R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i r e a l i z z a r e u n a s e r i e d i s e r v i z i p e r p e r m e t t e r e a l l e a z i e n d e d i i n t e r a g i r e c o n l ’ e n t e n e l m o d o p i ù a g e v o l e p o s s i b i l e ” . C o s ì F a b i o R o m a n o , r e s p o n s a b i l e S v i l u p p o C a m e r e e T e r r i t o r i o d i I n f o C a m e r e h a d e s c r i t t o i l p r o g e t t o ‘ C a m e r a d e l F u t u r o ’ , i l n u o v o p o r t a l e w e b c r e a t o p e r l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i S a s s a r i c o n l o s c o p o d i a g e v o l a r e i l l a v o r o d e l l e i m p r e s e d e l N o r d S a r d e g n a p r e s e n t a t o o g g i . “ U n ’ i n n o v a z i o n e n e l s e g n o d e l d i g i t a l e e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e c h e l a C a m e r a d i C o m m e r c i o h a v o l u t o f o r t e m e n t e - c o n t i n u a - c o n i l n u o v o s i t o d e l l a C a m e r a d i S a s s a r i , d a r e m o l a p o s s i b i l i t à a l l e i m p r e s e d i i n t e r a g i r e c o n J a n a s , l ’ a s s i s t e n t e v i r t u a l e , e u s u f r u i r e d e i s e r v i z i o n l i n e , t r a i q u a l i a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i p r e n d e r e a p p u n t a m e n t i c o n l a C a m e r a , s i a i n p r e s e n z a c h e d a r e m o t o ” . U n ’ a g e v o l a z i o n e i m p o r t a n t e c h e , c o m e s o t t o l i n e a R o m a n o : “ H a t r a i v a r i o b i e t t i v i q u e l l o d i p r o v a r e a d a b b a t t e r e l a b u r o c r a z i a ” .