Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Dalla ricerca emerge la grandissima importanza dellintero ecosistema: non solo imprese e migranti, per i quali linserimento lavorativo rappresenta unopportunità reciproca, ma anche il ruolo fondamentale di facilitazione, mediazione e supporto che deve accompagnare questo processo. Si parte dai Paesi dorigine, con la formazione, fino al mentoring e allassistenza pratica delle persone inserite in azienda, inclusi aspetti abitativi e scolastici. La barriera linguistica resta un ostacolo importante, soprattutto per la sicurezza sul lavoro, ma ci sono grandi opportunità per trasformare due debolezze in una forza comune. Così Andrea Billi, professore della Sapienza Università di Roma, intervenendo al convegno 'Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa', organizzato a Roma dalla Fondazione Maire - Ets. Il rischio principale - ha aggiunto Billi - è che i processi burocratici, come quelli per il riconoscimento dei titoli di studio o lapprovazione dei documenti, rallentino linserimento dei lavoratori stranieri. È un problema serio, perché i sistemi di formazione tecnica e professionale sono molto disomogenei tra i vari Paesi.