R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i p r o p o n e u n m o d e l l o e c o n o m i c o c h e n o n l a s c i a i n d i e t r o n e s s u n o e c o n t r i b u i s c e a s v i l u p p a r e l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . L ' a n n o s c o r s o l e a t t i v i t à d i C d p h a n n o a v u t o u n i m p a t t o s u l P i l d e l l ' 1 , 4 % . A b b i a m o c r e a t o e m a n t e n u t o 4 0 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o e a b b i a m o f i n a n z i a t o , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , 6 5 m i l a a z i e n d e . U n i m p a t t o s i c u r a m e n t e i m p o r t a n t e " . S o n o l e p a r o l e d i M a u r i z i o P e t r o n z i , h e a d o f p r o c u r e m e n t & o p e r a t i o n s C d p , a l l a c o n f e r e n z a ‘ E u r o p a e i n d u s t r i a u n i t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à ’ , o r g a n i z z a t a d a S d g s L e a d e r s a R o m a , p e r l a n c i a r e i l S u m m i t 2 0 2 5 e p r e s e n t a r e l a ‘ D i c h i a r a z i o n e c o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 ’ , s t i l a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S t o r y f a c t o r y . U n d o c u m e n t o c o n d i v i s o t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i e u r o p e e c h e t r a d u c e i n a z i o n e l e l i n e e i n d i c a t e d a l R a p p o r t o D r a g h i s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ E u r o p a . N e l p a r t e r r e d i o s p i t i , a n c h e C d p , u n a d e l l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i f i n a n z i a r i e d e l l o S t a t o i t a l i a n o c h e a t t r a v e r s o i l r a c c o n t o d i P e t r o n z i , h a i l l u s t r a t o c o m e l a C a s s a s t i a c o s t r u e n d o c o m p e t i t i v i t à p e r i l P a e s e , s o s t e n e n d o i m p r e s e , i n f r a s t r u t t u r e e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . " I l p r i m o p i l a s t r o d e l n o s t r o p i a n o i n d u s t r i a l e - h a d e t t o P e t r o n z i - è l a c o m p e t i t i v i t à . D e d i c h i a m o r i s o r s e a l l e i m p r e s e i t a l i a n e a f f i n c h é v a d a n o a l l ' e s t e r o , s v i l u p p i n o n u o v i p r o d o t t i , d i g i t a l i z z i n o e m o d e r n i z z a n o l e l o r o s t r u t t u r e . C o m p e t i t i v i t à v u o l d i r e a n c h e i n v e s t i r e s u l l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e . I n v e s t i r e m o 8 1 m i l i a r d i , n e l p e r i o d o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , i n o l t r e a g g r e g h i a m o a n c h e c a p i t a l i d i a l t r i s o g g e t t i c h e i n s i e m e a n o i i n v e s t o n o n e l l e n o s t r e i n i z i a t i v e . P e r u n r a p p o r t o d i o l t r e 2 a 1 , q u i n d i q u a s i 1 7 9 - 1 8 0 m i l i a r d i " . S u l v e r s a n t e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , o l t r e a s o s t e n e r e l e a z i e n d e a f f i n c h é i m b o c c h i n o l a s t r a d a d e l l a m o d e r n i t à d i g i t a l e , " a n c h e n o i d i C d p - h a s p i e g a t o - r i t e n i a m o d i d o v e r e s s e r e c o m p e t i t i v i e d i g i t a l i . S i a m o s t a t i i p r i m i i n I t a l i a a d e m e t t e r e i l p r i m o b o n d u t i l i z z a n d o l a t e c n o l o g i a d e l l a b l o c k c h a i n " .