Palermo, 8 ott. (Adnkronos) - Un progetto importantissimo, che ha una valenza particolare e che mira a evitare alle aziende l'interlocuzione diretta con i nostri uffici. Così Alessandro Albanese, presidente della Cciaa Palermo-Enna, aprendo i lavori della presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale di Palermo ed Enna, messo a punto in collaborazione con InfoCamere e presentato stamane a Palermo. L'obiettivo, come è emerso nel corso della mattinata, è quello di porre i temi dellinnovazione e della digitalizzazione al centro delle proprie iniziative al servizio delle imprese e dello sviluppo digitale del territorio. È giusto che l'imprenditore faccia l'imprenditore - ha puntualizzato Albanese - e che tutto quello che è relativo alla burocrazia possa essere svolto ovunque e in qualsiasi momento. Quello di oggi è un punto di partenza, ma da qua a un paio di anni prevediamo di utilizzare anche l'AI e fornire altre tipologie di servizi alle aziende. Poi un passaggio sui risultati ottenuti negli ultimi anni dalla Cciaa di Palermo ed Enna. È ovvio che le macchine non girano se dietro non ci sono gli uomini e grazie alla stabilizzazione dei precari dopo un'attesa trentennale e con l'ultimo provvedimento relativo alle progressioni di carriera, stiamo mettendo ordine negli carichi e dato dignità ai lavoratori. Sappiamo che ci sono zone nelle quali registriamo che anche la digitalizzazione primaria delle imprese è molto indietro e proprio su questo dobbiamo lavorare molto e lavorare insieme. Questo possiamo farlo se ci scambiamo informazioni insieme e facciamo fronte comune, mentre la sinergia con le scuole ci permetterà di formare la classe dirigente del futuro.