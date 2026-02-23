R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o p o l a f i r m a d e l p r o t o c o l l o d ' i n t e s a l o s c o r s o o t t o b r e , A s s t r a ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e ) e S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a ( s o c i e t à i n h o u s e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i ) c o m p i o n o u n d e c i s i v o p a s s o a v a n t i p e r t r a s f o r m a r e l ' a c c o r d o i n a z i o n i c o n c r e t e a s u p p o r t o d e l l e i m p r e s e d e l s e t t o r e . M a r t e d ì 2 4 f e b b r a i o 2 0 2 6 , a p a r t i r e d a l l e o r e 1 0 . 3 0 , p r e s s o l a s e d e d i A s s t r a a R o m a ( p i a z z a C o l a d i R i e n z o 8 0 / A ) , s i t e r r à l ' i n c o n t r o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e a t t i v i t à o p e r a t i v e d e l P r o t o c o l l o , d e d i c a t o a l l e a z i e n d e a s s o c i a t e . L ' o b i e t t i v o d e l l a g i o r n a t a è i l l u s t r a r e n e l d e t t a g l i o l e o p p o r t u n i t à e g l i s t r u m e n t i m e s s i a p u n t o p e r f a v o r i r e l ' i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o , r i d u r r e i l m i s m a t c h d i c o m p e t e n z e e q u a l i f i c a r e i l c a p i t a l e u m a n o n e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . L ' e v e n t o , c h e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d e i v e r t i c i e d e i t e c n i c i d i e n t r a m b e l e r e a l t à , s a r à u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o f o n d a m e n t a l e p e r c o n d i v i d e r e i b i s o g n i e m e r g e n t i d e l l e a z i e n d e e c o - p r o g e t t a r e i n t e r v e n t i m i r a t i , d a l l a r i l e v a z i o n e d e i f a b b i s o g n i p r o f e s s i o n a l i a l l ' a t t i v a z i o n e d i p e r c o r s i f o r m a t i v i i n m o d a l i t à d u a l e . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l p r e s i d e n t e d i A s s t r a , A n d r e a G i b e l l i , e d e l l a p r e s i d e n t e d i S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a , P a o l a N i c a s t r o , i l a v o r i e n t r e r a n n o n e l v i v o c o n g l i i n t e r v e n t i d e i t e a m d i S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a , c h e a p p r o f o n d i r a n n o l e d i r e t t r i c i s t r a t e g i c h e e o p e r a t i v e d e l l ' a c c o r d o . I n p a r t i c o l a r e , s i d i s c u t e r à d i c o m p e t e n z e c o m e f a t t o r e c h i a v e p e r l a t r a n s i z i o n e d e l s e t t o r e , d e l l ' a n a l i s i d e i f a b b i s o g n i p r o f e s s i o n a l i a b r e v e t e r m i n e e d e l l e m o d a l i t à d i r e a l i z z a z i o n e d i p e r c o r s i f o r m a t i v i d u a l i . S p a z i o a n c h e a l l e e s p e r i e n z e d a l t e r r i t o r i o c o n l e t e s t i m o n i a n z e d i C a r l o P o l e d r i n i , d i r e t t o r e c e n t r a l e d i A r s t S p a , e M a r c o M e d e g h i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i B r e s c i a M o b i l i t à S p a , c h e p o r t e r a n n o e s e m p i d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e g i à a v v i a t e d a l l e i m p r e s e a s s o c i a t e . L a s e s s i o n e p o m e r i d i a n a s a r à i n f i n e d e d i c a t a a u n a m p i o s p a z i o d i c o n f r o n t o c o n l e a z i e n d e p r e s e n t i , p e r r a c c o g l i e r e a s p e t t a t i v e e p r i o r i t à , i n u n ' o t t i c a d i c o l l a b o r a z i o n e c o n c r e t a p e r c o s t r u i r e i n s i e m e l a m o b i l i t à d e l f u t u r o . " C o n l ' i n c o n t r o d e l 2 4 f e b b r a i o e n t r i a m o n e l v i v o d e l l ' a c c o r d o c o n S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a " , d i c h i a r a A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e d i A s s t r a . " D o p o a v e r c o n d i v i s o l a v i s i o n e e g l i o b i e t t i v i , o r a è i l m o m e n t o d i m e t t e r e a t e r r a s t r u m e n t i o p e r a t i v i c h e r i s p o n d a n o a i r e a l i b i s o g n i d e l l e n o s t r e a z i e n d e . L e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o , d a l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a l l ' e v o l u z i o n e d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i , r i c h i e d o n o p r o f e s s i o n a l i t à s e m p r e p i ù q u a l i f i c a t e . Q u e s t o c o n f r o n t o d i r e t t o c o n l e a s s o c i a t e è f o n d a m e n t a l e p e r c a l i b r a r e a l m e g l i o g l i i n t e r v e n t i , r e n d e n d o l i e f f i c a c i e i m m e d i a t a m e n t e f r u i b i l i p e r a c c o m p a g n a r e i l s e t t o r e e i s u o i l a v o r a t o r i i n q u e s t a f a s e d i c a m b i a m e n t o " , s p i e g a a n c o r a . “ I l P r o t o c o l l o a v v i a o r a l a s u a a t t u a z i o n e c o n u n l a v o r o s t r u t t u r a t o d i a n a l i s i d e l l e e v o l u z i o n i o c c u p a z i o n a l i d e l s e t t o r e e d e i f a b b i s o g n i p r o f e s s i o n a l i e d i c o m p e t e n z e , a n c h e a t t r a v e r s o s t r u m e n t i a v a n z a t i d i l a b o u r m a r k e t i n t e l l i g e n c e ” , d i c h i a r a P a o l a N i c a s t r o , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a . “ L ’ o b i e t t i v o - c o n t i n u a - è t r a d u r r e q u e s t a a t t i v i t à d i a n a l i s i e c o n f r o n t o c o n l e i m p r e s e i n i n t e r v e n t i m i r a t i , c a p a c i d i r i d u r r e i l m i s m a t c h t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o e a c c o m p a g n a r e i l s e t t o r e n e l l e t r a n s i z i o n i e c o l o g i c a e d i g i t a l e . L ’ i n t e s a r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o p e r f a r f r o n t e a l l a d o m a n d a d i n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à d a p a r t e d e l l e a z i e n d e , r a f f o r z a n d o a l t e m p o s t e s s o i c a n a l i d i a c c e s s o d e i g i o v a n i n e l m e r c a t o d e l l a v o r o . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a i n t e n d i a m o v a l o r i z z a r e i p e r c o r s i d u a l i e g l i I t s , c o n t r i b u e n d o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a f i l i e r a f o r m a t i v a i n t e g r a t a , c a p a c e d i r i s p o n d e r e i n m o d o t e m p e s t i v o a i b i s o g n i d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o e d i g e n e r a r e o c c u p a z i o n e s t a b i l e e d i q u a l i t à ” . L ' i n c o n t r o d e l 2 4 f e b b r a i o r a p p r e s e n t a q u i n d i i l p r i m o f o n d a m e n t a l e t a s s e l l o d i u n p e r c o r s o c h e , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a t r a i l s i s t e m a d e l l e i m p r e s e d i t r a s p o r t o e l a s o c i e t à d e l M i n i s t e r o d e l L a v o r o , p u n t a a c o s t r u i r e u n a f i l i e r a f o r m a t i v a i n t e g r a t a e c a p a c e d i g e n e r a r e o c c u p a z i o n e s t a b i l e e d i q u a l i t à . L ' o b i e t t i v o c o n d i v i s o è q u e l l o d i n o n l i m i t a r s i a l e g g e r e i c a m b i a m e n t i , m a d i f o r n i r e a l l e a z i e n d e g l i s t r u m e n t i p e r g o v e r n a r l i a t t i v a m e n t e , i n v e s t e n d o s u l l e c o m p e t e n z e c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r l ' i n n o v a z i o n e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ' i n t e r o c o m p a r t o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e .