R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i m p r e s e f a m i l i a r i c o s t i t u i s c o n o u n a s s e t t o p r o d u t t i v o d i f f u s o e s t r a t e g i c o n e l t e s s u t o e c o n o m i c o i t a l i a n o . S i t r a t t a d i u n m o d e l l o c h e s o v e n t e a v v e r t e e d e s p r i m e u n a c u t o e s e r c i z i o d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e n e i c o n f r o n t i d e l l e i m p r e s e a m m i n i s t r a t e , i n g r a d o d i g e n e r a r e a l t r e s ì e s t e r n a l i t à p o s i t i v e n e i t e r r i t o r i e n e l l a c o m u n i t à c o i n v o l t i " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o a l l a P r e s i d e n t e d e l l ' A i d a f - I t a l i a n f a m i l y b u s i n e s s , C r i s t i n a B o m b a s s e i . " L o s t i l e d i f a r e e d e s s e r e i m p r e s a t r o v a , n e l l e a z i e n d e f a m i l i a r i , u n p a t r i m o n i o d i a f f i n a t e c o m p e t e n z e e d i v a l o r i t r a s m e s s i d i g e n e r a z i o n e i n g e n e r a z i o n e , c h e a r r i c c h i s c o n o i l p r o f i l o e t i c o d e l l a s o c i e t à c i v i l e , o l t r e a c a r a t t e r i z z a r s i - p r o s e g u e i l C a p o d e l l o S t a t o - p e r g a r a n t i r e , s o v e n t e , c o n t i n u i t à a l l a p r e s e n z a d i i m p i a n t i p r o d u t t i v i , q u i n d i c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e , e s p e r i e n z e c h e r i v e s t o n o u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a c r e s c i t a e n e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e " . " L a r i f l e s s i o n e c h e s i i m p o n e n e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o d i t u r b o l e n z a n e i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i c o n l e c o n s e g u e n z e d e r i v a n t i a l l a l i b e r t à d e i m e r c a t i e a g l i o b i e t t i v i d i c r e s c i t a d e l l ’ i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , n o n p o t r à c h e b e n e f i c i a r e d e l l e r i f l e s s i o n i d e l v o s t r o 2 0 / m o C o n v e g n o n a z i o n a l e " , c o n c l u d e M a t t a r e l l a .