f a r e a n d M o b i l i t y d i T e r n a , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , d e d i c a t o q u e s t ’ a n n o a l l e “ E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ” . P e r T e r n a “ i n v e s t i r e s u l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e s i g n i f i c a a t t r a r r e e t r a t t e n e r e c o m p e t e n z e , s o s t e n e r e l a g e n i t o r i a l i t à e l ’ e q u i l i b r i o v i t a - l a v o r o , p r o m u o v e n d o l ’ i n c l u s i o n e e l e p a r i o p p o r t u n i t à n e l l a s e l e z i o n e , c r e s c i t a e s v i l u p p o d e l l e p e r s o n e . I n q u e s t o m o d o i l w e l f a r e c o n t r i b u i s c e i n m o d o c o n c r e t o a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l G r u p p o e a l l a c r e a z i o n e d i v a l o r e c o n d i v i s o p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r ” .