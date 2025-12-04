R o m a , 4 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i a l l ' A s s e m b l e a d e l l a C n a p e r m a n i f e s t a r e t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a , c o m e P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a l l e i m p r e s e a r t i g i a n e . L e p i c c o l e , m e d i e e m i c r o i m p r e s e s o n o i l c u o r e v i v o e p u l s a n t e d e l l a n o s t r a e c o n o m i a e i n q u e s t o m o m e n t o s o f f r o n o . S o f f r o n o p e r l a m a n c a n z a d i p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a , p u r t r o p p o a n c h e c o n q u e s t a n u o v a m a n o v r a . S o f f r o n o p e r c h è a b b i a m o l e b o l l e t t e p i ù c a r e d ' E u r o p a e n o n c i d o b b i a m o r a s s e g n a r e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a C n a .