R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a f o r m a z i o n e d e l l a c l a s s e d i r i g e n t e è u n p e r c o r s o c o m p l e s s o : l e c o m p e t e n z e s o n o i n d i s p e n s a b i l i , m a n o n b a s t a n o . L ’ u n i v e r s i t à è n a t a p e r d a r e l e c o m p e t e n z e , m a u n a v e r a c l a s s e d i r i g e n t e d e v e a v e r e a n c h e i l s e n s o d i u n a m i s s i o n e c h e v a o l t r e l a t e c n i c a , l a c a p a c i t à d i c o n v i n c e r e g l i a l t r i a p e r s e g u i r l a e i l c o r a g g i o d i a n d a r e c o n t r o c o r r e n t e q u a n d o l a d i r e z i o n e è s b a g l i a t a ” . L o h a d i c h i a r a t o G i u l i a n o A m a t o , p r o f e s s o r e e m e r i t o d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a L a S a p i e n z a e d e l l ’ I s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o E u r o p e o c h e , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o A c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 d e l l ’ U n i v e r s i t a s M e r c a t o r u m , l ’ u n i v e r s i t à d e l l e c a m e r e d i c o m m e r c i o i t a l i a n e d e l G r u p p o M u l t i v e r s i t y , h a t e n u t o l a l e c t i o m a g i s t r a l i s s u l l ’ e d u c a z i o n e c o m e f o n d a m e n t o d e l l a d e m o c r a z i a . “ O g g i - h a s p i e g a t o - m o l t i d i c o l o r o c h e a c q u i s i s c o n o c o m p e t e n z e n o n s e n t o n o p i ù l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l a c o m u n i t à e p r e f e r i s c o n o d e d i c a r s i a d a l t r o , d a l l e i m p r e s e a l l a f i n a n z a ” A m a t o h a p o i r i c o r d a t o c h e “ i g r a n d i m o m e n t i s t o r i c i n a s c o n o q u a n d o s i f o n d o n o i l s a p e r f a r e e i l f i n a l i z z a r l o a l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o ” , a g g i u n g e n d o : “ C i s o n o s t a t i t e m p i i n c u i i g r a n d i p e r s o n a g g i s a p e v a n o t r a s m e t t e r e i l s e n s o d i u n a m i s s i o n e a g l i a l t r i . D o v r e m m o c h i e d e r c i c h i , o g g i , h a a n c o r a q u e s t a c a p a c i t à ” .