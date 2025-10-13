R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ i n s e r i m e n t o d e i m i g r a n t i n e i s e t t o r i d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e n o n d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o u n e f f e t t o c o l l a t e r a l e d e l l a t r a n s i z i o n e , m a u n a l e v a f o n d a m e n t a l e p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i c l i m a t i c i e p e r l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e , d e i t e r r i t o r i e d e l l e f i l i e r e e m e r g e n t i . E ' q u a n t o e m e r g e d a i r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a ' T r a i e t t o r i e - F l u s s i m i g r a t o r i , c o m p e t e n z e e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : t r e n d e b e s t p r a c t i c e d i f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a ' , d e d i c a t o a l r u o l o d e i m i g r a n t i n e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e p r e s e n t a t o o g g i a R o m a d a F o n d a z i o n e M a i r e E t s . L a r i c e r c a è a r t i c o l a t a i n o t t o s t u d i r e a l i z z a t i d a r i c e r c a t o r i e a s s o c i a z i o n i , f i n a n z i a t i a t t r a v e r s o u n b a n d o d a l l a F o n d a z i o n e M a i r e E t s . S e c o n d o u n o d e g l i s t u d i , n e l 2 0 2 3 i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i r a p p r e s e n t a v a n o g i à o l t r e u n q u i n t o d e g l i a d d e t t i a i g r e e n j o b s i n I t a l i a . S i r i l e v a p e r ò u n a f o r t e s e g m e n t a z i o n e : m e n t r e i l a v o r a t o r i i t a l i a n i o c c u p a n o l e p o s i z i o n i p i ù s p e c i a l i z z a t e , g l i e x t r a - U e s o n o s p e s s o i m p e g n a t i i n m a n s i o n i d i b a s e : u n d i v a r i o l e g a t o s o p r a t t u t t o a l l a d i f f i c o l t à d i r i c o n o s c e r e l e q u a l i f i c h e a c q u i s i t e a l l ’ e s t e r o , a l l e b a r r i e r e l i n g u i s t i c h e e c u l t u r a l i e a l l a m a n c a n z a d i p e r c o r s i f o r m a t i v i m i r a t i . M e n t r e s e c o n d o a l c u n e p r e v i s i o n i l ' o b i e t t i v o d e l l a n e u t r a l i t à c l i m a t i c a n e l 2 0 5 0 i n E u r o p a p r o d u r r e b b e 2 , 5 m i l i o n i d i p o s t i d i l a v o r o e d e n t r o i l 2 0 3 0 a l i v e l l o m o n d i a l e l ' a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o e l a m i t i g a z i o n e d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o i n s i e m e p o t r e b b e r o p r o d u r r e 8 m i l i o n i d i n u o v i p o s t i d i l a v o r o , i n I t a l i a s i s t i m a a t t u a l m e n t e u n g a p d i o l t r e 8 0 0 m i l a l a v o r a t o r i p e r i g r e e n j o b s . P e r r i s p o n d e r e a q u e s t a s f i d a , s e r v e u n p r o g e t t o d i f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a a n c h e d e l l a p o p o l a z i o n e m i g r a n t e , r i s p e t t o a l l a q u a l e o c c o r r e r i d u r r e d r a s t i c a m e n t e i t e m p i d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l e q u a l i f i c h e , i s t i t u i r e p e r c o r s i m i r a t i d i u p - / r e - s k i l l i n g e d i i n t e g r a z i o n e s o c i a l e e c u l t u r a l e e c r e a r e u n q u a d r o d i m a p p a t u r a d e l l e c o m p e t e n z e v e r d i . L a r i c e r c a s o t t o l i n e a l ’ i m p o r t a n z a d i p e r c o r s i f o r m a t i v i i n t e g r a t i c h e c o m b i n i n o c o m p e t e n z e t e c n i c h e , l i n g u i s t i c h e e d i g i t a l i , a c c o m p a g n a t i d a t u t o r e f i g u r e d i r i f e r i m e n t o . E s p e r i e n z e p i l o t a i n d i v e r s i P a e s i e u r o p e i d i m o s t r a n o i n f a t t i c h e i r i f u g i a t i q u a l i f i c a t i p o s s o n o a d a t t a r s i r a p i d a m e n t e , p o r t a n d o b e n e f i c i c o n c r e t i a l l e a z i e n d e e a r r i c c h e n d o c u l t u r a l m e n t e i t e a m . E s p e r i e n z e r e l a t i v e a c o r r i d o i l a v o r a t i v i b a s a t i s u l l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , c o n p r e - f o r m a z i o n e n e l P a e s e d i p r o v e n i e n z a , s t a n n o d i m o s t r a n d o l a l o r o v a l i d i t à e p o t e n z i a l i t à . D u e g l i a m b i t i a n a l i z z a t i v e r t i c a l m e n t e : l ’ a g r i v o l t a i c o , s e t t o r e e m e r g e n t e c h e u n i s c e a g r i c o l t u r a e f o t o v o l t a i c o e c h e r i c h i e d e u n a f o r z a l a v o r o d i v e r s i f i c a t a e q u a l i f i c a t a , e i D i s t r e t t i I n d u s t r i a l i . N e l l ’ a g r i v o l t a i c o i m i g r a n t i , s p e s s o c o n e s p e r i e n z e a g r i c o l e p r e g r e s s e , p o s s o n o e s s e r e a d e g u a t a m e n t e f o r m a t i s u l l e n u o v e t e c n o l o g i e , m i g l i o r a n d o l a l o r o i n t e g r a z i o n e . N e i d i s t r e t t i i n d u s t r i a l i c o n u n a r i c o n v e r s i o n e i n a t t o i n a t t i v i t à g r e e n e c i r c o l a r i , d o v e l a p r e s e n z a d i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i s i i n t r e c c i a c o n l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , e s s a p u ò t r a s f o r m a r e i t e r r i t o r i i n v e r i l a b o r a t o r i d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e e d e c o n o m i c a . G l i s t u d i s o n o s t a t i r e a l i z z a t i d a c i n q u e r i c e r c a t o r i - C e c i l i a F o r t u n a t o , A n t o n i o U m b e r t o M o s e t t i , L u i g i C a m p a n i e l l o , C a r l a V e n t r e , A n g e l i q u e W i t j e s , c o o r d i n a t i d a A n d r e a B i l l i e d a t r e a s s o c i a z i o n i , T a l e n t B e y o n d B o u n d a r i e s , N e X t , N u o v a E c o n o m i a p e r t u t t i e F o n d a z i o n e A v s i - e t s . " I l m o n d o d e l l e i m p r e s e s t a v i v e n d o u n a s t a g i o n e p a r t i c o l a r e d i c a r e n z a d i a l c u n i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i , c h e n o n s i t r o v a n o p i ù - d i c e F a b r i z i o D i A m a t o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e e d e l g r u p p o M a i r e - I l s e t t o r e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a h a b i s o g n o , e n e a v r à s e m p r e d i p i ù , d i p e r s o n e f o r m a t e : m i g r a n t i e r i f u g i a t i p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n o d e i b a c i n i d i r i f e r i m e n t o , s p e c i e s e i n s e r i t i i n p r o g r a m m i s p e c i f i c i d i c o r r i d o i l a v o r a t i v i . L e a z i e n d e d e v o n o i n v e s t i r e i n f o r m a z i o n e m i r a t a , i n p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e c h e c o i n v o l g a n o i p r o p r i s t a k e h o l d e r , n e l l ' a m b i t o d e l l e p r o p r i e s t r a t e g i e d i s o s t e n i b i l i t à e p e r f a r e q u e s t o h a n n o b i s o g n o d i e s s e r e a c c o m p a g n a t e . A b b i a m o l a n c i a t o c o m e G r u p p o u n p r o g r a m m a c h e p r e v e d e o g n i a n n o l ' i n g r e s s o d i 1 0 0 n u o v i p r o f e s s i o n i s t i , a t t r a t t i e f o r m a t i a t t r a v e r s o l a r e t e d e i n o s t r i c e n t r i d i c o m p e t e n z a , t r a i q u a l i c o n t i a m o d i f o r m a r e u n a q u o t a a n c h e d i m i g r a n t i e r i f u g i a t i . P r o p o n g o d i c o s t i t u i r e u n t a v o l o d i i m p l e m e n t a z i o n e c o n g l i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a t i v i d i s p o n i b i l i a d a i u t a r c i i n q u e s t o n o s t r o p e r c o r s o ” .