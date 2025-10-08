P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n S i c i l i a a b b i a m o i l p r o b l e m a d i c a p i r e c o s a s i g n i f i c a t r a n s a z i o n e d i g i t a l e , c h e p e r m o l t e i m p r e s e è a n c o r a l a a p p , i l s i t o , i l s o f t w a r e n u o v o , q u a n d o i n v e c e è t r a n s i z i o n e d i p r o c e s s i e d i p r o d o t t i ” . V a d r i t t o a l p u n t o N i c o l ò L a B a r b e r a , p r e s i d e n t e d e l l ' O r d i n e d e i c o m m e r c i a l i s t i e d e g l i e s p e r t i c o n t a b i l i d i P a l e r m o , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a C c i a a d i P a l e r m o e d E n n a c r e a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o C a m e r e e p r e s e n t a t o o g g i . “ S e a l i v e l l o m a n i f a t t u r i e r o l a S i c i l i a n o n è a i p r i m i p o s t i , n e l l a t r a n s i z i o n e d e i p r o c e s s i p o s s i a m o f a r e g r a n d e s a l t o d i q u a l i t à , m a s i d e v e c a p i r e d a d o v e p a r t i a m o - a g g i u n g e - I n I t a l i a p a r t i a m o d a u n a s i t u a z i o n e c o m p l e s s a d a l p u n t o d i v i s t a d e l d e b i t o p r o c a p i t e , c i r c a 7 0 m i l a e u r o a t e s t a , p r o d u c i a m o m o l t i i n t e r e s s i p a s s i v i e n o n a b b i a m o p o t e n z i a l i t à p e r l o s v i l u p p o f u t u r o . M a i n q u e s t o m o m e n t o l a S i c i l i a è i s o l a f e l i c e : a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e 3 m i l i a r d i d a s p e n d e r e p e r a c c o m p a g n a r e l o s v i l u p p o t u r i s t i c o , i m p r e n d i t o r i a l e c o m e d i g i t a l i z z a z i o n e e a g r i c o l o ” . L a B a r b e r a s i è r i v o l t o p o i a g l i s t u d e n t i p r e s e n t i i n s a l a : “ E ' a d e s s o c h e i l s u p p o r t o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i è i m p o r t a n t e : r i m a n e t e i n S i c i l i a , s t a t e a n d a n d o f u o r i t u t t i , m a c h i r e s t a r a p p r e s e n t a u n v a l o r e a g g i u n t o . Q u e s t a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e p u ò e s s e r e u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r l e i m p r e s e e l a d i g i t a l i z z a z i o n e p u ò a i u t a r e t a n t i s s i m o , s o p r a t t u t t o n e i p e r i o d i d i b a s s a s t a g i o n e n e i s e t t o r i p o r t u a l e , a e r o p o r t u a l e e a l b e r g h i e r o . M a i l d i g i t a l e s e r v e a n c h e p e r t r a c c i a r e i l p e r c o r s o e s i e l i m i n a n o l e r a c c o m a n d a z i o n i . A P a d o v a n o n c h i a m a n e s s u n o p e r r a c c o m a n d a r e l a p r o p r i a p r a t i c a , è u n a q u e s t i o n e d i f o r m a m e n t i s : s i m a n d a u n a p e c . Q u i s i c h i a m a , m a l a d i g i t a l i z z a z i o n e c i f a u s c i r e d a q u e s t i a t t e g g i a m e n t i . Q u i n d i , b u r o c r a z i a z e r o , c o r r u z i o n e z e r o , r a c c o m a n d a z i o n e z e r o e c o s ì i r a g a z z i r e s t a n o q u i , i n u n a t e r r a c o n g r a n d i s s i m e p o t e n z i a l i t à ” .