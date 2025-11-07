R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ G ∙ r o w è u n ' i n i z i a t i v a d i E n i i n t o r n o a l l a q u a l e s i s o n o s u b i t o u n i t e t a n t e g r a n d i a z i e n d e e i s t i t u z i o n i . T e n d e a v a l o r i z z a r e l a p a r t e d i g o v e r n a n c e d e l l a E s g c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e i l s i s t e m a d e i c o n t r o l l i l u n g o l ' i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e , n e l p r e s u p p o s t o c h e t a n t i r i s c h i - c o m e l a c y b e r s e c u r i t y , q u e l l i d e l l a s u p p l y c h a i n , i l r e p u t a t i o n r i s k e v i a d i c e n d o - n a s c o n o d a l r a p p o r t o c o n i s o g g e t t i e s t e r n i e p e r q u e s t o è d i f f i c i l e g e s t i r l i e s c l u s i v a m e n t e a t t r a v e r s o i n o s t r i s i s t e m i d i c o n t r o l l o a z i e n d a l i ” . C o s ì G i a n f r a n c o C a r i o l a , D i r e c t o r I n t e r n a l A u d i t d i E n i , i n t e r v e n e n d o o g g i , a l G a z o m e t r o d i R o m a O s t i e n s e , a l l a G ∙ r o w C o n f e r e n c e 2 0 2 5 - E v o l v i n g t h r o u g h R i s k & C o n t r o l G o v e r n a n c e d u r a n t e l a q u a l e E n i h a p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o - u n ’ a l l e a n z a t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i - n a t o c o n i l s u p p o r t o s t r a t e g i c o d i M c K i n s e y & C o m p a n y e q u e l l o t e c n o l o g i c o d i S A P I t a l i a e s o s t e n u t o a n c h e d a p r i m a r i e a z i e n d e e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . “ L ' i d e a è q u e l l a d i c o i n v o l g e r e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i a t t o r i d e l l a v a l u e c h a i n - r i p r e n d e C a r i o l a - a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i c o n t a m i n a z i o n e c u l t u r a l e e d i c o n d i v i s i o n e d i u n f r a m e w o r k , d i p r a s s i , d i e s p e r i e n z e c h e a c c r e s c a n o s e n s i b i l i t à d i q u e s t i s o g g e t t i . U n a c r e s c i t a c h e a s s i c u r e r à , n e l t e m p o , l a p o s s i b i l i t à d i r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e d e i r i s c h i ” . P e r C a r i o l a “ G ∙ r o w è u n c a m b i o d i p a r a d i g m a i m p o r t a n t e ” e m b l e m a d i u n a t r a n s i z i o n e “ d a l t r a d i z i o n a l e s i s t e m a d e i c o n t r o l l i i n t e r n i a u n s i s t e m a d i c o n t r o l l o d i f f u s o e d i s t r i b u i t o t r a t u t t i i s o g g e t t i d e l l a c a t e n a d e l v a l o r e ” , s p i e g a . “ S i s t a c o s t r u e n d o u n n u o v o c i r c o l o v i r t u o s o n e l q u a l e l a g r a n d e c a p o f i l i e r a s u p p o r t a l ' e c o s i s t e m a - a p p r o f o n d i s c e - l ' e c o s i s t e m a c r e s c e e r e s t i t u i s c e v a l o r e a l l ’ i m p r e s a . E ’ u n e q u i l i b r i o w i n w i n c h e s i t r a d u c e i n q u e l l o c h e n o i d e f i n i a m o c o m e l o " S c o p e 3 " d e i s i s t e m i d i c o n t r o l l o a z i e n d a l i ” , c o n c l u d e .