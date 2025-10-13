R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D a l l a r i c e r c a e m e r g e l a g r a n d i s s i m a i m p o r t a n z a d e l l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a : n o n s o l o i m p r e s e e m i g r a n t i , p e r i q u a l i l ’ i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à r e c i p r o c a , m a a n c h e i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d i f a c i l i t a z i o n e , m e d i a z i o n e e s u p p o r t o c h e d e v e a c c o m p a g n a r e q u e s t o p r o c e s s o . S i p a r t e d a i P a e s i d ’ o r i g i n e , c o n l a f o r m a z i o n e , f i n o a l m e n t o r i n g e a l l ’ a s s i s t e n z a p r a t i c a d e l l e p e r s o n e i n s e r i t e i n a z i e n d a , i n c l u s i a s p e t t i a b i t a t i v i e s c o l a s t i c i . L a b a r r i e r a l i n g u i s t i c a r e s t a u n o s t a c o l o i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o p e r l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o , m a c i s o n o g r a n d i o p p o r t u n i t à p e r t r a s f o r m a r e d u e d e b o l e z z e i n u n a f o r z a c o m u n e ” . C o s ì A n d r e a B i l l i , p r o f e s s o r e d e l l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' T r a i e t t o r i e - F l u s s i m i g r a t o r i , c o m p e t e n z e e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : t r e n d e b e s t p r a c t i c e d i f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a ' , o r g a n i z z a t o a R o m a d a l l a F o n d a z i o n e M a i r e - E t s . “ I l r i s c h i o p r i n c i p a l e - h a a g g i u n t o B i l l i - è c h e i p r o c e s s i b u r o c r a t i c i , c o m e q u e l l i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e i t i t o l i d i s t u d i o o l ’ a p p r o v a z i o n e d e i d o c u m e n t i , r a l l e n t i n o l ’ i n s e r i m e n t o d e i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i . È u n p r o b l e m a s e r i o , p e r c h é i s i s t e m i d i f o r m a z i o n e t e c n i c a e p r o f e s s i o n a l e s o n o m o l t o d i s o m o g e n e i t r a i v a r i P a e s i ” .