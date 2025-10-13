R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a è u n a n e c e s s i t à m a a n c h e u n a g r a n d i s s i m a o p p o r t u n i t à p e r l ’ i n d u s t r i a p e r r i c o n v e r t i r e i l m o n d o d e l l ’ o i l & g a s e l e c o m p e t e n z e c h e n e l t e m p o a b b i a m o p e r s o . O g g i s e r v o n o m a e s t r a n z e q u a l i f i c a t e p e r r e a l i z z a r e i m p i a n t i l e g a t i a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , e p a r t e d i q u e s t e c o m p e t e n z e p u ò a r r i v a r e d a i f l u s s i m i g r a t o r i , s e a d e g u a t a m e n t e f o r m a t i e i n t e g r a t i . B i s o g n a i n v e s t i r e n e l l a r i c o n v e r s i o n e d e l l e f i g u r e e s i s t e n t i e n e l l a f o r m a z i o n e d e i n u o v i l a v o r a t o r i , a n c h e s t r a n i e r i , c h e n e l n o s t r o P a e s e s p e s s o n o n t r o v a n o s t a b i l i t à ” . C o s ì F a b r i z i o D i A m a t o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e e d e l g r u p p o M a i r e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' T r a i e t t o r i e - F l u s s i m i g r a t o r i , c o m p e t e n z e e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : t r e n d e b e s t p r a c t i c e d i f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a ' , o r g a n i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e p r e s s o l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a . “ C o n q u e s t a p r e s e n t a z i o n e - h a a g g i u n t o D i A m a t o - p a r t e a n c h e u n p r o g e t t o s p e r i m e n t a l e c o n c r e t o c h e p r e v e d e l ’ i n s e r i m e n t o a n n u a l e d i n u o v i p r o f e s s i o n i s t i , t r a c u i m i g r a n t i e r i f u g i a t i , n e l l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e . U n m o d e l l o c h e a u s p i c h i a m o p o s s a e s s e r e r e p l i c a t o d a a l t r e a z i e n d e d e l s e t t o r e e d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l a t r a n s i z i o n e ” .