R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ' F a r e i m p r e s a e r i c e r c a n e g l i S t a t i U n i t i ' . Q u e s t o i l t i t o l o d e l l ' e v e n t o c h e s i è t e n u t o a R o m a , n e l l a s e d e d e l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i , n e l l ' a m b i t o d e l l a I V e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d e l l a C u l t u r a A m e r i c a n a . I n u n m o n d o i n c o n t i n u o c a m b i a m e n t o c o m e b i s o g n a a d a t t a r s i a l i v e l l o l a v o r a t i v o e s o c i a l e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l f u t u r o ? Q u e s t a è l a d o m a n d a a l l a q u a l e c e r c a n o d i r i s p o n d e r e t a n t e r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l i d i f f e r e n t i , i n I t a l i a e n e g l i U s a , c o n f r o n t a n d o s i i n u n d i a l o g o c h e a r r i c c h i s c e d i s p u n t i e d i e s p e r i e n z e . D o m a n d a a n c h e a l c e n t r o d e i l a v o r i m o d e r a t i d a G i a n n i T o d i n i , d i r e t t o r e A s k a n e w s . A l t a v o l o h a n n o p a r t e c i p a t o D a v i d e A l l e g r a , a d v o c a c y & B u s i n e s s S e r v i c e s M a n a g e r , A m e r i c a n C h a m b e r o f C o m m e r c e i n I t a l y , C l a r a A n d r e o l e t t i , A d E n i N e x t , E r i c a D i G i o v a n c a r l o , d i r e t t r i c e c o o r d i n a t r i c e R e t e U s a - I t a l i a n T r a d e A g e n c y , P a o l o G a u d e n z i , c o n s i g l i e r e p e r l a C o o p e r a z i o n e S c i e n t i f i c a p r e s s o i l C o n s o l a t o G e n e r a l e d ’ I t a l i a a B o s t o n , M a t t e o L a i , C e o e f o n d a t o r e d i E m p a t i c a , G i o r g i o R e s t a , p r o r e t t o r e p r o - t e m p o r e d e l e g a t o a l c o o r d i n a m e n t o d e l l e a t t i v i t à d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i R o m a T r e e A l e s s a n d r o V e s p i g n a n i , d i r e t t o r e f o n d a t o r e d e l N o r t h e a s t e r n N e t w o r k S c i e n c e I n s t i t u t e . P a o l o G a u d e n z i h a a f f e r m a t o c h e " l ’ i m p o s t a z i o n e d i l a v o r o c h e h a n n o a l C o n s o l a t o G e n e r a l e d ’ I t a l i a a B o s t o n r i s i e d e n e l f a t t o d i a v e r i m m a g i n a t o s c i e n z a , t e c n o l o g i a e b u s i n e s s c o m e t r e e l e m e n t i s t r e t t a m e n t e c o l l e g a t i t r a l o r o . L a s c i e n z a a t t r a v e r s o l o s t r u m e n t o t e c n o l o g i c o d o n a u n s e r v i z i o a l l a C o m u n i t à , p r o d u c e n d o b e n e s s e r e " . L ’ e s p e r i e n z a p r o g e t t u a l e ' E n i N e x t ' è s t a t a r a c c o n t a t a d a C l a r a A n d r e o l e t t i d i r e t t a m e n t e d a B o s t o n , i n d i c a n d o c o m e v i s i a “ u n d i a l o g o c o n t i n u o c h e g l i s c i e n z i a t i h a n n o c o n i p r o f e s s o r i , s e b b e n e g l i s c i e n z i a t i s i a n o m o l t o f o r m a t i e c o m e s i s i a c o s ì a r r i v a t i a l l a c r e a z i o n e d i n u o v e e n e r g i e p u l i t e s u l m e r c a t o ” . M a t t e o L a i h a r i p o r t a t o l ’ i d e a d i u n r a p p o r t o p i ù s t r e t t o t r a t e c n o l o g i e e p e r s o n e e d i c o m e , n e l c o n t e s t o d i E m p a t i c a , a z i e n d a d i c u i è f o n d a t o r e , s i a n o r i u s c i t i a s v i l u p p a r e s t r u m e n t i i n n o v a t i v i i n d i v e r s i a m b i t i . " L a c o n d i v i s i o n e e i l f a r e i n s i e m e " s o n o l e f o n d a m e n t a d a c u i p a r t i r e s e c o n d o E r i c a D i G i o v a n c a r l o . “ I l S i s t e m a I t a l i a , r i c o m p r e n d e n t e i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i , I c e , S a c e , S i m e s t C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , C a m e r e d i C o m m e r c i o , a g i s c e i n s i e m e p r o p r i o p e r d a r e m a s s i m a a s s i s t e n z a a l l e a z i e n d e i t a l i a n e i n m o d o c h e p o s s a n o i n s e r i r s i n e i m e r c a t i e s t e r i ” . D a v i d e A l l e g r a h a i n t r o d o t t o l a r e a l t à d i ' A m e r i c a n C h a m b e r o f C o m m e r c e ' . S p e c i a l m e n t e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o o p e r a z i o n e h a s e g n a l a t o “ l ’ a r e a d e l l a r a p p r e s e n t a n z a d e g l i i n t e r e s s i g u a r d a n d o a l p i a n o t r a n s a t l a n t i c o i n c u i a z i e n d e s i a d a l l a t o a m e r i c a n o c h e i t a l i a n o s i r i u n i s c o n o s e i o s e t t e v o l t e i n m a n i e r a i b r i d a p e r p r o d u r r e a l l a f i n e d e i l a v o r i u n p a p e r d o v e e v i d e n z i a n o l e p r o s p e t t i v e e l e p r o b l e m a t i c h e ” . I l p u n t o d i v i s t a u n i v e r s i t a r i o è s t a t o t r a t t a t o d a G i o r g i o R e s t a . “ L ’ i d e a c h e i l s i s t e m a d e l l ’ i s t r u z i o n e a m e r i c a n o i n s e g n a l ’ i d e a d i d o v e r c a m b i a r e i l m o n d o , i l t h i n k o u t o f t h e b o x , c h e , i n g i u r i s p r u d e n z a a d e s e m p i o , s i d i f f e r e n z i a d a l n o s t r o s i s t e m a b a s a t o s u l c o n o s c e r e e a p p l i c a r e l e r e g o l e p i u t t o s t o c h e r i p e n s a r l e ” . A l e s s a n d r o V e s p i g n a n i h a p u n t a t o i l d i t o s u l p r o b l e m a d e l ' B r a i n D r a i n ' , i n i t a l i a n o i ' c e r v e l l i i n f u g a ' , a f f e r m a n d o c h e “ i l p r o b l e m a n o n è p e r c h é l e p e r s o n e v a n n o v i a d a l P a e s e , m a p e r c h é m a n c a n o l e o p p o r t u n i t à ” . R i p r e n d e n d o p o i i l d i s c o r s o d e l ' t h i n k o u t o f t h e b o x ' , h a a f f e r m a t o c o m e “ n e g l i S t a t i U n i t i i l f a r e i m p r e s a è c u l t u r a , m e n t r e i n I t a l i a a n c o r a n o n a b b i a m o s a n a t o i l p r o b l e m a d e l l e d u e c u l t u r e , i n c u i l a c u l t u r a u m a n i s t i c a c o n t i n u a a d e s s e r e c o n s i d e r a t a s u p e r i o r e a q u e l l a s c i e n t i f i c a e q u i n d i i m p r e n d i t o r i a l e ” .