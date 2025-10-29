M i l a n o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l p r o c u r e m e n t d e i m a t e r i a l i i n d i r e t t i ( M r o ) i n I t a l i a è i n a t t o u n a m e t a m o r f o s i : l e a z i e n d e i n v e s t o n o s u d i g i t a l i z z a z i o n e , c o m p e t e n z e e p r o c e s s i s t r u t t u r a t i , m e n t r e r i c o n o s c o n o a l l ’ u f f i c i o a c q u i s t i u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a g o v e r n a n c e . I l 7 4 % d e l l e i m p r e s e i n d i c a l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l p r o c e s s o d ’ a c q u i s t o c o m e p r i o r i t à , i l 6 7 % i d e n t i f i c a l ’ u f f i c i o a c q u i s t i c o m e r e f e r e n t e p r i n c i p a l e p e r g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i M r o e l ’ 8 1 % s t i p u l a a c c o r d i d i l u n g o p e r i o d o . I l t u t t o i n u n c o n t e s t o c h e r e s t a s f i d a n t e : i l 7 2 % s e g n a l a l a r i d u z i o n e d e i b u d g e t o p e r a t i v i , i l 6 1 % q u e l l a d e i b u d g e t M r o e i l 4 2 % l a m e n t a s c a r s a v i s i b i l i t à d e i f a b b i s o g n i e d e l l a s p e s a c o m p l e s s i v a . Q u e s t o , i n s i n t e s i , i l q u a d r o c h e e m e r g e d a l l a r i c e r c a ' I l p r o c u r e m e n t d e i m a t e r i a l i i n d i r e t t i i n I t a l i a 2 0 2 5 ' , q u a r t a e d i z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e s u i p r o c e s s i d i a c q u i s t o d e g l i M r o p r o m o s s a d a R s I t a l i a e A d a c i - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a a c q u i s t i e s u p p l y m a n a g e m e n t ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à e u r o p e a d i R o m a . " I l p r o c u r e m e n t M r o - s p i e g a M a s s i m i l i a n o R o t t o l i , m a n a g i n g d i r e c t o r d i R s I t a l i a - s i a l l o n t a n a s e m p r e p i ù d a u n p a s s a t o c h e l ’ h a v i s t o r e l e g a t o a r u o l o p e r i f e r i c o p e r a f f e r m a r s i c o m e l e v a p e r e f f i c i e n z a , r e s i l i e n z a e s o s t e n i b i l i t à . I d a t i m o s t r a n o u n a f u n z i o n e a c q u i s t i p i ù i n t e g r a t a , d i g i t a l e e c a p a c e d i c r e a r e v a l o r e o l t r e i l m e r o s a v i n g , c o n m e t r i c h e c o m e i l c o s t a v o i d a n c e e o b i e t t i v i E s g s e m p r e p i ù p r e s e n t i . C o m e p a r t n e r d e l l a f i l i e r a , i l n o s t r o i m p e g n o è a i u t a r e l e a z i e n d e a s u p e r a r e v i n c o l i , s f i d e e p r e s s i o n i , p e r t r a s f o r m a r e q u e s t i s e g n a l i i n r i s u l t a t i m i s u r a b i l i , s e m p l i f i c a n d o l a c o m p l e s s i t à e a c c e l e r a n d o l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e e b e s t p r a c t i c e " . L ’ i n d a g i n e , c o n d o t t a t r a a p r i l e e a g o s t o 2 0 2 5 , c o n f e r m a s e g n a l i c o n c r e t i d i m a t u r a z i o n e o r g a n i z z a t i v a , e d e v i d e n z i a u n p e s o d e l l a s p e s a M r o n o n t r a s c u r a b i l e : o l t r e i l 5 5 % d e l l e a z i e n d e d e s t i n a i n m e d i a d a l 3 a l 2 0 % d e l b u d g e t t o t a l e a q u e s t a c a t e g o r i a , m e n t r e c i r c a i l 6 % s u p e r a i l 3 5 % . P r e s s i o n i e c r i t i c i t à r e s t a n o r i l e v a n t i . O l t r e a i v i n c o l i d i c o s t o , l a q u a n t i f i c a z i o n e d e i f a b b i s o g n i è c o m p l i c a t a d a l l a n u m e r o s i t à d e i c o d i c i p r o d o t t o ( 7 1 % ) , d a l l a g e s t i o n e d i e m e r g e n z e c o m e r o t t u r e e f e r m i m a c c h i n a ( 5 5 % ) e d a c o l l a b o r a z i o n i i n t e r f u n z i o n a l i n o n s e m p r e e f f i c a c i ( 5 5 % ) . L a r a z i o n a l i z z a z i o n e è f r e n a t a d a p r o c e d u r e n o n c h i a r e ( 5 7 % ) e d a l l ’ e c c e s s i v a e t e r o g e n e i t à d e g l i a s s e t ( 5 2 % ) . P e r r e a g i r e , l e i m p r e s e i n d i c a n o t r e l e v e p r i o r i t a r i e : d i g i t a l i z z a r e i p r o c e s s i ( 7 4 % ) , r i d u r r e e r a z i o n a l i z z a r e l a b a s e f o r n i t o r i ( 6 4 % ) e r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d e l l ’ u f f i c i o a c q u i s t i ( 5 8 % ) . " I d a t i q u e s t ’ a n n o r e s t i t u i s c o n o u n q u a d r o d i c r e s c e n t e m a t u r i t à n e l l a g e s t i o n e d e g l i a c q u i s t i i n d i r e t t i e , n o n o s t a n t e l e s f i d e d i b u d g e t e d i s c o n t i n u i t à o p e r a t i v e , e m e r g o n o s e g n a l i i n c o r a g g i a n t i : i l 6 7 % d e l l e i m p r e s e r i c o n o s c e u n r u o l o s t r a t e g i c o a g l i a c q u i s t i , i l 7 4 % i n v e s t e n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e i l 5 8 % p u n t a s u l l a f o r m a z i o n e - e v i d e n z i a E m a n u e l a D e l b u f a l o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E c o n o m i a e G e s t i o n e d e l l e i m p r e s e d e l l ' U n i v e r s i t à e u r o p e a d i R o m a - . L a t e c n o l o g i a m o s t r a u n g r a n d e p o t e n z i a l e t r a s f o r m a t i v o , m e n t r e l ' A i è p e r c e p i t a c o m e l e v a c h i a v e f u t u r a . Q u e s t i r i s u l t a t i r a c c o n t a n o u n c a m b i a m e n t o c h e r i c h i e d e i n v e s t i m e n t i m i r a t i e v i s i o n e s i s t e m i c a , e c h e l a r i c e r c a a c c a d e m i c a p u ò e d e v e a c c o m p a g n a r e o f f r e n d o s t r u m e n t i a n a l i t i c i , e v i d e n z e e m p i r i c h e e m o d e l l i i n t e r p r e t a t i v i u t i l i p e r o r i e n t a r e l e d e c i s i o n i " . L ’ i n d a g i n e m o s t r a c o m e l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e ( i n p a r t i c o l a r e l ’ a n a l i s i d e i d a t i ) s i a n o i n d i s p e n s a b i l i p e r u n a c o r r e t t a r a c c o l t a e g e s t i o n e d e i f a b b i s o g n i . I l 5 9 % u t i l i z z a i f a b b i s o g n i g e n e r a t i d a i s i s t e m i i n f o r m a t i v i a z i e n d a l i , i l 5 6 % a n a l i z z a l o s t o r i c o o r d i n i e i l 4 6 % i m p i e g a r e n d i c o n t i e c a r t e d i c o n t r o l l o . T u t t a v i a , i l 4 2 % d i c h i a r a d i n o n a d o t t a r e m e t o d i s t r u t t u r a t i , p r o c e d e n d o p e r s t i m e . S u l v e r s a n t e d e l l e r e l a z i o n i d i f o r n i t u r a , l a m a g g i o r a n z a d i v e r s i f i c a i c a n a l i m a c o n s o l i d a i r a p p o r t i : l ’ 8 1 % s t i p u l a a c c o r d i d i l u n g o p e r i o d o ; r e s t a n o p e r ò l o g i c h e f o r t e m e n t e o r i e n t a t e a l p r e z z o , c o n i l 7 2 % d e g l i a c c o r d i p r e v a l e n t e m e n t e p r i c e - b a s e d , i l 6 2 % c h e m e t t e i f o r n i t o r i i n c o n c o r r e n z a e s o l o i l 2 6 % c h e s i a f f i d a a u n u n i c o f o r n i t o r e p e r l ’ M r o . A n c h e l a p o s i z i o n e d e l l ’ u f f i c i o a c q u i s t i s i r a f f o r z a : n e l 4 0 , 3 % d e i c a s i r i p o r t a d i r e t t a m e n t e a l l a g o v e r n a n c e , n e l 2 5 , 4 % è a u n s o l o l i v e l l o , e d e n t r a p i ù s p e s s o n e l l a p i a n i f i c a z i o n e e d e f i n i z i o n e d e i f a b b i s o g n i ( 2 0 , 9 % ) . L a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i è g i à u n f a t t o r e c h i a v e p e r g l i a c q u i s t i i n d i r e t t i , c h e p u ò a i u t a r e l e i m p r e s e a g e s t i r e i n m o d o p i ù a c c u r a t o i f a b b i s o g n i d i M R O e a p r e v e n i r e s i t u a z i o n i e m e r g e n z i a l i . A m p i a l a d i f f u s i o n e d i s i s t e m i i n f o r m a t i v i i n t e g r a t i ( 7 3 % ) e d e - p r o c u r e m e n t ( 6 0 % ) . P i ù c o n t e n u t o l ’ u s o d i s o l u z i o n i a v a n z a t e : I I o T ( 1 7 % ) , c l o u d ( 1 9 % ) e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e / b i g d a t a ( 2 0 % ) . L a d i g i t a l i z z a z i o n e è p i ù s p i n t a n e l l e f a s i d i f a t t u r a z i o n e ( 7 7 % ) , q u o t a z i o n e p r e z z i ( 6 6 % ) , i n v i o d e l l e o f f e r t e ( 6 1 % ) e o r d e r t r a c k i n g ( 6 1 % ) . G u a r d a n d o i n v e c e a l l e b a r r i e r e a l l ’ a d o z i o n e , s i e v i d e n z i a l a m a n c a n z a d i u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o d e d i c a t o ( 6 4 % ) e i l p r o c e s s o d ’ a c q u i s t o v i e n e a n c o r a p e r c e p i t o c o m e a r e a ' n o n c o r e ' ( 6 0 % ) . T r a l e a z i e n d e p i ù e v o l u t e e m e r g o n o s f i d e d i i n t e g r a z i o n e c o n i p a r t n e r ( 6 0 % ) e d i q u a l i t à / a g g i o r n a m e n t o d e i d a t i ( 5 2 % ) . C o m e g i à v i s t o , n e l c o n t e s t o d e g l i M r o e m e r g e u n a t e n d e n z a a d i v e r s i f i c a r e i c a n a l i d i f o r n i t u r a , c o s t r u e n d o p e r ò c o n e s s i r e l a z i o n i d i l u n g o p e r i o d o . T u t t a v i a , s o l o i l 5 0 % d e l c a m p i o n e a f f e r m a d i t r o v a r e p r e s s o i p r o p r i f o r n i t o r i c a t a l o g h i d i g i t a l i a m p i e a g g i o r n a t i , e u n n u m e r o a n c o r a p i ù r i d o t t o ( 3 7 % ) d i c h i a r a d i c o i n v o l g e r e a b i t u a l m e n t e i f o r n i t o r i d i M r o n e i p r o p r i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i . T r a i c r i t e r i d i s c e l t a , e m e r g o n o c o n f o r z a e l e m e n t i d i s o s t e n i b i l i t à e s e r v i z i o : i l 5 5 % p r e m i a f o r n i t o r i c e r t i f i c a t i e s o c i a l m e n t e r e s p o n s a b i l i , i l 6 4 % p r i v i l e g i a p a c k a g i n g s o s t e n i b i l i e f o r n i t o r i l o c a l i , i l 5 4 % l ’ u s o d i r i n n o v a b i l i ; i l 6 7 % a p p r e z z a i l c o n s o l i d a m e n t o d e g l i o r d i n i p e r r i d u r r e l e s p e d i z i o n i e i l 7 0 % i s e r v i z i a v a l o r e a g g i u n t o . L e q u a l i t à p i ù r i c h i e s t e s o n o d i s p o n i b i l i t à ( 8 8 % ) , a f f i d a b i l i t à ( 8 7 % ) , p u n t u a l i t à ( 8 5 % ) e p r e z z o ( 8 3 % ) . I l v e n d o r - m a n a g e d i n v e n t o r y è a n c o r a p o c o d i f f u s o ( 2 9 , 9 % ) , m a d o v e a d o t t a t o p o r t a b e n e f i c i t a n g i b i l i : m a g g i o r e d i s p o n i b i l i t à d e i p r o d o t t i ( 4 3 % ) , m i n o r e c o m p l e s s i t à d i g e s t i o n e ( 4 1 % ) e p i ù e f f i c i e n z a ( 4 0 % ) . G u a r d a n d o a l l e r a g i o n i c h e l i m i t a n o l a d i f f u s i o n e d i a p p r o c c i s t r a t e g i c i e c o l l a b o r a t i v i , s i e v i d e n z i a n o l a d i f f i d e n z a d e l l a g o v e r n a n c e ( 6 4 % ) , i c o s t i f i s s i d a a m m o r t i z z a r e ( 6 1 % ) , i l t i m o r e d i p e r d i t a d i e f f i c i e n z a ( 5 2 % ) e l a p a u r a d i a u m e n t a r e l a d i p e n d e n z a d a u n s o l o f o r n i t o r e , c o n c o n s e g u e n t e i n c r e m e n t o d e g l i s w i t c h i n g c o s t s ( 6 0 % ) . C a p i t o l o a p a r t e p e r l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , t e c n o l o g i a a l l a q u a l e l ’ i n d a g i n e 2 0 2 5 d e d i c a p e r l a p r i m a v o l t a u n f o c u s s p e c i f i c o . E s i s t e u n a s t r a t e g i a d i a d o z i o n e n e l 1 9 , 4 % d e l l e i m p r e s e , m e n t r e i l 2 6 , 9 % è i n f a s e d i v a l u t a z i o n e ; l ’ u s o a v a n z a t o e i n t e g r a t o r i g u a r d a i l 1 0 , 4 % e u n u l t e r i o r e 2 0 , 9 % a p p l i c a l ’ I a a d a t t i v i t à s p e c i f i c h e ( e s . a n a l i s i d a t i ) . G l i a m b i t i p i ù p r o m e t t e n t i p e r i l b r e v e - m e d i o p e r i o d o s o n o p r e v i s i o n e d e l l a d o m a n d a e g e s t i o n e s c o r t e ( 6 0 % ) , a u t o m a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p a g a m e n t i ( 5 8 % ) e m i s u r a z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e i p r o c e s s i ( 5 1 % ) . T r a l e p r i n c i p a l i b a r r i e r e , s p i c c a n o l a d i f f i c i l e i n t e g r a z i o n e c o n i s i s t e m i e s i s t e n t i ( 7 1 % ) , r e s i s t e n z a c u l t u r a l e ( 6 4 % ) e l a n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e i n t e r n e ( 5 0 % ) . I l q u a d r o c h e e m e r g e r i v e l a d u n q u e u n ' e v o l u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e l l a f u n z i o n e a c q u i s t i n e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . L ' u f f i c i o a c q u i s t i s i a f f e r m a c o m e r e f e r e n t e p r i n c i p a l e p e r g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i M r o n e l 6 7 % d e l l e a z i e n d e , c o n p r o c e d u r e s e m p r e p i ù f o r m a l i z z a t e e , i n a l c u n i c a s i , t r a m i t e b u d g e t d i r e p a r t o c o n v o c i d e d i c a t e a g l i M r o ( 5 4 % ) . L a m a t u r a z i o n e d e l l a f u n z i o n e s i r i f l e t t e n e l l ' a d o z i o n e d i l o g i c h e s t r a t e g i c h e a v a n z a t e : i l 4 3 % a p p l i c a c r i t e r i d i t o t a l c o s t o f o w n e r s h i p e i l 4 2 % u t i l i z z a l o g i c h e d i p o r t f o l i o . I m p o r t a n t e i l c a m b i o d i p a r a d i g m a n e l l a v a l u t a z i o n e : i l 5 6 % c o n s i d e r a n o n s o l o i l c o s t s a v i n g m a a n c h e i l c o s t a v o i d a n c e . L a m a g g i o r p a r t e d e l l e i m p r e s e c o n f e r m a l a c r e s c i t a q u a l i t a t i v a , g i u d i c a n d o p o s i t i v a m e n t e c a p a c i t à d i a g g r e g a z i o n e ( 6 0 % ) , r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l a s p e s a ( 6 2 % ) e q u a l i t à d e l s e r v i z i o ( 6 5 % ) . I l 5 1 % p a r t e c i p a a t e a m i n t e r f u n z i o n a l i , e v i d e n z i a n d o m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e a z i e n d a l e . G u a r d a n d o i n v e c e a l l e s f i d e f u t u r e , l e a z i e n d e s i c o n c e n t r a n o s u g e s t i o n e d e i r i s c h i n e l l a s u p p l y c h a i n ( 7 9 % ) , s u l c o n t r o l l o d e l l ' i n f l a z i o n e ( 7 7 % ) e s u i n v e s t i m e n t i t e c n o l o g i c i ( 7 5 % ) . " A c c o g l i a m o c o n g r a n d e p i a c e r e q u e s t a q u a r t a r i c e r c a s u l p r o c u r e m e n t M r o , o r m a i t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e n e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a f u n z i o n e a c q u i s t i i n I t a l i a - a f f e r m a F a b r i z i o S a n t i n i , p r e s i d e n t e A d a c i - . I d a t i c o n f e r m a n o c h e u n a m e t a m o r f o s i è i n a t t o , e l e i m p r e s e s t a n n o i n v e s t e n d o n e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l p e r s o n a l e , r i c o n o s c e n d o a l l ' u f f i c i o a c q u i s t i u n r u o l o s t r a t e g i c o . È a t t r a v e r s o l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a c h e a b i l i t i a m o q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e . A d a c i c o n t i n u a a p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e d i a g g i o r n a m e n t o p e r c h é s o l o c o n p r o f e s s i o n i s t i p r e p a r a t i c o s t r u i a m o u n p r o c u r e m e n t m o d e r n o e c a p a c e d i g e n e r a r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à , v a l o r e " .