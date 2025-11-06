R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S d g s L e a d e r s h a r i u n i t o i e r i a R o m a i s t i t u z i o n i e u r o p e e e v e r t i c i d e l l e p r i n c i p a l i i m p r e s e i t a l i a n e p e r p r e s e n t a r e l a ' D i c h i a r a z i o n e C o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 ' , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S t o r y f a c t o r y e p r e s e n t a t a d a l l a C e o , S a r a M a z z o c c h i , u n d o c u m e n t o c o n d i v i s o c h e t r a d u c e i n a z i o n e l e l i n e e i n d i c a t e d a l R a p p o r t o D r a g h i s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a . L ’ i n c o n t r o h a e v i d e n z i a t o l ’ i m p e g n o c o m u n e a c o s t r u i r e u n m o d e l l o i n d u s t r i a l e c a p a c e d i i n t e g r a r e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a r e a l i s t i c a , c e n t r a l i t à d e l l a f o r m a z i o n e e s e m p l i f i c a z i o n e r e g o l a t o r i a , u n e n d o i m p r e s e e i s t i t u z i o n i i n u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a v e r s o l a c o m p e t i t i v i t à d i l u n g o p e r i o d o . L e a z i e n d e p r e s e n t i - E n i ( G i u s e p p e R i c c i , I n d u s t r i a l T r a n s f o r m a t i o n C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ) , R a i ( M a s s i m o R o s s o , C h i e f P r o c u r e m e n t O f f i c e r ) , F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e ( F e l i c e L o G a t t o , H r P M O f f i c e , T r a n s f o r m a t i o n & A n a l i t i c s ) , E n e l G r o u p ( V i v i a n a V i t t o , H e a d o f S u s t a i n a b i l i t y ) , E n i ( R e n a t a V i g g i a n o , H e a d o f C i r c u l a r E c o n o m y & B u s i n e s s T r a n s f o r m a t i o n ) , P o s t e I t a l i a n e ( A n d r e a n a E s p o s i t o , r e s p o n s a b i l e S v i l u p p o S o s t e n i b i l e d i G r u p p o ) , C d p ( M a u r i z i o P e t r o n z i , H e a d o f P r o c u r e m e n t & O p e r a t i o n s ) , F i n c a n t i e r i ( L u c i a n o S a l e , d i r e t t o r e R i s o r s e U m a n e d i G r u p p o ) , T i m ( M a r i a E n r i c a D a n e s e , d i r e t t r i c e C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n & S u s t a i n a b i l i t y ) , F i b e r C o p ( M a r i a L a m e l a s G o d i n e z , C h i e f H u m a n R e s o u r c e s O f f i c e r ) - h a n n o p o r t a t o c a s i c o n c r e t i g i à a v v i a t i s u i t e r r i t o r i , d i m o s t r a n d o c h e l a t r a s f o r m a z i o n e è i n c o r s o . L e i m p r e s e h a n n o s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i u n e c o s i s t e m a c o m p e t i t i v o c h e f a v o r i s c a l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e , l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e t e c n i c o - s c i e n t i f i c h e , l a s e m p l i f i c a z i o n e d e i p r o c e s s i a u t o r i z z a t i v i e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e f i l i e r e s t r a t e g i c h e i t a l i a n e e d e u r o p e e . È e m e r s o c o n c h i a r e z z a c o m e t e c n o l o g i a , s o s t e n i b i l i t à e c a p i t a l e u m a n o n o n s i a n o p i ù d i m e n s i o n i s e p a r a t e , m a c o m p o n e n t i i n s c i n d i b i l i d e l l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e c o n t e m p o r a n e a . G l i e u r o p a r l a m e n t a r i p r e s e n t i h a n n o c o n f e r m a t o l ’ i m p o r t a n z a d i u n a g o v e r n a n c e e u r o p e a c h e a c c e l e r i , e n o n o s t a c o l i , l a c a p a c i t à t r a s f o r m a t i v a d e l l e i m p r e s e . “ L a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a n o n s i c o s t r u i s c e c o n s l o g a n , m a c o n s c e l t e s t r a t e g i c h e c h i a r e . O g g i l e i m p r e s e i t a l i a n e h a n n o d i m o s t r a t o d i a v e r e v i s i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e l a c a p a c i t à d i g u i d a r e t r a s f o r m a z i o n i p r o f o n d e . I l n o s t r o c o m p i t o , c o m e P a r l a m e n t o e u r o p e o , è c r e a r e l e c o n d i z i o n i a f f i n c h é q u e s t o i m p e g n o p o s s a g e n e r a r e s v i l u p p o , l a v o r o e i n n o v a z i o n e . L a D i c h i a r a z i o n e C o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e : u n l a v o r o c o n c r e t o , c o n d i v i s o , c h e n a s c e d a l P a e s e r e a l e e d a l l e s u e e c c e l l e n z e i n d u s t r i a l i . C o n t i n u e r e m o a s o s t e n e r l o , p e r c h é l a c o m p e t i t i v i t à è u n a r e s p o n s a b i l i t à c o m u n e e u n a p r i o r i t à p e r i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a ” , h a d i c h i a r a t o G a e t a n o P e d u l l à . “ I l p e r c o r s o v e r s o u n a n u o v a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a r i c h i e d e u n a v i s i o n e c o m u n e e u n a c o l l a b o r a z i o n e s t a b i l e t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i . L e a z i e n d e i t a l i a n e s t a n n o d i m o s t r a n d o d i s a p e r i n n o v a r e e i n v e s t i r e c o n r e s p o n s a b i l i t à , m a s e r v e u n c o n t e s t o r e g o l a t o r i o c h e f a v o r i s c a v e l o c i t à , s e m p l i c i t à e a t t r a z i o n e d e i t a l e n t i . L a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e d e n e r g e t i c a n o n p u ò e s s e r e g e s t i t a c o m e u n i n s i e m e d i a d e m p i m e n t i , m a c o m e u n a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e c o n d i v i s a . È n e c e s s a r i o s o s t e n e r e c h i s t a g i à c o s t r u e n d o n u o v e f i l i e r e e n u o v i m o d e l l i p r o d u t t i v i . I l P a r l a m e n t o e u r o p e o h a i l d o v e r e d i a c c o m p a g n a r e q u e s t o s f o r z o c o n p o l i t i c h e c h i a r e , e f f i c a c i e o r i e n t a t e a l f u t u r o . L a c o m p e t i t i v i t à n o n è u n o b i e t t i v o s e t t o r i a l e : è u n a s c e l t a d i s i s t e m a c h e r i g u a r d a i l d e s t i n o d e l n o s t r o P a e s e e d e l l ’ E u r o p a ” , h a a g g i u n t o S a l v a t o r e D e M e o . L a D i c h i a r a z i o n e C o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 v i e n e p r e s e n t a t a , d u n q u e , n o n c o m e m a n i f e s t o , m a c o m e r o a d m a p c o n c r e t a e m i s u r a b i l e , c o s t r u i t a a t t r a v e r s o u n l a v o r o d i c o - d e s i g n t r a i m p r e s e , t e r r i t o r i e c o m u n i t à i n d u s t r i a l i . “ L e i m p r e s e i t a l i a n e s t a n n o d i m o s t r a n d o c h e c o m p e t i t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à n o n s o n o a l t e r n a t i v e , m a p a r t i d e l l o s t e s s o p e r c o r s o i n d u s t r i a l e . O g g i a b b i a m o m o s t r a t o c h e i l c a m b i o d i p a s s o è g i à i n a t t o . O r a è e s s e n z i a l e c h e l ’ E u r o p a a c c o m p a g n i q u e s t a t r a i e t t o r i a c o n p o l i t i c h e c o e r e n t i , t e m p i c e r t i e s t r u m e n t i c h i a r i . C o m p e t e r e s i g n i f i c a a g i r e i n s i e m e ” , h a d i c h i a r a t o M a r c o G a l l o , M a n a g i n g D i r e c t o r d i S d g s L e a d e r s . L a g i o r n a t a h a r a p p r e s e n t a t o l ’ a v v i o d i u n p e r c o r s o c o n t i n u a t i v o : l a D i c h i a r a z i o n e p r o s e g u i r à n e l l a s u a f a s e o p e r a t i v a d u r a n t e l o S d g s L e a d e r s S u m m i t 2 0 2 5 , d e d i c a t o a l l a d e f i n i z i o n e d e l l e p r i o r i t à a t t u a t i v e e d e g l i i n d i c a t o r i c o m u n i d i a v a n z a m e n t o i n p r o g r a m m a o g g i , 6 n o v e m b r e , p r e s s o l a s e d e d i B n l B n p P a r i b a s a R o m a T i b u r t i n a .