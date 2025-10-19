R o m a , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ i m p r e s a f u n e b r e è u n c o m p a r t o e c o n o m i c o c h e n e g l i u l t i m i a n n i h a c a m b i a t o p e l l e : c r e s c e , s i p r o f e s s i o n a l i z z a e s i r i d i s e g n a , s p i n t o d a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , d a l l a r i c e r c a d i s o l u z i o n i p i ù s o s t e n i b i l i c o m e l a c r e m a z i o n e e d a r e g o l e s e m p r e p i ù s t r i n g e n t i . A l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 , s e c o n d o i d a t i d i f f u s i , l e i m p r e s e f u n e b r i a t t i v e n e l P a e s e s o n o 7 . 0 5 0 : u n d a t o s u p e r i o r e d e l 4 , 9 % a l 2 0 1 9 , q u a n d o s e n e c o n t a v a n o 6 . 7 2 0 , c o m e r i f e r i s c e U n i o n c a m e r e - I n f o C a m e r e , M o v i m p r e s e i n u n a n o t a . M a l a f o t o g r a f i a r e s t i t u i s c e u n q u a d r o c o n i n t e r e s s a n t i v a r i a z i o n i i n t e r n e . I l S u d e l e I s o l e s i c o n f e r m a n o l ’ a r e a c o n l a m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e d i a t t i v i t à ( 3 . 2 6 6 , p a r i a l 4 6 , 3 % d e l t o t a l e ) , s e g u i t e d a l N o r d O v e s t ( 1 . 5 0 8 ) , d a l C e n t r o ( 1 . 3 1 1 ) e d a l N o r d E s t ( 9 6 5 ) . A l c u n e r e g i o n i h a n n o v i s t o c r e s c e r e s e n s i b i l m e n t e i l n u m e r o d i o p e r a t o r i : l a P u g l i a c o n u n + 1 6 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 , l a C a l a b r i a ( + 1 3 , 1 % ) , l a S i c i l i a ( + 1 1 , 2 % ) e l a C a m p a n i a ( + 7 , 9 % ) . I n a l t r e z o n e , i n v e c e , l a d i n a m i c a è s t a t a o p p o s t a : l e M a r c h e h a n n o p e r s o l ’ 1 1 , 1 % d e l l e i m p r e s e e l a V a l l e d ’ A o s t a a d d i r i t t u r a i l 2 3 , 1 % . I n t e r m i n i a s s o l u t i , a g i u g n o s c o r s o l a p r e s e n z a m a g g i o r e d i i m p r e s e f u n e b r i s i r e g i s t r a i n S i c i l i a ( 8 2 7 ) , s e g u i t a d a L o m b a r d i a ( 7 7 3 ) e C a m p a n i a ( 6 1 6 ) . A n c o r a p i ù e l o q u e n t e è i l c a m b i a m e n t o n e l l a f o r m a g i u r i d i c a d e l l e i m p r e s e . I n s e i a n n i l e s o c i e t à d i c a p i t a l e s o n o p a s s a t e d a 2 . 1 2 2 a 2 . 7 7 1 ( + 3 0 , 6 % ) , s e g n o d i u n a p r o g r e s s i v a s t r u t t u r a z i o n e e p r o f e s s i o n a l i z z a z i o n e d e l c o m p a r t o . A f a r e d a c o n t r a l t a r e c ’ è l a d i m i n u z i o n e d e l l e i m p r e s e i n d i v i d u a l i ( d a 2 . 5 5 7 a 2 . 3 8 6 , - 6 , 7 % ) e d e l l e s o c i e t à d i p e r s o n e ( d a 1 . 7 2 3 a 1 . 5 9 0 , - 7 , 7 % ) , u n r i d i m e n s i o n a m e n t o c h e s u g g e r i s c e l e d i f f i c o l t à d e l l e r e a l t à p i ù p i c c o l e n e l l ’ a f f r o n t a r e c o s t i , b u r o c r a z i a e n u o v e r i c h i e s t e d e l m e r c a t o . A n c h e l a v a r i a z i o n e d e g l i a d d e t t i , t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 5 , e v i d e n z i a u n a n d a m e n t o p o s i t i v o , c o n u n a c r e s c i t a c o m p l e s s i v a d e l l ’ 1 1 , 5 % a l i v e l l o n a z i o n a l e . C o n s i d e r a n d o l e i m p r e s e c o n a d d e t t i d i c h i a r a t i , g l i i n c r e m e n t i p i ù r i l e v a n t i s i r e g i s t r a n o i n S i c i l i a ( + 3 3 , 8 % ) , S a r d e g n a ( + 2 6 , 0 % ) , L a z i o ( + 2 2 , 8 % ) e T r e n t i n o - A l t o A d i g e ( + 2 1 , 3 % ) , s e g n a l a n d o u n ’ e s p a n s i o n e m a r c a t a i n a l c u n e a r e e p e r i f e r i c h e e i n s u l a r i . A l c o n t r a r i o , p o c h e r e g i o n i m o s t r a n o f l e s s i o n i , i n p a r t i c o l a r e L i g u r i a ( - 1 0 , 9 % ) , V a l l e d ’ A o s t a ( - 5 , 0 % ) e B a s i l i c a t a ( - 0 , 6 % ) , i n d i c a n d o c o n t e s t i l o c a l i d i r i d i m e n s i o n a m e n t o . N e l c o m p l e s s o , l ’ a u m e n t o d i f f u s o d e g l i a d d e t t i s u g g e r i s c e u n a f a s e d i r a f f o r z a m e n t o d e l s e t t o r e , p u r c o n s i g n i f i c a t i v e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i . I l s e t t o r e s i p r e s e n t a d u n q u e c o m e u n m o s a i c o i n l e n t o m a p r o g r e s s i v o c a m b i a m e n t o : a l l ’ a u m e n t o d e l n u m e r o c o m p l e s s i v o s i a f f i a n c a i n f a t t i u n a t r a s f o r m a z i o n e a n c o r a p i ù a p p r e z z a b i l e n e l l e f o r m e o r g a n i z z a t i v e e n e l l a g e o g r a f i a i n t e r n a . S e l a d o m a n d a è s e m p r e l e g a t a a u n b i s o g n o c e r t o e i n e v i t a b i l e , l e m o d a l i t à c o n c u i l e i m p r e s e v i r i s p o n d o n o r a c c o n t a n o u n c o m p a r t o c h e t e n d e a c o n s o l i d a r s i a b b a n d o n a n d o l e d i m e n s i o n i p i ù a r t i g i a n a l i p e r a s s u m e r e f i s i o n o m i e p i ù s t r u t t u r a t e , c o n m a g g i o r e c a p a c i t à d i i n v e s t i m e n t o , p i ù a t t e n z i o n e a l m a r k e t i n g e a l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i s e r v i z i . " L e t e n d e n z e c h e e m e r g o n o d a l l ’ a n a l i s i - s i o s s e r v a n e l l a n o t a - c o n f e r m a n o c h e i l s e t t o r e f u n e b r e f a p a r t e a p i e n o t i t o l o d e l l a v i t a e c o n o m i c a d e l P a e s e . U n c o m p a r t o c h e c a m b i a i n s i e m e a l l a s o c i e t à e c h e m e r i t a a t t e n z i o n e n o n s o l t a n t o n e l s u o r u o l o s i m b o l i c o , m a a n c h e p e r i l p e s o r e a l e c h e p o r t a n e l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o " .