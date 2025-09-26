( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ A b b i a m o u n p o r t a f o g l i o d i b r a n d l o c a l i e g l o b a l i c h e a r r i v a n e l 9 0 % d e l l e c a s e d e i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i e q u e s t o c i r i e m p i e d i o r g o g l i o . A b b i a m o u n f a t t u r a t o d i c i r c a u n m i l i a r d o d i e u r o : a l l ' i n t e r n o d e l m o n d o F m c g ( F a s t - M o v i n g C o n s u m e r G o o d s , n d r ) s i a m o t r a l e 1 0 a z i e n d e p i ù r i l e v a n t i , q u i n d i s i c u r a m e n t e u n a r e a l t à i m p o r t a n t e i n I t a l i a ” . I f a t t o r i d e l s u c c e s s o “ s o n o s o s t a n z i a l m e n t e t r e . I l p r i m o è a v e r e u n p u r p o s e c h i a r o e c o n d i v i s o a l i v e l l o g l o b a l e , r e g i o n a l e e l o c a l e c h e p o s s i a m o r i a s s u m e r e i n t r e p a r o l e ” . C o m e d i c e l o s l o g a n ‘ S n a c k i n g m a d e r i g h t ’ , “ l a n o s t r a a m b i z i o n e e o b i e t t i v o è p r o d u r r e s n a c k g i u s t i d a c o n s u m a r s i n e l m o m e n t o g i u s t o e f a t t i n e l m o d o g i u s t o . E p r o p r i o a l l ' i n t e r n o d e l c o n c e t t o ‘ f a t t i n e l m o d o g i u s t o ’ s t a l a n o s t r a s t r a t e g i a d i s o s t e n i b i l i t à c h e , o l t r e a e s s e r e e c o n o m i c a , è f o c a l i z z a t a s u l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e . I l s e c o n d o e l e m e n t o è i l m o d e l l o o p e r a t i v o ‘ l o c a l f i r s t b u t n o t l o c a l o n l y ’ , c h e s i g n i f i c a : c i f o c a l i z z i a m o s u l m e r c a t o l o c a l e n e l q u a l e c o m p e t i a m o , s u l d a r e a i c o n s u m a t o r i l o c a l i l a g i u s t a r i s p o s t a a t t r a v e r s o i l n o s t r o p o r t a f o g l i o p r o d o t t i , n e l c a p i r e l e e s i g e n z e e l e n e c e s s i t à l o c a l i , m a a l l o s t e s s o t e m p o , e s s e n d o p a r t e d i u n ' a z i e n d a g l o b a l e , d i g r a n d i d i m e n s i o n i , a b b i a m o i l s u p p o r t o d e l l ' i n n o v a z i o n e , d e g l i i n v e s t i m e n t i , d e l l e c a p a b i l i t i e s e d e l k n o w - h o w a p p u n t o d i u n ' a z i e n d a g l o b a l e . I l t e r z o f a t t o r e s o n o l e p e r s o n e . L e p e r s o n e f a n n o l a d i f f e r e n z a ” . L o h a d e t t o S i l v i a B a g l i a n i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M o n d e l ē z I t a l i a S r l , p e r i 4 0 a n n i d e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ' O r b a ( A l ) . C o m e s i è v i s t o “ n e l b e l l i s s i m o v i d e o ” r e a l i z z a t o i n o c c a s i o n e 4 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o , n e l l o “ s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a - c o n t i n u a B a g l i a n i - a b b i a m o v i s t o n o n s o l o m a c c h i n e , t e c n o l o g i e , d i g i t a l i z z a z i o n e , m a t a n t e p e r s o n e c h e l a v o r a n o c o n p a s s i o n e , c o n o r g o g l i o , c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . C r e d o c h e q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e s i a n o q u e l l e c h e c o n d i v i d o n o t u t t i i c o l l a b o r a t o r i d i M o n d e l e z , c h e s i a n o n e l l a s e d e d i M i l a n o , n e l c a s e i f i c i o d i F a t t o r i a O s e l l a o n e l l a n o s t r a r e t e d i v e n d i t a . C ' è u n g r a n d i s s i m o t e a m c h e l a v o r a t u t t i i g i o r n i p e r p o r t a r e i n o s t r i p r o d o t t i n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i c h e l a v o r a a p p u n t o c o n p a s s i o n e , o r g o g l i o e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à ” . A q u e s t o t e a m l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e s p r i m e l a s u a r i c o n o s c e n z a “ p e r c h é s o n o v e r a m e n t e l o r o c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a i n M o n d e l e z I t a l i a ” .