P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ U n p r o g e t t o i m p o r t a n t i s s i m o , c h e h a u n a v a l e n z a p a r t i c o l a r e e c h e m i r a a e v i t a r e a l l e a z i e n d e l ' i n t e r l o c u z i o n e d i r e t t a c o n i n o s t r i u f f i c i ” . C o s ì A l e s s a n d r o A l b a n e s e , p r e s i d e n t e d e l l a C c i a a P a l e r m o - E n n a , a p r e n d o i l a v o r i d e l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l ' e n t e c a m e r a l e d i P a l e r m o e d E n n a , m e s s o a p u n t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n f o C a m e r e e p r e s e n t a t o s t a m a n e a P a l e r m o . L ' o b i e t t i v o , c o m e è e m e r s o n e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a , è q u e l l o d i p o r r e i t e m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e “ a l c e n t r o d e l l e p r o p r i e i n i z i a t i v e a l s e r v i z i o d e l l e i m p r e s e e d e l l o s v i l u p p o d i g i t a l e d e l t e r r i t o r i o ” . “ È g i u s t o c h e l ' i m p r e n d i t o r e f a c c i a l ' i m p r e n d i t o r e - h a p u n t u a l i z z a t o A l b a n e s e - e c h e t u t t o q u e l l o c h e è r e l a t i v o a l l a b u r o c r a z i a p o s s a e s s e r e s v o l t o o v u n q u e e i n q u a l s i a s i m o m e n t o . Q u e l l o d i o g g i è u n p u n t o d i p a r t e n z a , m a d a q u a a u n p a i o d i a n n i p r e v e d i a m o d i u t i l i z z a r e a n c h e l ' A I e f o r n i r e a l t r e t i p o l o g i e d i s e r v i z i a l l e a z i e n d e ” . P o i u n p a s s a g g i o s u i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e g l i u l t i m i a n n i d a l l a C c i a a d i P a l e r m o e d E n n a . “ È o v v i o c h e l e m a c c h i n e n o n g i r a n o s e d i e t r o n o n c i s o n o g l i u o m i n i e g r a z i e a l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e i p r e c a r i d o p o u n ' a t t e s a t r e n t e n n a l e e c o n l ' u l t i m o p r o v v e d i m e n t o r e l a t i v o a l l e p r o g r e s s i o n i d i c a r r i e r a , s t i a m o m e t t e n d o o r d i n e n e g l i c a r i c h i e d a t o d i g n i t à a i l a v o r a t o r i . S a p p i a m o c h e c i s o n o z o n e n e l l e q u a l i r e g i s t r i a m o c h e a n c h e l a d i g i t a l i z z a z i o n e p r i m a r i a d e l l e i m p r e s e è m o l t o i n d i e t r o e p r o p r i o s u q u e s t o d o b b i a m o l a v o r a r e m o l t o e l a v o r a r e i n s i e m e . Q u e s t o p o s s i a m o f a r l o s e c i s c a m b i a m o i n f o r m a z i o n i i n s i e m e e f a c c i a m o f r o n t e c o m u n e , m e n t r e l a s i n e r g i a c o n l e s c u o l e c i p e r m e t t e r à d i f o r m a r e l a c l a s s e d i r i g e n t e d e l f u t u r o ” .