M i l a n o , 2 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - N e x t a l i a , p e r c o n t o d e l f o n d o N e x t a l i a C a p i t a l e R i l a n c i o , a n n u n c i a i l p e r f e z i o n a m e n t o d e l s e c o n d o i n v e s t i m e n t o i n F l o S . p . A . , p r i m a r i o g r u p p o i t a l i a n o s p e c i a l i z z a t o n e l p a c k a g i n g a l i m e n t a r e , c o n p o s i z i o n i d i l e a d e r s h i p a l i v e l l o e u r o p e o i n s p e c i f i c i s e g m e n t i e a c c e s s o a t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i . F l o è u n p l a y e r i n t e r n a z i o n a l e n e l l a p r o d u z i o n e d i c o n t e n i t o r i p e r a l i m e n t i r e a l i z z a t i i n p l a s t i c a , b i o p l a s t i c a , c a r t a e m a t e r i a l i s o s t e n i b i l i p r e m i u m ( t r a c u i A l p h a , l a l i n e a r e a l i z z a t a c o n c a r t a e Q w a r z o ) . N a t a n e l 1 9 7 3 e g u i d a t a d a l l a f a m i g l i a S i m o n a z z i , l ’ a z i e n d a h a c o s t r u i t o u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a c h e l ’ h a p o r t a t a a s e r v i r e o l t r e 2 . 6 0 0 c l i e n t i , c o n c i r c a 6 8 0 d i p e n d e n t i e 5 s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i ( 3 i n I t a l i a , 1 i n F r a n c i a e 1 n e l R e g n o U n i t o ) , f i n o a r a g g i u n g e r e € 1 8 0 m d i r i c a v i n e l 2 0 2 4 . L ’ o p e r a z i o n e – r e a l i z z a t a t r a m i t e u n a u m e n t o d i c a p i t a l e – s o s t i e n e i l r a f f o r z a m e n t o p a t r i m o n i a l e , o p e r a t i v o e c o m p e t i t i v o d i F l o , c o n f o c u s s u e f f i c i e n t a m e n t o , v a l o r i z z a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o e i n v e s t i m e n t i i n c a p a c i t à p r o d u t t i v a p e r l o s v i l u p p o d i p r o d o t t i s e m p r e p i ù i n n o v a t i v i e s o s t e n i b i l i . L a s t r u t t u r a p r e v e d e l ’ a c q u i s i z i o n e d a p a r t e d i N e x t a l i a d i u n a q u o t a d i m i n o r a n z a , m e n t r e l a f a m i g l i a S i m o n a z z i m a n t e r r à l a m a g g i o r a n z a , a c o n f e r m a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e d i l u n g o p e r i o d o e d e l l e p r o s p e t t i v e d i u l t e r i o r e c o n s o l i d a m e n t o d e l G r u p p o . F r a n c e s c o C a n z o n i e r i , C e o d i N e x t a l i a , h a c o m m e n t a t o : " L ’ i n v e s t i m e n t o i n F l o c o n f e r m a i l p o t e n z i a l e d e l l a s t r a t e g i a d i N e x t a l i a C a p i t a l e R i l a n c i o : a f f i a n c a r e i m p r e n d i t o r i e i m p r e s e i t a l i a n e d ’ e c c e l l e n z a i n u n p e r c o r s o d i r a f f o r z a m e n t o c o m p e t i t i v o , a p p o r t a n d o c a p i t a l e e c o m p e t e n z e o p e r a t i v e . S u p p o r t e r e m o F l o n e l c o n s o l i d a r e l a l e a d e r s h i p i n u n s e t t o r e t r a i n a t o d a t e n d e n z e s t r u t t u r a l i c o m e s o s t e n i b i l i t à e r i c i c l a b i l i t à ” . D a n i e l e S i m o n a z z i , C e o d i F l o , h a a g g i u n t o : “ L ’ i n g r e s s o d i N e x t a l i a s e g n a u n m o m e n t o c h i a v e p e r l a n o s t r a c r e s c i t a . C o n d i v i d i a m o u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a i n c u i i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e d e c o n o m i a c i r c o l a r e s o n o p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i . I n s i e m e p o t r e m o a c c e l e r a r e l o s v i l u p p o d i p r o g e t t i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o e r a f f o r z a r e l a n o s t r a l e a d e r s h i p i n u n s e t t o r e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e ” . N e x t a l i a s i è a v v a l s a d e l l ’ a s s i s t e n z a d i A l v a r e z & M a r s a l p e r l a d u e d i l i g e n c e f i n a n z i a r i a , B a i n & C o m p a n y p e r l a b u s i n e s s d u e d i l i g e n c e , S T S D e l o i t t e p e r l a d u e d i l i g e n c e f i s c a l e , A l m a L E D p e r g l i a s p e t t i l e g a l i , W S T p e r g l i a s p e t t i I P , A s h u r s t i n q u a l i t à d i f i n a n c i n g l e g a l a d v i s o r a s u p p o r t o d e g l i i s t i t u t i d i c r e d i t o , E t h i c a G r o u p i n q u a l i t à d i M & A e D e b t a d v i s o r , G r e e n b e r g T r a u r i g p e r g l i a s p e t t i d i G o l d e n P o w e r e A n t i t r u s t , M a r s h p e r g l i a s p e t t i a s s i c u r a t i v i , E R M p e r g l i a s p e t t i E H S / E S G . F l o è s t a t a a s s i s t i t a d a M a r c o P o l o e B a n c a I n v e s t i s c o m e f i n a n c i a l e d e b t a d v i s o r , d a S t u d i o I n d u s t r i a e S t u d i o B e l l i B e r t o r a c o m e l e g a l a d v i s o r e d a A G F M c o m e t a x a d v i s o r .