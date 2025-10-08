P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a C a m e r a d i C o m m e r c i o è n a t a n e l 2 0 1 7 c o n d i v e r s e c r i t i c i t à l e g a t e a l l e r i d u z i o n i d e g l i o n e r i c a m e r a l i d e c i s a d a l g o v e r n o , a l l ' e l e v a t a e v a s i o n e d e l t r i b u t o c a m e r a l e , a l l a c a r e n z a p e r s o n a l e ( o g g i r i s o l t a i n p a r t e ) e a l p r o b l e m a d e l l e p e n s i o n i , m a n o i a b b i a m o l a v o r a t o p e r g a r a n t i r e a l l e i m p r e s e s e r v i z i a l l ' a v a n g u a r d i a n o n o s t a n t e i p r o b l e m i " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C c i a a d i P a l e r m o e E n n a G u i d o B a r c e l l o n a d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l ' e n t e c a m e r a l e m e s s o a p u n t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o C a m e r e . " L e i m p r e s e c h i e d o n o r i d u z i o n e d e i t e m p i e q u a l i t à d e i s e r v i z i - a g g i u n g e - C o n t i n u i a m o a r i c e v e r e p r e m i e r i c o n o s c i m e n t i , l ' u l t i m o è r e c e n t i s s i m o , p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e e t u t t o q u e s t o l o d o b b i a m o a I n f o C a m e r e . Q u e l l o c h e p r e s e n t i a m o o g g i , c h e è l a c o n t i n u a z i o n e d i q u a n t o a t t i v a t o a n n i f a , è u n p r o g e t t o a m b i z i o s o m a p r o s e g u i r e m o n e l p o r t a r l o a v a n t i p e r c h é l e i m p r e s e d e v o n o a r r i v a r e a l l a b u r o c r a z i a z e r o . G i à a d e s s o l a m a g g i o r p a r t e d e i s e r v i z i s o n o e r o g a t i e d e r o g a b i l i c o n s t r u m e n t i i n f o r m a t i c i e q u e s t o è l ' o b i e t t i v o a l q u a l e p u n t i a m o ” .