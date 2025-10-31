M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' e v o l u z i o n e d e l m o n d o d e l p r o c u r e m e n t è s e m p r e u n p u n t o c h i a v e d e l l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e d i u n b u y e r . È i m p o r t a n t e , i n f a t t i , l a f o r m a z i o n e , c h e g a r a n t i s c e l ' a c q u i s i z i o n e d i c o n o s c e n z e e c o m p e t e n z e p e r l ' a r e a d e l p r o c u r e m e n t ” . A d i r l o F a b r i z i o S a n t i n i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i A d a c i - A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a A c q u i s t i e S u p p l y M a n a g e m e n t , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i c e r c a “ I l P r o c u r e m e n t d e i m a t e r i a l i I n d i r e t t i I n I t a l i a 2 0 2 5 ” , q u a r t a e d i z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e s u i p r o c e s s i d i a c q u i s t o d e g l i M r o p r o m o s s a d a R s I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a e A d a c i . “ I l s e t t o r e d e i m a t e r i a l i i n d i r e t t i ( M r o ) è m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é f i n o a p o c o t e m p o f a v i e r a l a c o n v i n z i o n e c h e f o s s e r o s o l o u n a n i c c h i a o f a c i l m e n t e c o m p r a b i l i a t t r a v e r s o u n p r o c e s s o n e g o z i a l e . È , i n v e c e , i m p o r t a n t e c o m p r e n d e r e q u a n t o s i a n e c e s s a r i a u n ' a n a l i s i d e l c o s t o e u n ' a n a l i s i d e l l a f u n z i o n e c h e q u e l s e r v i z i o c r e a a l l ' a z i e n d a , p e r o t t e n e r e l ' e f f i c i e n z a m i g l i o r e e u n T o t a l C o s t o f O w n e r s h i p ( T c o ) i m p o r t a n t e . Q u e s t o c o m p o r t a l o s v i l u p p o d e l l a m a i e u t i c a , q u i n d i d e l d i a l o g o c o n g l i e n t i t e c n i c i p e r a v e r e m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i p o s s i b i l i u t i l i z z a b i l i i n f a s e d i n e g o z i a z i o n e ” , c o n c l u d e .