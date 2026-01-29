M i a n o , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ V e n i a m o d a d u e a n n i d i m e r c a t o e d i p e r f o r m a n c e p o s i t i v e e d i c r e s c i t a . A l l ' i n t e r n o d i u n m e r c a t o c o m e q u e l l o i t a l i a n o , c h e r e s t a c o m p l i c a t o , t e n d e n t e a l l a s t a g n a z i o n e e d u n q u e i n c u i è d i f f i c i l e f a r e c r e s c i t a , r i t e n i a m o c h e l a c a t e g o r i a d e l s u r g e l a t o s t i a a u m e n t a n d o i s u o i c o n t e n u t i e i l s u o l e g a m e c o n i c o n s u m a t o r i e g l i s h o p p e r i t a l i a n i . S i a m o q u i n d i f i d u c i o s i d i a v e r e u n t e r z o a n n o d i c r e s c i t a ” . L o a f f e r m a R e n a t o R o c a , c o u n t r y m a n a g e r I t a l i a d i F i n d u s , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a l l ’ a z i e n d a p e r c e l e b r a r e i 6 0 a n n i d e l s u o M i n e s t r o n e . I n m e r i t o a l l a p o s s i b i l i t à d i a p p r o v v i g i o n a r s i d i v e r d u r e p r o v e n i e n t i d a a l t r i m e r c a t i , a l l a l u c e d e g l i a c c o r d i p o r t a t i a v a n t i d a l l ’ U n i o n e e u r o p e a c o n I n d i a e M e r c o s u r , R o c a s p i e g a c h e F i n d u s “ r i c e r c a l e v e r d u r e c h e d i a n o l e m i g l i o r i g a r a n z i e d i q u a l i t à e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o . L a d d o v e p o s s i b i l e , p r e f e r i a m o s e m p r e l e v e r d u r e i t a l i a n e : i l n o s t r o m i n e s t r o n e h a 1 5 v e r d u r e i t a l i a n e , g l i s p i n a c i p r o v e n g o n o d a l l ' A g r o P o n t i n o , a l l e s p a l l e d e l l a n o s t r a f a b b r i c a , e d a l l a C a p i t a n a t a d i P u g l i a , i P i s e l l i n i P r i m a v e r a s o n o p e r u n t e r z o i t a l i a n i e v e n g o n o d e l l e M a r c h e ” .