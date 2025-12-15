R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l m e r c a t o d e l l e l o c a z i o n i i t a l i a n e c o n t i n u a a m o s t r a r e u n a n u o v a v i t a l i t à n e l p a n o r a m a i m m o b i l i a r e n a z i o n a l e . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l ’ e l a b o r a z i o n e d e i d a t i d e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 4 c o n d o t t a d a S o l o a f f i t t i a p a r t i r e d a l l e r e g i s t r a z i o n i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o d e l m e r c a t o i m m o b i l i a r e ( O m i ) , l a b a n c a d a t i u f f i c i a l e d e l l ’ A g e n z i a d e l l e E n t r a t e c h e m o n i t o r a i n m o d o s i s t e m a t i c o i v a l o r i i m m o b i l i a r i e l ’ a n d a m e n t o d e l l e c o m p r a v e n d i t e e d e l l e l o c a z i o n i i n t u t t a I t a l i a . G r a z i e a q u e s t a b a s e i n f o r m a t i v a , S o l o a f f i t t i t r a c c i a l ’ e v o l u z i o n e d i u n c o m p a r t o c h e n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i h a d i m o s t r a t o u n a r e s i l i e n z a e u n a c o n t i n u i t à u n i c h e n e l s u o g e n e r e . N e l t e r z o t r i m e s t r e d e l l ’ a n n o s o n o s t a t i s t i p u l a t i 2 5 1 . 7 3 3 n u o v i c o n t r a t t i d i l o c a z i o n e , p e r u n a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o d i c a n o n i a n n u a l i p a r i a 2 . 0 8 8 m i l i a r d i d i e u r o . L a f o r m u l a 4 + 4 r i m a n e l a p i ù d i f f u s a , c o n 9 4 . 2 7 6 c o n t r a t t i , p u r s e g n a n d o u n a l i e v e c o n t r a z i o n e d e l 3 , 4 % . P a r a l l e l a m e n t e c r e s c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l ’ u t i l i z z o d e l l e a l t r e t i p o l o g i e - c a n o n i c o n c o r d a t i , t r a n s i t o r i e l o c a z i o n i p e r s t u d e n t i - u n f e n o m e n o c h e r i f l e t t e l ’ e v o l u z i o n e d e i b i s o g n i a b i t a t i v i e l ’ e f f e t t o p o s i t i v o d e i r e c e n t i r i n n o v i d e g l i a c c o r d i t e r r i t o r i a l i . A M i l a n o , c i t t à s i m b o l o d e l l e t e n s i o n i t r a d o m a n d a e o f f e r t a d e g l i u l t i m i a n n i , i c o n t r a t t i a c a n o n e l i b e r o s c e n d o n o d e l 3 % e i c a n o n i d e l 4 , 1 % , m e n t r e i 3 + 2 a c a n o n e c o n c o r d a t o s e g n a n o u n i n c r e m e n t o d e l 1 2 4 , 4 % d o p o l ’ a g g i o r n a m e n t o d e g l i a c c o r d i l o c a l i d e l 2 0 2 3 . A R o m a l ’ a n d a m e n t o è s i m i l e : i 4 + 4 s i r i d u c o n o d e l l ’ 1 , 6 % e i c a n o n i d e l 2 % , c o n u n a c r e s c i t a d e i c o n t r a t t i c o n c o r d a t i e u n a f l e s s i o n e d e l 3 , 1 % d e i t r a n s i t o r i . I c o n t r a t t i t r a n s i t o r i r e s t a n o l a t i p o l o g i a e c o n o m i c a m e n t e p i ù r i l e v a n t e : p u r r a p p r e s e n t a n d o m e n o d i u n q u a r t o d e l l e s t i p u l e ( 2 3 % ) , g e n e r a n o i l 3 9 % d e l v a l o r e c o m p l e s s i v o d e i c a n o n i , p a r i a 8 1 7 m i l i o n i d i e u r o . C r e s c e a n c h e i l s e g m e n t o d e l l e l o c a z i o n i p e r s t u d e n t i , s o s t e n u t o d a l l ’ a u m e n t o d e l l a m o b i l i t à u n i v e r s i t a r i a e d a l l a f o r t e d o m a n d a n e l l e c i t t à c o n m a g g i o r p r e s e n z a d i a t e n e i . O s s e r v a n d o l ’ a n d a m e n t o c o n g i u n t u r a l e , S o l o a f f i t t i r i l e v a u n i n c r e m e n t o d e l l ’ o f f e r t a d i i m m o b i l i d i s p o n i b i l i d o p o a n n i d i s c a r s i t à s t r u t t u r a l e , m e n t r e l a d o m a n d a r i m a n e s t a b i l m e n t e e l e v a t a . Q u e s t a c o m b i n a z i o n e p o t r e b b e f a v o r i r e u n a p r o g r e s s i v a s t a b i l i z z a z i o n e d e i c a n o n i n e i p r o s s i m i t r i m e s t r i . L e d i n a m i c h e d i M i l a n o e R o m a , a g i u d i z i o d e l l a r e t e , p o t r e b b e r o a n t i c i p a r e t e n d e n z e s i m i l i a n c h e i n a l t r e c i t t à i t a l i a n e . " Q u e s t i n u m e r i c i r a c c o n t a n o u n m e r c a t o c h e s t a c a m b i a n d o p r o f o n d a m e n t e , m a s e n z a p e r d e r e s o l i d i t à " , d i c h i a r a S i l v i a S p r o n e l l i a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i S o l o a f f i t t i . " D a o l t r e v e n t ’ a n n i o s s e r v i a m o l ’ e v o l u z i o n e d e l l e l o c a z i o n i e p o s s i a m o d i r e c h e o g g i s i a m o d a v a n t i a u n a n u o v a f a s e : c r e s c e l a d o m a n d a d i f l e s s i b i l i t à , a u m e n t a n o i c o n t r a t t i c o n c o r d a t i e s i s t a r i d u c e n d o l a p r e s s i o n e s u i c a n o n i n e l l e g r a n d i c i t t à . E ' u n s e g n a l e i m p o r t a n t e p e r c h é i n d i c a c h e i l m e r c a t o , p u r s o t t o s t r e s s n e g l i u l t i m i a n n i , è a n c o r a c a p a c e d i a u t o e q u i l i b r a r s i " , a g g i u n g e . " Q u e s t o a v v i e n e q u a n d o c i s o n o s t r u m e n t i n o r m a t i v i b e n c a l i b r a t i , o p e r a t o r i p r e p a r a t i e p r o p r i e t a r i c h e s c e l g o n o f o r m u l e c o n t r a t t u a l i p i ù s o s t e n i b i l i . S e q u e s t o t r e n d v e r r à c o n f e r m a t o , p o t r e m o a s s i s t e r e a u n e c o s i s t e m a d e l l e l o c a z i o n i p i ù i n c l u s i v o , p i ù o r d i n a t o e p i ù v i c i n o a l l e e s i g e n z e r e a l i d e l l e p e r s o n e " , c o n c l u d e .