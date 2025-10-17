R e g g i o E m i l i a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - F i n e ( F o o d s e r v i c e i n t e r n a t i o n a l n e t w o r k ) , i l g r u p p o e u r o p e o d i i n t e r e s s e e c o n o m i c o c h e a g i s c e c o m e ‘ o n e - s t o p s h o p ’ p e r l e p r i n c i p a l i c a t e n e d e l l a r i s t o r a z i o n e , a n n u n c i a o g g i u n ’ o p e r a z i o n e s t r a t e g i c a c h e n e c o n s o l i d a l a l e a d e r s h i p s u l m e r c a t o c o n t i n e n t a l e . A t t r a v e r s o u n a r e t e i n t e g r a t a d i d i s t r i b u t o r i e t e c n i c i , F i n e o f f r e a i k e y a c c o u n t m u l t i n a z i o n a l i u n u n i c o p u n t o d i c o n t a t t o p e r l a g e s t i o n e d i t u t t e l e f a s i d e l b u s i n e s s : d a l l a p r o g e t t a z i o n e d e l l e c u c i n e , a l l a f o r n i t u r a d i a t t r e z z a t u r e , f i n o a l l ' a s s i s t e n z a p o s t - v e n d i t a c o o r d i n a t a a l i v e l l o e u r o p e o . C o n l ’ i n g r e s s o d e l g r u p p o I n t e c n o , c h e d a l 1 9 9 2 è l a p i ù q u a l i f i c a t a r e t e d i s t r i b u t i v a s p a g n o l a p e r i l c a t e r i n g e q u i p m e n t , F i n e c o m p l e t a l a c o p e r t u r a d e l q u a r t o p r i n c i p a l e m e r c a t o e u r o p e o . I l G r u p p o I n t e c n o h a s e d e a B a r c e l l o n a e c o n t a 6 0 a d e r e n t i , o l t r e a 7 0 c e n t r i d i a s s i s t e n z a t e c n i c a s p e c i a l i z z a t i . A t e s t i m o n i a n z a d e l v a l o r e s t r a t e g i c o d e l l ' i n t e g r a z i o n e , i l c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a s o c i e t à , p r e s i e d u t o d a J u a n C a r l o s P é r e z H e r n a n d e z , h a d e s i g n a t o p e r i d u e p o s t i i n c o n s i g l i o d i F i n e i l p r o p r i o d i r e t t o r e g e n e r a l e F r a n c i s c o S o l e r e l ’ h e a d o f i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s h i p , V i c t o r R u l l . Q u e s t a m o s s a p r o i e t t a i l p o t e n z i a l e a g g r e g a t o d e i q u a t t r o g r u p p i d i a c q u i s t o - D i g r i m , G i f , I n t e c n o e P e n t a g a s t - a 3 8 5 m i l i o n i d i e u r o ( s t i m a 2 0 2 5 ) . L a n u o v a c o n f i g u r a z i o n e e s t e n d e l a p o r t a t a o p e r a t i v a d i F i n e a u n t o t a l e d i 1 1 P a e s i e u r o p e i , s e r v i t i d a 4 5 0 d e a l e r e u n a t a s k f o r c e d i 2 . 2 0 0 t e c n i c i s p e c i a l i z z a t i , r e n d e n d o i l n e t w o r k l ’ i n t e r l o c u t o r e i d e a l e p e r i p r i n c i p a l i k e y a c c o u n t d e l s e t t o r e d e l l a r i s t o r a z i o n e . L ’ o b i e t t i v o è l o s v i l u p p o d i p r o g e t t i c o m e l ’ u n i f i c a z i o n e d e i f o r n i t o r i d e i m a r c h i p r o p r i , l ’ o f f e r t a s e m p r e p i ù a m p i a d i s e r v i z i a l l e m a g g i o r i s o c i e t à d i r i s t o r a z i o n e e u r o p e e e l o s c a m b i o d i k n o w - h o w .