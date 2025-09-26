( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ È u n ' a z i e n d a m u l t i n a z i o n a l e e d è u n ' a l t r a a z i e n d a m u l t i n a z i o n a l e c h e i n v e s t e t a n t o s u l n o s t r o t e r r i t o r i o , i l P i e m o n t e c h e a p p u n t o a n c o r a u n a v o l t a ” s i a t t e s t a c o m e “ u n o d e i t e r r i t o r i p i ù a t t r a t t i v i . C e r c h i a m o d i e s s e r e v i c i n o a q u e s t e g r a n d i a z i e n d e : o c c u p a n o 9 0 0 p e r s o n e i n P i e m o n t e ” . C o s ì A n d r e a T r o n z a n o , a s s e s s o r e a t t i v i t à p r o d u t t i v e R e g i o n e P i e m o n t e i n o c c a s i o n e d e i 4 0 a n n i a t t i v i t à d i M o n d e l e z n e l l o s t a b i l i m e n t o d i C a p r i a t a d ' O r b a ( A l e s s a n d r i a ) .