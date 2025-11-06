R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " S i a m o a l l ' S d g s L e a d e r s S u m m i t 2 0 2 5 p e r p a r l a r e d e l l a c o m p e t i t i v i t à d i t u t t e l e a z i e n d e p u b b l i c h e e d e l l e a z i e n d e p a r t e c i p a t e . L e a z i e n d e i t a l i a n e p o s s o n o e d e v o n o e s s e r e c o m p e t i t i v e . L o f a c c i a m o a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o a l l ' i n t e r n o d e l l a n o s t r a c o m m u n i t y e l a v o r i a m o p e r c o n d i v i d e r e s p u n t i e o p p o r t u n i t à n e l l e v a r i e o r g a n i z z a z i o n i . Q u e s t o c i g a r a n t i s c e l a p o s s i b i l i t à d i p a r l a r e d i c u l t u r a , d i p a r l a r e d i p e r s o n e , d i p a r l a r e d i c o m p e t i t i v i t à c o n p r o g e t t i r e a l i " . C o s ì M a r c o G a l l o , M a n a g i n g D i r e c t o r d i S d g s L e a d e r s , i n t e r v e n e n d o a R o m a , a l l a c o n f e r e n z a ‘ E u r o p a e i n d u s t r i a u n i t e p e r l a c o m p e t i t i v i t à ’ , c h e h a l a n c i a t o l ’ S d g s L e a d e r s S u m m i t 2 0 2 5 e h a p r e s e n t a t o l a ' D i c h i a r a z i o n e C o m p e t i t i v i t à 2 0 2 6 ' , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S t o r y f a c t o r y . U n d o c u m e n t o c o n d i v i s o t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i c h e t r a d u c e i n a z i o n e l e l i n e e i n d i c a t e d a l R a p p o r t o D r a g h i s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a . " L ' E u r o p a - p r o s e g u e G a l l o - c i o f f r e u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à e l e n o s t r e o r g a n i z z a z i o n i d e v o n o p o r s i l a c o m p e t i t i v i t à c o m e o b i e t t i v o . N e l l e d i c h i a r a z i o n i d i D r a g h i s i p a r l a s e m p r e d i p i ù d e l l a n e c e s s i t à d i l a v o r a r e s u u n m o d e l l o c h e p o s s a g a r a n t i r e i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à " . " S o n o t a n t i g l i e l e m e n t i c h e d o b b i a m o a f f r o n t a r e e o f f r i r e m o u n a v i s i o n e d i c o m e l e a z i e n d e i t a l i a n e s i s t a n n o m u o v e n d o n e l m e r c a t o p e r i l b e n e d e l P i l d e l n o s t r o P a e s e e p e r v a l o r i z z a r e l a p r o g e t t u a l i t à " , c o n c l u d e G a l l o .