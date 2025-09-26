( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ È i m p o r t a n t e c h e l e i s t i t u z i o n i e l a p o l i t i c a s i a n o a l l ' a l t e z z a d i q u e s t a i n t e r l o c u z i o n e a f f i n c h é l e a z i e n d e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , c o n l a r i c c h e z z a d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , c h e i m p i e g a n o r i s o r s e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , p o s s a n o e s s e r e s u p p o r t a t e e c o m p e t i t i v e ” c o n “ p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , s u p p o r t o s o p r a t t u t t o n e l l a d i f f i c i l e r e a l t à g e o p o l i t i c a c h e s t i a m o a t t r a v e r s a n d o ” . L o h a d e t t o A n n a R o s s o m a n d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n o c c a s i o n e d e i 4 0 a n n i d e l l o s t a b i l i m e n t o M o n d e l e z i n p r o v i n c i a d i A l e s s a n d r i a , a C a p r i a t a d ' O r b a . “ È u n a r e a l t à i n d u s t r i a l e r a d i c a t a n e l t e r r i t o r i o - s o t t o l i n e a R o s s o m o n a d o - c h e h a f a t t o a n c h e d e l l a i n n o v a z i o n e u n p u n t o s t r a t e g i c o e d e l l a p r e s e n z a f e m m i n i l e u n e l e m e n t o d i r i c c h e z z a p e n s a n d o a n c h e a u n ' o r g a n i z z a z i o n e f u n z i o n a l e a s s o l u t a m e n t e e v i d e n t e , a p a r t i r e d a l q u a d r o d i r i g e n t e ” .