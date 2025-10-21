R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n ’ e s t a t e c a r a t t e r i z z a t a d a a c c o r d i c o m m e r c i a l i e d a u n a u m e n t o p r o g r e s s i v o d e i d a z i s t a t u n i t e n s i , l ’ e c o n o m i a m o n d i a l e m o s t r a u n a s o r p r e n d e n t e r e s i l i e n z a . I l t a s s o m e d i o d e i d a z i U s a s i a t t e s t a o r a i n t o r n o a l 1 8 % ( d o p o u n p i c c o d e l 3 6 % s u b i t o d o p o i l L i b e r a t i o n D a y ) , u n l i v e l l o b e n s u p e r i o r e a l 2 , 5 % o s s e r v a t o a i t e m p i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e B i d e n . L e i m p r e s e h a n n o s a p u t o a n t i c i p a r e , r i o r i e n t a r e e a s s o r b i r e g l i s h o c k , c o n l ’ e c o n o m i a d e g l i S t a t i U n i t i s o s t e n u t a d a f o r t i i n v e s t i m e n t i n e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . T u t t a v i a , n e g l i U S A s i s t a n n o m a n i f e s t a n d o i p r i m i s e g n a l i n e g a t i v i s u l l ’ a t t i v i t à , l ’ o c c u p a z i o n e e l ’ i n f l a z i o n e , i n d i c i d i u n a p r o g r e s s i v a t r a s m i s s i o n e d e g l i e f f e t t i n e g a t i v i d e l l e m i s u r e d o g a n a l i a l l a m a c r o e c o n o m i a . C o f a c e p r e v e d e u n a c r e s c i t a m o n d i a l e d i + 2 , 6 % n e l 2 0 2 5 , r i v i s t a l e g g e r m e n t e a l r i a l z o , e + 2 , 4 % n e l 2 0 2 6 . P e r o r a g l i S t a t i U n i t i r e s i s t o n o m e g l i o d e l p r e v i s t o g r a z i e a l l a d o m a n d a i n t e r n a , m e n t r e l a C i n a d o v r e b b e c o n t i n u a r e a r a l l e n t a r e e l ’ A r e a e u r o s a r à a n c o r a s t a g n a n t e , n o n o s t a n t e l e a t t e s e d i u n ( l e g g e r o ) r i m b a l z o i n G e r m a n i a . L e t e n s i o n i i n f l a z i o n i s t i c h e r e s t a n o l i m i t a t e i n u n c o n t e s t o d i r a l l e n t a m e n t o g l o b a l e e d i c a l o d e i p r e z z i d e l l e m a t e r i e p r i m e ( e n e r g e t i c h e e a l i m e n t a r i ) , m a v i è i n c e r t e z z a s u l l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ i n f l a z i o n e U s a , p r e v i s t a i n t o r n o a l 4 % a f i n e 2 0 2 5 / i n i z i o 2 0 2 6 . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e b a n c h e c e n t r a l i , a s e t t e m b r e l a F e d h a r i a v v i a t o i l c i c l o d i r i d u z i o n e d e i t a s s i , m e n t r e l a B c e h a p r o b a b i l m e n t e c o n c l u s o i l s u o , a m e n o d i u n f o r t e d e t e r i o r a m e n t o d e l l ’ a t t i v i t à , c o n u n t a s s o s u i d e p o s i t i a l 2 % . A l i v e l l o r e g i o n a l e , l ’ I n d i a r e g i s t r a u n a c r e s c i t a n o t e v o l e ( + 7 , 6 % n e l p r i m o s e m e s t r e ) , l a P o l o n i a m a n t i e n e u n a d i n a m i c a s o l i d a ( + 3 , 4 % ) , m e n t r e l ’ A f r i c a v e d e m i g l i o r a r e l e s u e p r o s p e t t i v e ( + 4 , 1 % n e l 2 0 2 5 ) . T u t t a v i a , l a c o n g i u n t u r a r e s t a i n c e r t a a c a u s a d e i r i s c h i d i e s c a l a t i o n g e o p o l i t i c a o d e g l i e f f e t t i d i e v e n t u a l i c o n s o l i d a m e n t i d i b i l a n c i o . N e l 2 0 2 5 l e i n s o l v e n z e a z i e n d a l i a u m e n t a n o a n c o r a . L ’ i n d i c e g l o b a l e d e l l e e c o n o m i e a v a n z a t e c r e s c e d e l 4 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , c o n a u m e n t i s i g n i f i c a t i v i i n E u r o p a ( + 1 1 % ) e A s i a - P a c i f i c o ( + 1 2 % ) , m e n t r e i l N o r d A m e r i c a r e s t a s t a b i l e . L a r i d u z i o n e d e i t a s s i d i i n t e r e s s e e u n a l l e n t a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i d i a c c e s s o a l c r e d i t o d o v r e b b e r o d a r e r e s p i r o n e l 2 0 2 6 , m a i l t r e n d a t t u a l e e v i d e n z i a l a f r a g i l i t à d e l l e i m p r e s e a f r o n t e d i c o s t i e l e v a t i e u n a d o m a n d a i n c e r t a . L ’ i n d i c e C o f a c e d i r i s c h i o s o c i a l e e p o l i t i c o r a g g i u n g e u n r e c o r d s t o r i c o d e l 4 1 , 1 % , s u p e r a n d o i l p i c c o a i t e m p i d e l l a p a n d e m i a : i l r i s c h i o p o l i t i c o s i i m p o n e c o m e p a r a m e t r o c h i a v e e s t r u t t u r a l e d e l l ’ e c o n o m i a m o n d i a l e . P r o s e g u o n o i p r i n c i p a l i c o n f l i t t i , m e n t r e s i i n t e n s i f i c a n o l e t e n s i o n i i n t e r n e , s o p r a t t u t t o i n A f r i c a ( B u r k i n a F a s o , N i g e r … ) , i n P a k i s t a n e i n L i b a n o . G l i S t a t i U n i t i r e g i s t r a n o i l m a g g i o r e i n c r e m e n t o d i r i s c h i o , p e r v i a d i u n a c r e s c e n t e f r a g i l i t à i s t i t u z i o n a l e e d e l l ’ a s c e s a d e l p o p u l i s m o . I n E u r o p a , l a F r a n c i a i n p a r t i c o l a r e a f f r o n t a u n a c r i s i p o l i t i c a s e r i a e s e n z a p r e c e d e n t i . I l c o n t e s t o i m p o n e a l l e i m p r e s e u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e e u n a d a t t a m e n t o c o n t i n u o d e l l e l o r o s t r a t e g i e . I l C o n s i g l i o d i c o o p e r a z i o n e d e l G o l f o ( G c c - G u l f C o o p e r a t i o n C o u n c i l ) s i c o n f e r m a u n a d e l l e r e g i o n i p i ù d i n a m i c h e , s o s t e n u t a d a u n a r a p i d a d i v e r s i f i c a z i o n e e c o n o m i c a : i l s e t t o r e n o n p e t r o l i f e r o r a p p r e s e n t a q u a s i i l 7 0 % d e l P I L a f i n e 2 0 2 4 . L a c r e s c i t a d e l G c c d o v r e b b e r a g g i u n g e r e i l 3 , 8 % n e l 2 0 2 5 e i l 4 % n e l 2 0 2 6 , g r a z i e a l l a d o m a n d a i n t e r n a e a g l i i n t e r v e n t i p u b b l i c i ( a d e s e m p i o V i s i o n 2 0 3 0 i n A r a b i a S a u d i t a ) . G l i E m i r a t i A r a b i U n i t i e l ’ A r a b i a S a u d i t a a t t i r a n o f l u s s i r e c o r d d i i n v e s t i m e n t i d i r e t t i e s t e r i ( r i s p e t t i v a m e n t e 4 6 e 3 2 m i l i a r d i d i d o l l a r i n e l 2 0 2 4 ) , r a f f o r z a n d o l a l o r o i n t e g r a z i o n e n e l l e c a t e n e d e l v a l o r e g l o b a l i . T u t t a v i a , r e s t a l a d i p e n d e n z a d a g l i i d r o c a r b u r i : u n c a l o p r o l u n g a t o d e i p r e z z i d e l p e t r o l i o i n d e b o l i r e b b e i b i l a n c i e p o t r e b b e r i t a r d a r e l a r e a l i z z a z i o n e d i a l c u n i g r a n d i p r o g e t t i . " I r i s u l t a t i d e l l a n o s t r a R i s k R e v i e w d i o t t o b r e c o n f e r m a n o c h e l a r e s i l i e n z a m o s t r a t a f i n o r a d a l l ’ e c o n o m i a m o n d i a l e s i a c c o m p a g n a a u n a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à d e i r i s c h i " , c o m m e n t a E r n e s t o D e M a r t i n i s , C e o R e g i o n e M e d i t e r r a n e o & A f r i c a d i C o f a c e . " L e i m p r e s e d e v o n o o g g i g e s t i r e n o n s o l o l e c o n s e g u e n z e e c o n o m i c h e d e i d a z i e d e l l e t e n s i o n i c o m m e r c i a l i , m a a n c h e l ’ i n s t a b i l i t à p o l i t i c a e s o c i a l e c h e s t a d i v e n t a n d o u n a c o s t a n t e i n m o l t i P a e s i . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r e i s e g n a l i d i v u l n e r a b i l i t à e d i a d o t t a r e s t r a t e g i e d i m i t i g a z i o n e r a p i d e s a r à d e t e r m i n a n t e p e r p r e s e r v a r e c o m p e t i t i v i t à e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a " .