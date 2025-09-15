M i l a n o ( M I ) , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l , a z i e n d a d i r i f e r i m e n t o m o n d i a l e n e l s e t t o r e d e l l o s n a c k i n g , c e l e b r a c o n o r g o g l i o i 4 0 ° a n n i d e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a ( A l ) , u n o d e i p o l i p r o d u t t i v i d i e c c e l l e n z a g l o b a l e p e r l a p r o d u z i o n e d i b i s c o t t i e s n a c k s a l a t i . I n a u g u r a t o n e l s e t t e m b r e 1 9 8 5 , i l s i t o p i e m o n t e s e r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , i m p e g n o p e r l a s o s t e n i b i l i t à e p r o f o n d o l e g a m e c o n i l t e s s u t o e c o n o m i c o , s o c i a l e e a g r i c o l o d e l t e r r i t o r i o . U n ' e r e d i t à d i s u c c e s s o , c o n u n a v i s i o n e g l o b a l e : l a s t o r i a d e l l o s t a b i l i m e n t o a f f o n d a l e s u e r a d i c i n e l l a t r a d i z i o n e d i S a i w a , i c o n i c o m a r c h i o g e n o v e s e f o n d a t o n e l 1 9 0 0 e c h e d a l 2 0 0 7 è p a r t e d e l G r u p p o M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l . N e g l i a n n i , i l s i t o h a r a d d o p p i a t o l a p r o p r i a c a p a c i t à p r o d u t t i v a – p a s s a n d o d a 2 0 m i l a a 4 0 m i l a t o n n e l l a t e a n n u e – a u m e n t a t o l ’ o r g a n i c o a o l t r e 3 0 0 d i p e n d e n t i e a m p l i a t o i l s u o p o r t a f o g l i o a m a r c h i c o m e T u c , C i p s t e r , R i t z e P r e m i u m , a c c a n t o a l l ’ i c o n i c o O r o S a i w a . O g g i , C a p r i a t a d ’ O r b a è u n a d e l l e r e a l t à i n d u s t r i a l i p i ù p e r f o r m a n t i d i M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l a l i v e l l o e u r o p e o , c o n u n a p r o d u z i o n e d e s t i n a t a p e r i l 3 0 % a l l ’ e x p o r t . O g n i a n n o v i v e n g o n o r e a l i z z a t e o l t r e 3 3 m i l i o n i d i c o n f e z i o n i O r o S a i w a , e q u i v a l e n t i a p i ù d i 3 m i l i a r d i d i b i s c o t t i . I n q u a t t r o d e c e n n i , l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a h a v i s s u t o u n a t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a c h e n e h a r i d e f i n i t o c o m p l e t a m e n t e l ’ i d e n t i t à p r o d u t t i v a . P a r t i t o c o n s i s t e m i t r a d i z i o n a l i d i p r o d u z i o n e a l i m e n t a r e , i l s i t o h a s a p u t o c o g l i e r e o g n i o n d a t a i n n o v a t i v a : d a l l a p r i m a d i g i t a l i z z a z i o n e d e g l i a n n i ’ 9 0 , a l l ’ a u t o m a z i o n e a v a n z a t a d e l n u o v o m i l l e n n i o , s i n o a l l ’ a t t u a l e i n t e g r a z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e p r o p r i e d e l l ’ i n d u s t r i a 4 . 0 . Q u e s t a e v o l u z i o n e c o n t i n u a , c h e p o n e a l c e n t r o l ’ a t t e n z i o n e a i p i ù a l t i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a e q u a l i t à , r a p p r e s e n t a l a s t r a t e g i a f o n d a m e n t a l e c h e c o n s e n t e a l s i t o d i m a n t e n e r e l a p r o p r i a p o s i z i o n e d i e c c e l l e n z a n e l c o m p e t i t i v o p a n o r a m a m a n u f a t t u r i e r o g l o b a l e . N e è t e s t i m o n i a n z a i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a t e r z a f a s e d e l l a m e t o d o l o g i a I n t e g r a t e d L e a n S i x S i g m a c h e p u n t a a m i g l i o r a r e l ' e f f i c i e n z a d e i p r o c e s s i a z i e n d a l i e a r i d u r r e g l i s p r e c h i , u n p r i m a t o t r a g l i s t a b i l i m e n t i B a k e r y d e l l ’ a z i e n d a . A c o n f e r m a d e l l a s u a c e n t r a l i t à s t r a t e g i c a p e r i l G r u p p o , p e r r e n d e r e l o s t a b i l i m e n t o s e m p r e p i ù s i c u r o , e f f i c i e n t e , i n n o v a t i v o e s o s t e n i b i l e , s o n o s t a t i i n v e s t i t i n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i c i r c a 5 0 m i l i o n i d i e u r o , c o n l ’ a m b i z i o n e d i r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l p r o p r i o l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o p i e m o n t e s e a n c h e n e g l i a n n i a v e n i r e . P e r M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l , l a s o s t e n i b i l i t à è a l c e n t r o d i o g n i s c e l t a : n o n è u n ’ o p z i o n e , è u n i m p e g n o q u o t i d i a n o . S i g n i f i c a r i d u r r e c o n c r e t a m e n t e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e , o t t i m i z z a r e l ’ u s o d e l l e r i s o r s e r i d u c e n d o a l m i n i m o g l i s c a r t i , d i s e g n a r e p a c k a g i n g r i c i c l a b i l i p e r i p r o d o t t i , e c o l t i v a r e u n l e g a m e a u t e n t i c o c o n i l t e r r i t o r i o , c o l l a b o r a n d o a t t i v a m e n t e c o n l e c o m u n i t à l o c a l i . I n t a l e d i r e z i o n e , a d o g g i , l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a u t i l i z z a g r a n o 1 0 0 % i t a l i a n o , p r e v a l e n t e m e n t e p r o v e n i e n t e d a l P i e m o n t e , p e r u n t o t a l e d i o l t r e 3 6 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i g r a n o c o l t i v a t e s u 5 . 0 0 0 e t t a r i d a o l t r e 4 5 0 a z i e n d e a g r i c o l e . Q u e s t o i m p e g n o s i i n s e r i s c e n e l l a p i ù a m p i a s t r a t e g i a d e l G r u p p o " S n a c k i n g M a d e R i g h t " , c h e p u n t a a g u i d a r e i l f u t u r o d e l l o s n a c k i n g i n m o d o r e s p o n s a b i l e , o f f r e n d o l o s n a c k g i u s t o , p e r i l m o m e n t o g i u s t o e f a t t o n e l m o d o g i u s t o – p r o p r i o c o m e a c c a d e o g n i g i o r n o n e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a . L e a m b i z i o n i d i s o s t e n i b i l i t à d e l G r u p p o s i c o n c e n t r a n o s u t r e p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i . I n g r e d i e n t i : g r a z i e a l p i o n e r i s t i c o p r o g r a m m a H a r m o n y , a p p r o d a t o i n I t a l i a 1 0 a n n i f a , g l i a g r i c o l t o r i p a r t n e r s i i m p e g n a n o a r i s p e t t a r e b u o n e p r a t i c h e a g r i c o l e p e r l a c o l t i v a z i o n e d e l g r a n o , r i d u c e n d o l ' u s o d i p e s t i c i d i e f e r t i l i z z a n t i , t u t e l a n d o l ’ a c q u a e i l s u o l o , e p r e s e r v a n d o l a b i o d i v e r s i t à . P a c k a g i n g : a C a p r i a t a d ’ O r b a i l 1 0 0 % d e i p a c k a g i n g è p r o g e t t a t o p e r e s s e r e r i c i c l a t o , i n l i n e a c o n l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a n e l l a p r o m o z i o n e u n ' e c o n o m i a c i r c o l a r e . L o t t a a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o : o g n i g i o r n o , l ’ a z i e n d a l a v o r a p e r c o n s u m a r e m e n o e m e g l i o , p u n t a n d o a u n u s o p i ù e f f i c i e n t e e r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e . I l s i t o c o n t r i b u i s c e a t t i v a m e n t e a l l ' a m b i z i o s o o b i e t t i v o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l a s u p p l y c h a i n e n t r o i l 2 0 5 0 , g r a z i e a i n t e r v e n t i d i e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o e u s o d i e n e r g i e r i n n o v a b i l i , c o m e i p a n n e l l i s o l a r i , c h e a d o g g i c o n t r i b u i s c o n o a c i r c a i l 2 0 % d e l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o d e l l o s t a b i l i m e n t o . I l s u c c e s s o e l a l o n g e v i t à d e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a s o n o i n t r i n s e c a m e n t e l e g a t i a l l ' i m p e g n o e a l l a d e d i z i o n e d e l l e p e r s o n e . M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l m e t t e a l c e n t r o i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e a t t r a v e r s o p o l i t i c h e c o n c r e t e d i i n c l u s i o n e , v a l o r i z z a z i o n e e c r e s c i t a . N e s o n o p r o v a i l p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o ' B e s t W o r k p l a c e f o r B l u e C o l l a r 2 0 2 4 ' , i n c u i M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l i n I t a l i a h a c o n q u i s t a t o i l p r i m o p o s t o d e l l a c l a s s i f i c a , c o n f e r m a n d o l ’ e c c e l l e n t e a m b i e n t e l a v o r a t i v o n e g l i s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i d i C a p r i a t a d ' O r b a e C a r a m a g n a P i e m o n t e , e i l p r e m i o ' W e l c o m e . W o r k i n g f o r r e f u g e e i n t e g r a t i o n ' d e l l ' U n h c r , o t t e n u t o p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o g r a z i e a u n p r o g e t t o d i f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a d e i r i f u g i a t i , r e a l i z z a t o i n p a r t n e r s h i p c o n N e x t . S i l v i a B a g l i a n i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M o n d e l ē z I t a l i a s r l h a d i c h i a r a t o : “ M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l è u n a r e a l t à g l o b a l e c o n r a d i c i p r o f o n d e i n I t a l i a , e i n p a r t i c o l a r e i n P i e m o n t e , d o v e s i t r o v a n o i n o s t r i s i t i p r o d u t t i v i . L ’ I t a l i a è p e r n o i u n m e r c a t o s t r a t e g i c o , d o v e g e n e r i a m o o l t r e 5 1 4 m i l i o n i d i e u r o d i v a l o r e d i s t r i b u i t o s u l t e r r i t o r i o , d i c u i 9 6 m i l i o n i g e n e r a t i i n P i e m o n t e , c o n t r i b u e n d o a c r e a r e o l t r e 6 . 7 0 0 p o s t i d i l a v o r o l u n g o t u t t a l a f i l i e r a . C e l e b r a r e i 4 0 a n n i d e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a è u n m o m e n t o d i g r a n d e o r g o g l i o , s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d i u n s i t o p r o d u t t i v o c h e è m o l t o p i ù d i u n a f a b b r i c a : è u n s i m b o l o c o n c r e t o d e l l a n o s t r a v i s i o n e i n d u s t r i a l e , f o n d a t a s u i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e l e g a m e a u t e n t i c o c o n i l t e r r i t o r i o ” . " L o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ’ O r b a , c o n l e s u e l i n e e p r o d u t t i v e d e d i c a t e a b i s c o t t i e s n a c k s a l a t i , c o n t i n u e r à a r a p p r e s e n t a r e u n p o l o s t r a t e g i c o e a l l ’ a v a n g u a r d i a a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a e u r o p e o d e l G r u p p o ” , a g g i u n g e G a b r i e l l a D e l l a P o r t a , d i r e c t o r m a n u f a c t u r i n g d e l G r u p p o M o n d e l ē z I n t e r n a t i o n a l i n I t a l i a . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è d i c o n t i n u a r e a c r e s c e r e c o m e c e n t r o d i e c c e l l e n z a , i n n o v a n d o c o s t a n t e m e n t e e g a r a n t e n d o i p i ù a l t i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a e q u a l i t à . C o n l o s g u a r d o r i v o l t o a l f u t u r o , t r a q u a r a n t ’ a n n i a m b i a m o a r e n d e r e C a p r i a t a a n c o r a p i ù d i g i t a l e e s o s t e n i b i l e , u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i n n o v a z i o n e , e u n m o d e l l o d i e c c e l l e n z a n e l p a n o r a m a i n d u s t r i a l e i t a l i a n o " , c o n c l u d e .