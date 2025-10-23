R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l r i c o n o s c i m e n t o c h e c i h a r i s e r v a t o l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e c i r e n d e p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i p e r c h é c e l e b r a l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o , a t t r a v e r s o t u t t i i p i c c o l i e i g r a n d i g e s t i , c h e R e a l e G r o u p d a s e m p r e r i s e r v a a l l e p r o p r i e p e r s o n e . D a q u a s i d u e c e n t o a n n i , l a n o s t r a s t o r i a è s e g n a t a d a u n c o s t a n t e i m p e g n o n e l r e s t i t u i r e v a l o r e a l l e c o m u n i t à , a l t e r r i t o r i o e , p r i m a d i t u t t o , a l l e p e r s o n e c h e f a n n o p a r t e d e l n o s t r o G r u p p o ” . L o s p i e g a A n n a G i o a n n i n i , g r o u p c o r p o r a t e w e l l b e i n g d i r e c t o r d i R e a l e M u t u a , c o m m e n t a n d o l ’ a s s e g n a z i o n e d e l P r e m i o G l o b a l W e l f a r e n e l c o r s o d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , g i u n t o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e e t e n u t o s i a V i l l a M i a n i a R o m a , d e d i c a t o a l l e m i g l i o r i e s p e r i e n z e d e l w e l f a r e i n I t a l i a , c o n i l c o o r d i n a m e n t o s c i e n t i f i c o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e . “ Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o è e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a d e l l a n o s t r a n a t u r a m u t u a l i s t i c a , c h e s i t r a d u c e i n u n a c u l t u r a d i v i c i n a n z a e s u p p o r t o c o n c r e t o , p e r f e t t a m e n t e r a p p r e s e n t a t a d a l n o s t r o p u r p o s e : ' T a k i n g c a r e o f p e o p l e f o r a b e t t e r w o r l d , t o g e t h e r ' " , c o n c l u d e .