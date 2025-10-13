R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a r i c e r c a n a s c e c o n l ’ i n t e n t o d i c a p i r e s e i f l u s s i m i g r a t o r i p o s s a n o d i v e n t a r e u n ’ o p p o r t u n i t à p e r a v e r e p i ù c o m p e t e n z e e p e r s o n e f o r m a t e p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . P a r l i a m o d i u n s e t t o r e a m p i o e t r a s v e r s a l e c h e r i c h i e d e u n p r o f o n d o c a m b i a m e n t o d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i , d e i m o d e l l i d i b u s i n e s s e d e i s i s t e m i d i s t r i b u t i v i , e c h e c o i n v o l g e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , i m p r e s e e s o c i e t à c i v i l e . L e a z i e n d e c e r c a n o l a v o r a t o r i q u a l i f i c a t i m a n o n l i t r o v a n o , n o n s o l o i n I t a l i a , m a a n c h e i n E u r o p a e n e l r e s t o d e l m o n d o . I m i g r a n t i e i r i f u g i a t i , s e a d e g u a t a m e n t e f o r m a t i e a c c o m p a g n a t i c o n p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e s o c i a l e e c u l t u r a l e , p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a q u e s t a c a r e n z a d i p r o f e s s i o n a l i t à , a n c h e d i a l t o l i v e l l o t e c n i c o ” . C o s ì I l a r i a C a t a s t i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e F o n d a z i o n e M a i r e - E t s , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o ' T r a i e t t o r i e - F l u s s i m i g r a t o r i , c o m p e t e n z e e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : t r e n d e b e s t p r a c t i c e d i f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a ' t e n u t o s i n e l l a c o r n i c e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a , p r e s s o l a S a l a d e l T e m p i o d i V i b i a S a b i n a e A d r i a n o a R o m a . “ L a p o l i t i c a e l e i s t i t u z i o n i - h a c o n c l u s o C a t a s t i n i - p o s s o n o a v e r e u n r u o l o d e c i s i v o n e l l o s n e l l i m e n t o d e i p r o c e s s i b u r o c r a t i c i , n e l s o s t e g n o a l l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o i n p e r c o r s i d i i n t e g r a z i o n e e n e l l a c r e a z i o n e d i r e t i e s i n e r g i e t r a a t t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i ” .